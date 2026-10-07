Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
МВД выявило ограничения на въезд в Россию у 26 тыс. иностранцев
С начала второго этапа эксперимента по апробации правил и условий перемещения через границу ограничения на въезд в страну выявили у 26 тыс. иностранцев, подавших заявления через мобильное приложение ruID, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В ходе второго этапа эксперимента иностранцам одобрили почти 320 тыс. поездок в страну, пояснила Волк в Max.
«По 26 тыс. найдены ограничения на въезд», – заявила Волк.
С помощью приложения ruID иностранцы могут не только подать заявление о въезде, но и воспользоваться различными сервисами, проверить свои данные в реестре контролируемых лиц, а также предъявлять QR-код. Он формируется после пересечения границы и подтверждения учетной записи на портале госуслуг.
Приложение работает на нескольких языках и доступно для популярных мобильных платформ.
Предусмотренные экспериментом меры призваны стать цифровой заменой бумажной миграционной карте и направлены на совершенствование контроля за миграционными потоками.
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