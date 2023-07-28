Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.3 комментария
Глава Африканского союза подтвердил готовность России поставлять зерно бесплатно
Глава Африканского союза заявил о готовности России поставлять зерно бесплатно
Африканские страны получили подтверждение того, что российское зерно может быть поставлено на континент бесплатно, заявил глава Африканского союза и президент Коморских островов Азали Ассумани.
В ходе обсуждения поставок зерна глава Российского государства Владимир Путин заверил, что готов помогать Африке бесплатно, сказал Ассумани, передает ТАСС.
Президент России продемонстрировал, что готов помогать Африке в поставках зерновых, добавил он.
Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в первой половине 2023 года нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.