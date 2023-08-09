Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?

Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

13:57 Москва указала на «малодушие и сервильность в отношении США» властей Японии Токио главе с премьер-министром Фумио Кисидой продолжает «бросаться надуманными обвинениями» в ядерном шантаже со стороны России, начисто позабыв, кто бомбардировал Хиросиму и Нагасаки в 1945 году, выразил мнение замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

13:53 Воробьев: Взорвавшийся завод в Сергиевом Посаде не имеет отношения к оптике Завод в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, не имеет отношения к оптике, тут давно производят пиротехнику, эпицентр был в месте сборки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

13:49 На рынке «Садовод» в Москве выявили три случая кори У работников рынка «Садовод» в столице зарегистрировано три случая кори, сообщили в московском управлении Роспотребнадзора.

13:45 Германия решила оставить системы Patriot в Польше до конца года Польша получила от ФРГ подтверждение о размещении в республике систем противовоздушной обороны до конца этого года, сообщает агентство РАР.

13:35 Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 45 человек Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 45 человек, сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа.

13:30 Очевидец рассказал о «грибе» после взрыва в Сергиевом Посаде За взрывом на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде (ЗОМЗ) последовал «гриб» и поднялся столб дыма, сказал очевидец происшествия Виталий.

13:19 МИД: Вмешательство войск ЭКОВАС в Нигере не приблизит нормализацию ситуации Ввод войск Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в конфликтную ситуацию в Нигере едва ли поспособствует нормализации обстановки в стране, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

13:15 Число пострадавших в Сергиевом Посаде увеличилось до 38 человек Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 38 человек, сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья.

13:14 Асад отказался встречаться с Эрдоганом на условиях Анкары Президент Сирии Башар Асад в интервью каналу Sky News Arabia исключил возможность проведения переговоров с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в условиях, когда турецкие войска находятся на сирийской территории.

13:12 В Запорожской области сообщили о провальной попытке ВСУ атаковать регион ВСУ в ночь на среду совершили попытке атаки российских войск в районе Орехова в Запорожской области, однако понесли значительные потери, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

13:05 Шойгу назвал Польшу и Финляндию угрозами военной безопасности России Из-за Польши и Финляндии угрозы военной безопасности России кратно выросли, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

13:01 Шойгу: Объем военной помощи стран НАТО и ЕС Украине превысил 160 млрд долларов Киевский режим получил свыше 150 млрд долларов в виде военной помощи с февраля 2022 года, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

12:57 Роспотребнадзор исключил риск завоза бубонной чумы Роспотребнадзор исключил риски завоза бубонной чумы в Россию после случая заражения в Монголии, проводятся профилактические меры, сообщили в пресс-службе ведомства.

12:49 Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 35 человек Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 35 человек, сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.