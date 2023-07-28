Россия в первом полугодии нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза

Эксперт: Переворот в Нигере может лишить французские АЭС урана

Эксперт Анпилогов спрогнозировал последствия переворота в Нигере для атомной промышленности Франции

Tекст: Илья Абрамов

«После переворота в Нигере появилась опасность отмены поставок урана во Францию или же продажи его на более равных для африканцев условиях. На данный момент Париж ведет в своих бывших колониях политику неэквивалентного обмена ресурсами», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

«Ранее такую же политику эксплуатации Париж проводил и в Мали, однако после военного переворота Франция потеряла доступ к местным месторождениям. Но в случае с Нигером стоит учитывать, что это центральноафриканская страна, не имеющая выхода к морю», – пояснил эксперт.

«Соответственно, Ниамей вынужден продавать свои ресурсы либо через Алжир, либо через страны Гвинейского залива. Все решения по этому вопросу будут приниматься в тесном взаимодействии с соседями. И будущее торговли ураном будет сильно зависеть от антиколониальных настроений в государствах региона», – отметил он.

«Также необходимо отметить, что даже если попытка переворота в Нигере провалится, перед правительством страны будет стоять множество социально-экономических проблем. Скорее всего, государство будет пытаться ослабить зависимость от Франции и выстроить с ней более эквивалентный обмен ресурсами», – акцентировал собеседник.

«Примечательно, что переворот в Нигере произошел на фоне серьезных проблем во французской атомной энергетике, которая производит около 70% электричества в стране. Дело в том, что Париж с 90-х годов не строил новые блоки АЭС, многие реакторы очень старые, а вечно продлевать их срок эксплуатации невозможно», – подчеркнул эксперт.

«Что касается возможных отношений нового правительства Нигера с Россией, то пока что никакие политические заявления от лидеров переворота не прозвучали. Но свергнутого президента уже поддержали США и Франция, поэтому мятежники могут начать искать альтернативные центры силы, одним из которых является наша страна», – резюмировал Анпилогов.

Ранее военные Нигера выступили с заявлением в эфире национального телевидения, объявив об отстранении Мохамеда Базума с поста президента страны и закрытии границ республики.

Напомним, в среду утром группа военнослужащих президентской гвардии заблокировала дворец главы государства. Базума и его семью, а также министра иностранных дел страны взяли в заложники.

Журнал Jeune Afrique отмечает, что гвардию возглавляет генерал Омар Тчиани, который находился на посту еще при предыдущем президенте Нигера Махамаду Иссуфу. Базум оставил его в должности после прихода к власти. Источники издания утверждают, что в последние дни руководитель страны рассматривал возможность отправить руководителя ведомства в отставку.

МИД России призвал стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем мирного и конструктивного диалога. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.