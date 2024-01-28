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Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из ЭКОВАС
Буркина-Фасо, Мали и Нигер решили немедленно покинуть Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщили СМИ.
Как пишет Reuters, совместное заявление о выходе из организации было зачитано в эфире национального телевидения Нигера, передает ТАСС.
В заявлении трех африканских стран, опубликованном на странице Национального совета по защите отечества Нигера, говорится, что ЭКОВАС сейчас находится под влиянием иностранных держав и предает свои основополагающие принципы, поэтому сообщество стало угрозой для стран-участниц. В сообщении указано, что «организация не оказала нашим странам содействия» в борьбе с терроризмом и отсутствием безопасности, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что региональный блок ввел «незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции».
Напомним, 10 сентября Нигер обвинил Францию в развертывании войск в странах Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для вторжения. Франция 24 сентября отозвала своего посла в Ниамее и всех дипломатов в Нигере.