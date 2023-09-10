В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».5 комментариев
Нигер обвинил Францию в развертывании войск для вторжения
Мятежники в Нигере заявили о развертывании Францией войск в странах ЭКОВАС для интервенции
Франция продолжает развертывать свои силы на территории Экономического сообщества стран Западной Африки с целью вторжения в Нигер, заявил генерал-майор мятежников Амаду Абдраман.
Нигер считает, что Франция готовит «агрессию» в «сотрудничестве» с ЭКОВАС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Войска Франции, как сообщается, находятся в Кот-д'Ивуаре, Сенегале, Бенине и других государствах ЭКОВАС, передает ТАСС.
Напомним, по данным СМИ, Франция выдвинула Нигеру условие по выводу своих войск. Сообщалось, что Париж не примет решения о выводе войск из Нигера, пока не станет известна дальнейшая судьба экс-президента Мохамеда Базума.