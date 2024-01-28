Эксперты: Французская постколониальная империя в Африке потерпела крах

Tекст: Валентина Григоренко

В своем Telegram-канале он написал, что «заключительный этап краха французской постколониальной африканской империи можно считать открытым».

Политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале напомнил, что сообщество «прошлым летом очень громко било себя в грудь, обещая силой восстановить демократию в Нигере, но как-то скисло».

Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев в своем Telegram-канале отметил, что в августе Франция обещала ЭКОВАСу поддержку «в святом деле унасекомливания Нигера». «Так что еще вопрос, кто сдулся первым – африканцы или Макрон», – уточнил он.

Как добавил в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин, распад французской неоколониальной империи продолжаются. Попытки Франции «нагадить» России в Армении и на Украине эти процессы остановить уже не смогут.

Напомним, в воскресенье Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о немедленном выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), назвав сообщество угрозой для стран-участниц.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как французский лидер Эммануэль Макрон ищет способ оторвать от России южных союзников. События в Африке заставили Францию частично пересмотреть свою стратегию, и теперь Макрон пытается закрепиться в ряде других регионов.

После военного переворота в Нигере многолетнее сотрудничество этой африканской страны и Франции в области добычи урана оказалось под угрозой. Франция также угрожала интервенцией со стороны членов регионального блока ЭКОВАС.

В итоге Франции пришлось частично приостановить добычу урана в Африке под тем предлогом, что против Нигера были введены санкции, затрагивающие логистику.