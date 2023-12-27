Россия переходит к стратегическому мышлению в Африке

Эксперты оценили итоги года в отношениях России и стран Африки

Tекст: Евгений Поздняков

Одним из важнейших событий года, вне всяких сомнений, стал саммит «Россия – Африка», который в конце июля прошел в Санкт-Петербурге. «Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – иди вместе», – процитировал известную на континенте поговорку Владимир Путин на церемонии торжественного открытия мероприятия.

Слова о совместном стремлении построения будущего не являются лишь красивой фразой. На саммите собрались почти все африканские страны: Петербург посетили делегации из 49 государств, расположенных на материке. Один лишь этот факт полностью разрушил миф о международной изоляции России, старательно выстраиваемый западными государствами с начала СВО.

Важнейшим результатом мероприятия стало принятие итоговой декларации и плана совместных действий до 2026 года. В данном документе африканские государства и Москва договорились о совместном выступлении против односторонних санкций. Планируется, что партнеры России будут содействовать их смягчению и отмене.

Кроме того, большое внимание было уделено проблеме продовольственного кризиса. В декларации отмечается, что Россия и страны Африки будут принимать совместные усилия для обеспечения континента продуктами на долгосрочной основе. Так, Путин сообщил, что Москва готова безвозмездно предоставить нуждающимся государствам материка по 25-50 тыс. тонн зерна, напоминает ТАСС. Россия также продолжит поставки продовольствия на коммерческой основе.

Глава Африканского союза Азали Ассумани высоко оценил готовность Москвы помогать континенту. Искреннее понимание партнеров, желание поддержать их в трудную минуту – это именно то, чем привлекает Москва страны материка. Ценность данных действий особо проявилась на фоне попыток США и ЕС «нажиться» на зерновой сделке.

Помимо этого, в документе говорится о намерении совместно добиваться компенсации ущерба от колониальной политики западных стран и содействовать возвращению культурных ценностей. Не забыли и о гуманитарном аспекте: Владимир Путин анонсировал масштабную программу помощи государствам континента в сфере здравоохранения, сообщало РИА «Новости».



Отмечается, что на инициативу планируется потратить около 1,2 млрд рублей. Кроме того, наметилось и углубление сотрудничества в области образования. Так, президент РФ заявил о намерении расширить сеть работающих в Африке российских представительств по вопросам науки. В планах открытие филиалов ведущих российских вузов на материке. Путин предложил создать на континенте и школы с преподаванием на русском языке. Для этого планируется существенно увеличить набор африканских студентов в педагогические университеты РФ. Анонсировано и углубление спортивных молодежных связей.

Однако запомнится саммит и активным выстраиванием двусторонних связей. Так, в рамках мероприятия была подписана дорожная карта по развитию российско-эфиопского сотрудничества в сфере использования атомной энергии в мирных целях. Об этом сообщается на официальном сайте Росатома.

Принятый план определит действия сторон до 2025 года. Уже заявлено о совместной работе по развитию национальной ядерной инфраструктуры Аддис-Абебы, организации технических туров и семинаров, заседаний профильных групп. Оговаривается рассмотрение возможностей строительства АЭС.

Еще одной победой стало заключение Соглашения между правительствами РФ и Республики Бурунди о сотрудничестве в области использования атомной энергетики, сообщает отечественная госкорпорация. Документ предусматривает создание совместного координационного комитета, а также обмен экспертами.

Важным партнером России на континенте является и ЮАР. В июне президент страны представил десять пунктов мирной инициативы африканских государств по украинскому конфликту, в которой он четко обозначил приверженность решения ситуации исключительно силами переговоров и дипломатии. В МИД РФ данный план восприняли положительно.

В частности, Сергей Лавров отметил, что страны материка продемонстрировали глубокое понимание истинных причин кризиса. Глава дипломатического ведомства в этом году и сам дважды побывал в ЮАР: в январе и в августе, во время посещения саммита БРИКС.

Отношения с республикой в этом году развивались гибко и интенсивно. В частности, в мае военная делегация ЮАР прибыла в Россию для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, пишет «Интерфакс». Представители ЮАР посетили учебные войсковые заведения и профильные предприятия промышленного комплекса.

В целом развитие партнерства с африканскими странами в военной области в этом году стало одной из наиболее приоритетных задач для внешней политики РФ.

Начиная со второй половины года заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров занимался активным налаживанием связей государств континента и Москвы. Его наибольшим вниманием пользовался регион Сахель. Так, в сентябре он совершил поездку в Ливию, Мали и Буркина-Фасо. Позже, в декабре, Евкуров впервые посетил Нигер, где второй раз за год встретился с главой военного ведомства страны Салифу Моди. Основной темой поездок стало обсуждение военно-технического сотрудничества России с перечисленными странами. Кроме того, затрагиваются и проекты по развитию инфраструктуры, железнодорожного транспорта, добывающей промышленности, совместной деятельности в сфере «зеленой энергетики». Очевидно, что Москва решила протянуть руку помощи правительствам, которые до сих пор испытывают давление со стороны западных стран, несогласных с их суверенной политикой.

В экспертном сообществе отмечают, что за прошедший год Москве удалось существенно расширить связи с государствами, расположенными на Африканском континенте, и обвалить влияние Франции на свои бывшие колонии. При этом результат военного и энергетического сотрудничества с африканцами вошел в копилку ключевых достижений России в 2023 году.



«В этом году отношения Африки и России вышли на новый уровень партнерства.

Хороший тон задал саммит, проведенный в Петербурге. Учитывая напряженную международную обстановку, континент на нем был представлен достаточно широко. Мероприятие прошло замечательно: со всеми прибывшими главами государств лично встретился Владимир Путин», – сказала младший научный сотрудник Института Африки РАН Тамара Андреева.

«Помимо двусторонних соглашений, большая часть которых относится к гуманитарной сфере сотрудничества, по итогам мероприятия был принят План действий Форума партнерства «Россия – Африка» на 2023-2026 годы, который предопределит развитие отношений Москвы и стран континента до следующего, третьего по счету, саммита», – отмечает эксперт.

«Документ состоит из 181 пункта и охватывает все возможные сферы партнерства: безопасность, в том числе продовольственную и энергетическую, торговлю, инвестиции, промышленное сотрудничество, добычу полезных ископаемых, культурное и научно-техническое взаимодействие», – акцентирует политолог.

«Необходимо отметить, что в Концепции внешней политики, опубликованной в 2023 году, ни одна страна или регион Африки упомянуты не были, что говорит о готовности России на текущем этапе налаживать сотрудничество со всеми государствами материка, не выделяя при этом кого-либо из числа своих партнеров», – подчеркивает она.

«Тем не менее с некоторыми государствами нас уже связывает тесное сотрудничество. Так, Алжир является ключевым импортером российского вооружения, а в Египте представлены многие отечественные компании, что позволит открыть в этой стране промышленную зону РФ, которая создаст новые рабочие места для местного населения», – уточняет собеседница.

«Еще один важный партнер Москвы в Африке – ЮАР. К сожалению, Претории не всегда удается следовать полностью независимой внешнеполитической линии, что проявилось в изменении позиции касательно визита Владимира Путина в рамках саммита БРИКС из-за ордера МУС», – указывает эксперт.

«Кроме того, активно наращивается партнерство России и стран, расположенных в западной части континента, в частности речь идет о Мали, Буркина-Фасо и Нигере. Не так давно здесь произошла целая серия государственных переворотов. Эти государства на официальном уровне выступают за более плотные контакты с Москвой»,

– считает политолог. «В ближайшее время РФ будет восстанавливать посольство в Уагадугу, которое было закрыто с 1996 года. В Бамако мы уже успели открыть центр русского языка и культуры», – акцентирует Андреева.

«Саммит в Петербурге наглядно показал, что за красивыми словами Москвы скрываются и реальные действия. Приятно видеть, что к возвращению в Африку мы подходим по-настоящему масштабно. В работе с этим континентом нельзя мыслить иначе», – сказал Александр Зданевич, старший преподаватель кафедры африканистики СПбГУ.

«Мы общаемся с коллегами на одном политическом языке. Наше видение будущего во многом совпадает: африканские страны также стремятся к выстраиванию многополярного миропорядка. Данный факт придает импульс к развитию сотрудничества по многим направлениям. В этом году особенно на слуху была военно-техническая сфера», – акцентирует политолог.

«Среди государств континента всегда крайне остро стояли вопросы партнерства в области безопасности. Участием в сирийском конфликте Россия показала, что она может помогать странам сохранять конституционный порядок, не претендуя на их суверенитет. Партнеры на материке это ценят», – считает он.

«Тем более у Москвы уже имеется хороший опыт присутствия в Центрально-Африканской Республике. В этом году мы существенно расширили военные связи с Мали, Буркина-Фасо и Нигером. Министерство обороны уделяет большое внимание этим контактам, о чем свидетельствует личный визит Евкурова в регион», – уточняет Зданевич.

«При этом Россия может предложить странам континента партнерство и за пределами военной сферы. Большой потенциал имеет развитие связей в области энергетики. Больше всего в этом заинтересована ЮАР. Государство застряло в «угольной яме». Это не дает республике выйти на качественно иные темпы производства», – акцентирует эксперт.



«Мы способны дать им переход к атому.

Тем более Претория является крепким партнером Москвы. Это подтвердил прошедший в августе саммит БРИКС. Страна прикладывала максимальные усилия для обеспечения комфортного пребывания российской делегации. Мы еще раз доказали готовность идти рука об руку в лучшее будущее», – подчеркивает Зданевич.

«Конечно, невозможность приезда Владимира Путина в ЮАР несколько омрачило это событие. Однако нельзя забывать, что на президента Рамафосу оказывалось колоссальное политическое давление. Он же вышел из ситуации крайне умело – прошедший саммит можно назвать триумфом дипломатии для всех стран – членов БРИКС», – считает политолог.

«В этом году также активизировались контакты Белоруссии с Африканским континентом. Это хорошая тенденция. Минск – наш надежный партнер. Ни о какой конкуренции с Москвой не может быть и речи. Гораздо уместнее будет применить выражение: «их успехи – наши успехи». Двойными усилиями мы сможем добиться на материке гораздо большего», – уточняет собеседник.

«Налаживая связи с Африкой, важно мыслить стратегически, на несколько десятилетий вперед. Нам нужно закреплять уже имеющиеся достижения: открывать программы в вузах РФ для граждан континента на русском языке, увеличивать число студентов, изучающих этот сложный регион. Необходимо видеть глобальную картину и договариваться с нашими партнерами о многолетних инициативах», – резюмирует Зданевич.