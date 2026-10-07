Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Песков выразил надежду на встречу Путина с близкими в день рождения
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле искренне надеются на возможность Владимира Путина провести вечер своего дня рождения в кругу родных и близких.
Владимир Путин в среду отмечает 74-летие, в его рабочем графике запланированы международные телефонные разговоры и оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, передает РИА «Новости».
«Мы в администрации искренне надеемся, что вечером все-таки Путин даст возможность своим родным и близким поздравить себя с днем рождения. Мы, разумеется, все присоединяемся к этим поздравлениям», – заявил Песков.
В среду Песков рассказал о серии телефонных разговоров Путина с иностранными лидерами в день рождения.
Во вторник Песков назвал поздравления близких главным для президента в этот день. Также Песков анонсировал серию международных контактов главы государства.