  • Шойгу назвал Польшу и Финляндию угрозами военной безопасности России
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Саудовской Аравии провели ритуал американского самолюбия

    В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

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    Новости
    13:57Москва указала на «малодушие и сервильность в отношении США» властей Японии

    Токио главе с премьер-министром Фумио Кисидой продолжает «бросаться надуманными обвинениями» в ядерном шантаже со стороны России, начисто позабыв, кто бомбардировал Хиросиму и Нагасаки в 1945 году, выразил мнение замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

    13:53Воробьев: Взорвавшийся завод в Сергиевом Посаде не имеет отношения к оптике

    Завод в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, не имеет отношения к оптике, тут давно производят пиротехнику, эпицентр был в месте сборки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    13:49На рынке «Садовод» в Москве выявили три случая кори

    У работников рынка «Садовод» в столице зарегистрировано три случая кори, сообщили в московском управлении Роспотребнадзора.

    13:45Германия решила оставить системы Patriot в Польше до конца года

    Польша получила от ФРГ подтверждение о размещении в республике систем противовоздушной обороны до конца этого года, сообщает агентство РАР.

    13:35Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 45 человек

    Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 45 человек, сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа.

    13:30Очевидец рассказал о «грибе» после взрыва в Сергиевом Посаде

    За взрывом на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде (ЗОМЗ) последовал «гриб» и поднялся столб дыма, сказал очевидец происшествия Виталий.

    13:19МИД: Вмешательство войск ЭКОВАС в Нигере не приблизит нормализацию ситуации

    Ввод войск Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в конфликтную ситуацию в Нигере едва ли поспособствует нормализации обстановки в стране, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

    13:15Число пострадавших в Сергиевом Посаде увеличилось до 38 человек

    Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 38 человек, сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья.

    13:14Асад отказался встречаться с Эрдоганом на условиях Анкары

    Президент Сирии Башар Асад в интервью каналу Sky News Arabia исключил возможность проведения переговоров с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в условиях, когда турецкие войска находятся на сирийской территории.

    13:12В Запорожской области сообщили о провальной попытке ВСУ атаковать регион

    ВСУ в ночь на среду совершили попытке атаки российских войск в районе Орехова в Запорожской области, однако понесли значительные потери, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    13:05Шойгу назвал Польшу и Финляндию угрозами военной безопасности России

    Из-за Польши и Финляндии угрозы военной безопасности России кратно выросли, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    13:01Шойгу: Объем военной помощи стран НАТО и ЕС Украине превысил 160 млрд долларов

    Киевский режим получил свыше 150 млрд долларов в виде военной помощи с февраля 2022 года, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

    12:57Роспотребнадзор исключил риск завоза бубонной чумы

    Роспотребнадзор исключил риски завоза бубонной чумы в Россию после случая заражения в Монголии, проводятся профилактические меры, сообщили в пресс-службе ведомства.

    12:49Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 35 человек

    Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 35 человек, сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

    12:47В МИД решили бойкотировать конференцию по человеческому измерению в Варшаве

    Москва будет предпринимать шаги по бойкотированию организуемой председательством ОБСЕ в октябре конференции в области человеческого измерения в Варшаве, заявил замедиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

    Виктория Нуланд и война за Нигер

    Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которую в России хорошо помнят по «печенькам для майдана», прилетела в Нигер и провела переговоры с военными, которые захватили там власть и отреклись от Запада. По сути Нигеру угрожают войной и введением войск. Что получится в итоге?

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    Российский автопром пустился в погоню за Илоном Маском

    Впервые за много лет в России открыт предзаказ на полностью созданный в нашей стране легковой автомобиль, да еще электрический. Электромобиль «Атом» уже называют и русской «Теслой», но напрашиваются и аналогии с провальным проектом «Ё-мобиля» миллиардера Прохорова. Какая судьба в итоге ждет первый исконно российский современный автомобиль? Подробности

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    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

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    Как пресечь украинский терроризм в Черном море

    Украина готовится к новым атакам на гражданские суда в Черном море. Задача проста: блокировать экспорт России в страны Глобального Юга с помощью практик «нового пиратства» и вынудить Россию вернуться к исполнению зерновой сделки. Однако для пресечения этих планов у России есть не только Черноморский флот, но и другие влиятельные союзники. Подробности

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    Запад готовит два варианта избавления от Зеленского

    «Президент несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве, военных администрациях». Именно так думают о роли Зеленского более чем три четверти граждан Украины, уверяют даже провластные киевские социологи. Есть основания полагать, что данный опрос сделан не просто так – он является прямым сигналом киевскому режиму от его западных покровителей. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Виктория Нуланд и война за Нигер

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которую в России хорошо помнят по «печенькам для майдана», прилетела в Нигер и провела переговоры с военными, которые захватили там власть и отреклись от Запада. По сути Нигеру угрожают войной и введением войск. Что получится в итоге?

    • Заговор в Джидде. Что это было?

      В саудовском городе Джидда завершен саммит по урегулированию на Украине, на который Россия не была приглашена. Целью Киева на этом мероприятии была попытка склонить на свою сторону так называемые страны Глобального Юга. Что получилось в итоге?

    • Гарантии США для Украины. Что это?

      Американские и украинские власти начали переговоры о предоставлении Украине неких гарантий безопасности. Это альтернатива, которая была предложена Владимиру Зеленскому вместо приглашения в НАТО. Для Киева эти гарантии жизненно необходимы, для США неудобны, а за основу предполагается взять «израильскую модель». Что это означает?

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