WP: Часть украинцев согласны на мир с Москвой при одном условии

Washington Post: Часть украинцев согласны на мир с Россией при получении реальных гарантий безопасности

Tекст: Алина Власенко

Как пишет обозреватель в статье для The Washington Post, взгляды многих украинцев не слишком радикальны. Некоторые из них говорят, что могут представить прекращение конфликта со стороны Киева в обмен на реальные гарантии безопасности от Москвы.



Однако других взглядов придерживаются непосредственные участники конфликта со стороны Киева, отмечает журналист. Они как раз готовы не рассматривать такой вариант окончания конфликта, сообщает Ura.ru.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что перспектив для начала диалога по конфликту на Украине пока нет.