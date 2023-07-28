Россия в первом полугодии нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза

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    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

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    Новости
    14:19Президент ЮАР поблагодарил президента Путина за вкусный ужин

    Лидер ЮАР Сирил Рамафоса выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за прием и «очень вкусный ужин».

    14:15Эксперт по безопасности Роскачества дал совет по созданию паролей

    Плохие пароли стали самой главной причиной взломов и утечек, заявил начальник направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

    14:14Путин призвал к увеличению роли стран Африки в ООН

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости повысить роль африканских государств в ООН, чтобы противодействовать правилам, которые навязывают ряд стран.

    14:12СК заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам

    Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам за обстрелы населенных пунктов Донбасса, гибель и ранение свыше ста человек.

    14:08Путин поддержал идею о стратегическом партнерстве России и Африки

    Президент Владимир Путин поддержал предложение главы Эритреи Исайяса Афеворки о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки, а также возможность подключения к нему стран Латинской Америки и Азии.

    14:01Командующий ЧФ анонсировал принятие на вооружение двух боевых кораблей

    Черноморского флота (ЧФ) до конца года пополнится двумя новыми боевыми кораблями – носителями высокоточного вооружения большой дальности, сообщил командующий флотом Виктор Соколов в поздравлении ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) России.

    13:58Россия в первом полугодии нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза

    Россия в первой половине 2023 года нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

    13:55Президент ЮАР назвал способ завершения украинского конфликта

    Завершению конфликта между Москвой и Киевом будут способствовать конструктивное взаимодействие и переговоры, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    13:46Ростех изучил образцы трофейной бронетехники

    Специалистам холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) удалось познакомиться с бронемашинами западного образца, сообщила пресс-служба компании.

    13:43Путин заявил о приверженности жителей России и Африки традиционным ценностям

    Приверженность традиционным ценностям как «основе существования» объединяет жителей России и стран Африки, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    13:34Минобороны: Достигшие 27 лет в 2023 году граждане призыву не подлежат

    Граждане, которые в 2023 году достигнут 27 лет, не подлежат призыву и будут зачислены в запас, заявил статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков.

    13:28Власти Ливии выразили надежду на помощь России в выводе иностранных войск

    Председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи выразил надежду на помощь России и африканских стран в выводе иностранных войск с территории страны.

    13:25Эфиопия захотела присоединиться к БРИКС

    Многие страны Африки высказались о желании присоединиться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), включая Эфиопию, заявил посол по особым поручениям МИД, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров.

    13:18Лидер Мали поблагодарил Путина за предложение поставить зерно

    Президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил российского лидера Владимира Путина за предложение поставить зерно в африканские страны.

    13:14Похитившего утерянный сверток с 1 млн рублей задержали в Москве

    Полицейские задержали приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в хищении утерянного свертка с 1 млн рублей в Москве, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

    28 июля 2023, 13:58

    Россия в первом полугодии нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза

    Глава Минсельхоза Патрушев: Россия в первой половине 2023 года нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза

    Tекст: Антон Никитин

    Россия в первой половине 2023 года нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

    Патрушев сообщил, что Россия в первой половине 2023 года поставила в страны Африки практически в три раза больше пшеницы, чем за аналогичный период прошлого года. Министр сельского хозяйства уточнил, что речь идет приблизительно о 9 млн тонн. По словам главы ведомства, это беспрецедентные цифры, таких цифр мы не достигали ранее, но потенциал далеко не исчерпан, передает ТАСС.

    Патрушев также отметил, что экспорт российской продукции АПК в Африку в первом полугодии 2023 года вырос до 3,3 млрд долларов, что почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет и дальше оставаться международным поставщиком сельскохозяйственных товаров, в том числе продолжит безвозмездно передавать зерно и другие продукты нуждающимся странам.

    27 июля 2023, 20:40
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    @ Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, сообщило министерство информации африканской республики.

    В сообщении ведомства в Twitter (заблокирован в России) говорится, что президентский вертолет скоро будет доставлен в Зимбабве, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава сообщил, что страна рассматривает возможность приобретения дополнительных российских вертолетов.

    Ранее на встрече с Мнангагве Путин анонсировал подписание меморандумов по культурным и спортивным ведомствам.

    Второй саммит «Россия – Африка» проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум.

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    27 июля 2023, 21:27
    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой

    Путин процитировал африканскую поговорку о дружбе на торжественном приеме саммита Россия – Африка

    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия – Африка.

    «Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решении вопросов продовольственной, экологической и информационной безопасности», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Он также процитировал африканскую поговорку: «Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – иди вместе».

    «Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство», – отметил президент.

    Путин также заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки, поскольку российско-африканские отношения опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.

    «Сейчас Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустрйоства на основе принципов суверенного равенства, уважения права народов определять самим свою судьбу», – отметил президент.

    Второй саммит Россия – Африка продлится в Санкт-Петербурге до конца пятницы.

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    27 июля 2023, 14:58
    Эксперт: Переворот в Нигере может лишить французские АЭС урана

    Эксперт Анпилогов спрогнозировал последствия переворота в Нигере для атомной промышленности Франции

    Эксперт: Переворот в Нигере может лишить французские АЭС урана
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Переворот в Нигере может привести к остановке поставок урана во Францию. А Париж в них очень нуждается. Кроме того, мятежники могут искать союзника в лице России, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в Нигере произошел военный переворот.

    «После переворота в Нигере появилась опасность отмены поставок урана во Францию или же продажи его на более равных для африканцев условиях. На данный момент Париж ведет в своих бывших колониях политику неэквивалентного обмена ресурсами», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    «Ранее такую же политику эксплуатации Париж проводил и в Мали, однако после военного переворота Франция потеряла доступ к местным месторождениям. Но в случае с Нигером стоит учитывать, что это центральноафриканская страна, не имеющая выхода к морю», – пояснил эксперт.

    «Соответственно, Ниамей вынужден продавать свои ресурсы либо через Алжир, либо через страны Гвинейского залива. Все решения по этому вопросу будут приниматься в тесном взаимодействии с соседями. И будущее торговли ураном будет сильно зависеть от антиколониальных настроений в государствах региона», – отметил он.

    «Также необходимо отметить, что даже если попытка переворота в Нигере провалится, перед правительством страны будет стоять множество социально-экономических проблем. Скорее всего, государство будет пытаться ослабить зависимость от Франции и выстроить с ней более эквивалентный обмен ресурсами», – акцентировал собеседник.

    «Примечательно, что переворот в Нигере произошел на фоне серьезных проблем во французской атомной энергетике, которая производит около 70% электричества в стране. Дело в том, что Париж с 90-х годов не строил новые блоки АЭС, многие реакторы очень старые, а вечно продлевать их срок эксплуатации невозможно», – подчеркнул эксперт.

    «Что касается возможных отношений нового правительства Нигера с Россией, то пока что никакие политические заявления от лидеров переворота не прозвучали. Но свергнутого президента уже поддержали США и Франция, поэтому мятежники могут начать искать альтернативные центры силы, одним из которых является наша страна», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее военные Нигера выступили с заявлением в эфире национального телевидения, объявив об отстранении Мохамеда Базума с поста президента страны и закрытии границ республики.

    Напомним, в среду утром группа военнослужащих президентской гвардии заблокировала дворец главы государства. Базума и его семью, а также министра иностранных дел страны взяли в заложники.

    Журнал Jeune Afrique отмечает, что гвардию возглавляет генерал Омар Тчиани, который находился на посту еще при предыдущем президенте Нигера Махамаду Иссуфу. Базум оставил его в должности после прихода к власти. Источники издания утверждают, что в последние дни руководитель страны рассматривал возможность отправить руководителя ведомства в отставку.

    МИД России призвал стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем мирного и конструктивного диалога. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

    Коментарии (6)
    27 июля 2023, 16:45
    Эксперт: Смена власти в Нигере может способствовать сближению страны с Россией

    Африканист Андреева: Переворот в Нигере может подорвать позиции Франции в стране и улучшить отношения с Россией

    Эксперт: Смена власти в Нигере может способствовать сближению страны с Россией
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Нигер после переворотов в Мали и Буркина-Фасо был ключевым ориентиром Франции в районе Сахеля. Поэтому смена руководства в Ниамее может ослабить позиции Парижа и повернуть африканское государство в сторону Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала африканист Тамара Андреева. Ранее военные Нигера объявили об отстранении президента республики Мохамеда Базума.

    «Напряженность в отношениях между правительством и армией присутствует в политической жизни Нигера достаточно давно. Сам президент пока не делал заявлений о своей отставке, а в социальных сетях выразил надежду на сохранение достижений демократии в стране», – сказала аналитик Института Африки РАН Тамара Андреева.

    «Успешные государственные перевороты в Мали и Буркина-Фасо создали прецеденты, которые оказали влияние на происходящие сейчас события. В стратегически важном для Франции треугольнике, состоящим из этих трех стран, Ниамей был последним, чье руководство оставалось гражданским. А президент республики Базум продолжал прозападную политику предшественника», – отметила она.

    «События в граничащих с Нигером странах превратили его в один из ключевых ориентиров Франции в районе Сахеля. В частности, из-за наличия авиабазы и присутствия контингента военных. Переворот может изменить отношения между Ниамеем и Парижем, как это уже произошло в Мали и Буркина-Фасо», – подчеркнула собеседница.

    «В ноябре 2022 года в Мали была запрещена деятельность всех НКО, спонсируемых Францией. В Буркина-Фасо в декабре того же года приостановили вещание радиостанции RFI. Позиции Парижа в регионе ослабевают, а военные пользуются этим, называя бывших колонизаторов виновниками коррупции и проблем с безопасностью», – акцентирует эксперт.

    «Если военные придут к власти, стоит ожидать сближения Ниамея и Москвы из-за потери позиций Парижа. Например, Мали и Буркина-Фасо позитивно говорят о сотрудничестве с нашей страной и представлены на саммите «Россия – Африка» на уровне первых лиц», – резюмировала Андреева.

    Ранее военные Нигера в эфире национального телевидения объявили об отстранении от должности президента республики Мохамеда Базума и закрытии границ страны. Главу государства Мохамеда Базума и его семью, а также министра иностранных дел страны взяли в заложники.

    Руководство вооруженных сил республики сообщило о солидарности с военными. Это решение обосновано стремлением предотвратить кровопролитие и сохранить неприкосновенность президента Нигера.

    Командование указало, что внешнее военное вмешательство в Нигер обернется катастрофическими последствиями для населения. Также штаб ВС страны призвал мятежников сохранить боеспособность для борьбы с террористами и преступниками.

    МИД России призвал стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем мирного и конструктивного диалога. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что переворот в Нигере может лишить французские АЭС урана.

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    28 июля 2023, 11:19
    Путин: Россия списала Африке 23 млрд долларов долга
    Путин: Россия списала Африке 23 млрд долларов долга
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов, Москва направит на эти цели еще 90 млн долларов, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    «Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов, Москва направит африканским странам на развитие еще 90 млн долларов», – цитирует ТАСС Путина.

    «Понимая, какое значение имеет бесперебойное снабжение продуктами питания для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств, мы наращиваем поставки сельхозпродукции в Африку. Так, в 2022 году направлено 11,5 млн тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года – почти 10 млн тонн. И это невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции», – добавил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте.

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    27 июля 2023, 21:48
    Путин оценил прибытие в Россию делегаций из почти всех африканских стран

    Путин заявил, что в России рады приезду делегаций почти из всех стран Африки

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рада прибытию на саммит делегаций почти из всех стран Африки, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме для почетных гостей саммита Россия – Африка.

    «Мы рады, дорогие друзья, что в Санкт-Петербург прибыли главы государств и правительств, ведущие политики и государственные деятели практически из всех стран Африки. Здесь присутствуют и руководители органов африканских интеграционных объединений. Столь представительный состав участников, собравшихся в нашей Северной столице, как мы называем Петербург, убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств континента расширять и углублять взаимовыгодные связи и контакты», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, это реально подтверждает общие намерения вывести отношения между Россией и странами Африки на новый, еще более продвинутый уровень во всех ключевых сферах, и саммит призван этому содействовать.

    Ранее Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

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    27 июля 2023, 20:47
    Депутат объяснил выгоду для страны от открытия в Африке российских вузов и школ

    Депутат Госдумы Мажуга: Образовательные проекты сблизят Россию и Африку

    Депутат объяснил выгоду для страны от открытия в Африке российских вузов и школ
    @ Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Открытие филиалов российских вузов на африканском континенте – это взаимовыгодный процесс. Африканские страны получат высококвалифицированные кадры, а наши предприятия смогут продвигать там необходимые технологии, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Мажуга. В четверг президент России РФ Владимир Путин выступил с рядом предложений в сфере образования на открывшемся форуме «Россия – Африка».

    «Сегодня во время выступления президент РФ Владимир Путин уделил большое внимание гуманитарной сфере, в том числе – сотрудничеству с Африкой в области образования. Сегодня в российских вузах обучаются почти 35 тыс. студентов из Африки. С каждым годом растет целевая квота, которую выделяет Россотрудничество на обучение африканцев, в 2024 году она превысит 4,7 тыс. человек», – рассказал Александр Мажуга, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

    «Открытие филиалов российских вузов на африканском континенте – это взаимовыгодный процесс: с одной стороны, страна получает высококвалифицированные кадры, которые могут развивать национальную экономику. С другой – наши предприятия через филиалы инженерно-технических вузов смогут продвигать необходимые технологии в сельском хозяйстве, химической промышленности, горной добыче», – указал он.

    «Сегодня в более чем 140 школах Африки преподается русский язык, это хороший показатель, говорящий о востребованности предмета. Преподавание предметов на русском языке – следующий логический шаг, который поможет подготовить африканцев к поступлению в филиалы российских вузов, или в вузы на территории России. Кстати, российское медобразование сейчас наиболее популярно среди африканских студентов. Это еще раз доказывает его высокое качество», – отметил депутат.

    «Также Путин пригласил молодых африканцев приехать в марте 2024 года на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи на площадке центра «Сириус». Там ожидается участие свыше 20 тыс. представителей из более чем 180 стран мира. Это будет праздник, посвященный спорту, искусству, науке. А в конце ноября этого года мы разошлем приглашения африканским научным деятелям посетить Конгресс молодых ученых. Такие мероприятия способствуют сближению России и стран Африки», – подчеркнул парламентарий.

    Россия готова расширять сеть работающих в Африке российских атташе по вопросам образования, науки, заявил Путин на пленарном заседании открывшегося в четверг в Петербурге форума «Россия – Африка». «Мы и впредь будем уделять самое пристальное внимание укреплению культурных, научных, образовательных, спортивных и молодежных обменов между Россией и государствами Африки», – добавил президент.

    «В планах открытие в Африке филиалов ведущих российских вузов. Тесная кооперация налаживается и в рамках Российско-африканского сетевого университета. В Санкт-Петербургском горном университете было подписано соглашение о создании российско-африканского консорциума технических университетов «Недра Африки», предусматривающее совместное обучение специалистов для минерально-сырьевого комплекса», – напомнил он.

    Президент также предложил создать в Африке школы с преподаванием на русском языке. «В 28 странах Африки запущен проект по созданию центров открытого образования для обучения преподавателей и воспитателей дошкольных детских учреждений, начальных и средних школ. С этой целью планируем значительно увеличить набор африканских студентов в российские педагогические вузы», – сказал глава государства.

    Помимо этого, Путин предложил углубить взаимодействие по линии спортивных вузов России и стран Африки, наладить университетские обмены, вести волонтерские программы, проводить совместные матчи между вузами.

    «Мы приглашаем спортсменов из Африки принять участие в международном фестивале университетского спорта в августе в Екатеринбурге, а также в «Играх будущего», которые пройдут в феврале-марте 2024 года в Казани», – обратился к присутствующим глава российского государства. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.

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    28 июля 2023, 11:10
    Путин: Некоторые проявления колониализма не изжиты

    Tекст: Вера Басилая

    Проявления колониализма все еще не изжиты, они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    «К сожалению, некоторые проявления колониализма до сих пор не изжиты и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, в частности, в экономической, гуманитарной, информационной сферах», – цитирует ТАСС главу российского государства.

    По его словам, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной, это наследие колониальной эпохи и проводимого Западом курса «Разделяй и властвуй».

    Ранее посол России в США Антонов указал на раздражение Запада из-за саммита Россия – Африка.

    Напомним, второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Путин на торжественном приеме для почетных гостей заявил, что Россия рада прибытию на саммит делегаций почти из всех стран Африки, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

    Коментарии (0)
    28 июля 2023, 11:39
    Путин заявил о намерении помочь странам Африки в открытии посольств в России

    Путин заявил о намерении Москвы помочь странам Африки в открытии новых посольств и консульств в России

    Tекст: Вера Басилая

    Москва намерена помочь странам Африки в открытии новых посольств и консульств в России, а также готова восстановить и открыть новые российские загранучреждения на Африканском континенте, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    «Внимание России к Африке неуклонно растет, что проявляется в планах по наращиванию дипломатического присутствия на континенте. Мы готовы восстановить и открыть новые российские загранучреждения, а также увеличить штат сотрудников в ряде действующих посольств. Со своей стороны мы приветствовали бы встречные шаги африканских друзей и окажем поддержку в открытии у нас новых посольств, консульств, представительств африканских стран», – цитирует ТАСС Путина.

    Он также подчеркнул, что Россия и Африка намерены и далее укреплять сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах.

    «Несколько слов – об экономическом и гуманитарном сотрудничестве с Африкой. Проведенный вчера форум свидетельствует, что и Россия, и африканские страны действительно хотят укреплять взаимодействие в этих сферах. И прямо скажу: нашим предпринимателям есть что предложить уважаемым партнерам из Африки», – отметил президент.

    Ранее Путин заявил, что Африка становится новым центром силы.

    Также президент отметил, что Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте.

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    28 июля 2023, 12:46
    Россия выразила заинтересованность в расширении импорта фруктов из Африки

    Замглавы Минсельхоза Левин заявил о заинтересованности России в расширении импорта тропических фруктов из Африки

    Tекст: Антон Никитин

    Россия заинтересована в расширении закупок африканских продуктов, в том числе какао-бобов и тропических фруктов, сообщил замглавы Минсельхоза Сергей Левин.

    Левин заявил, что Россия и африканские страны прекрасно дополняют друг друга по природно-климатическим условиям. Замминистра сельского хозяйства пояснил: то, что хорошо растет в России, не очень хорошо производится в Африке, и наоборот. Замглавы Минсельхоза подчеркнул, что Россия заинтересована в расширении закупок африканских продуктов – какао-бобов, тропических фруктов и другой продукции, передает ТАСС.

    Чиновник подчеркнул, что у России большой потенциал в расширении торговли со странами Африки. Левин отметил: несмотря на сложности последних лет, экспорт российского продовольствия в африканские страны продолжает стабильно расти. Так, за первое полугодие 2023-го он существенно вырос, мы увеличили практически все товарные группы, поставляемые в страны Африки. Представитель Минсельхоза выразил мнение, что Россия и дальше сможет наращивать эти поставки.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет и дальше оставаться международным поставщиком сельскохозяйственных товаров, в том числе продолжит безвозмездно передавать зерно и другие продукты нуждающимся странам.

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    28 июля 2023, 12:57
    Президент Египта призвал достичь консенсуса по теме зерновой сделки

    Президент Египта Фаттах ас-Сиси призвал скорее решить продовольственные проблемы

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо найти срочно и быстро оперативное решение проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны, и достичь консенсуса по зерновой сделке, заявил президент Египета Абдель Фаттах ас-Сиси на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

    Президент Египта заявил, что консенсус по зерновой сделке необходим, и  нужно учитывать все потребности тех стран, которые нуждаются в зерновом соглашении, а также последствия такой ситуации для многих стран и народов, передает ТАСС.

    Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о планах обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки.

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    28 июля 2023, 12:28
    Путин сравнил борьбу Африки за независимость с битвой СССР с нацизмом

    Путин сравнил борьбу Африки за независимость с битвой Советского Союза против нацизма

    Tекст: Вера Басилая

    Советский Союз, Россия боролись с нацизмом для освобождения человечества, так же и страны Африки сегодня сражаются за собственную независимость в интересах всего мира, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    «Я хотел бы обратить внимание: только что выступивший коллега сказал о роли России в борьбе с нацизмом. Она кем-то пытается быть затушевана. Но эта борьба велась Советским Союзом, Россией в интересах всего человечества, для освобождения от нацизма. Хочу обратить внимание на то, что и борьба Африки за свою независимость, против апартеида ведется не только в интересах самой Африки, она идет в интересах всего человечества», – цитирует ТАСС Путина.

    Путин подчеркнул, что эта борьба приводит к результатам, которые улучшают ситуацию в мире в целом.

    Ранее Путин заявил, что проявления колониализма все еще не изжиты, они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной.

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    28 июля 2023, 12:08
    Путин: Россия продолжит безвозмездно поставлять продукты нуждающимся странам

    Tекст: Вера Басилая

    Москва будет и дальше оставаться международным поставщиком сельхозтоваров, в том числе продолжит безвозмездно передавать зерно и другие продукты нуждающимся странам, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    «Вы, дорогие друзья, можете быть уверены, что Россия всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров. Продолжим поддерживать наиболее нуждающиеся страны и регионы. Будем поставлять наше зерно и другое продовольствие в том числе на безвозмездной основе, а также в рамках продовольственной программы ООН», – цитирует ТАСС Путина.

    «В целом Россия намерена и далее всемерно помогать развитию Африканского континента, предоставляя не только гуманитарную помощь, но и торговые преференции, поддержку в создании современных отраслей производства, аграрного сектора, содействие по линии профильных международных структур и агентств», – заверил президент России.

    Он подчеркнул, что Россия на двусторонней основе провела 11 гуманитарных акций в десяти странах Африки за почти четыре года, Москва одной из первых пришла на помощь государствам континента в период пандемии коронавируса.

    По словам президента, безвозмездно были поставлены миллионы тестовых систем, переданы мобильные медицинские лаборатории, оснащен оборудованием специальный центр изучения инфекции.

    «Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы искренне готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство. Ценим отношения с каждой африканской страной и с континентом в целом. И уверены в успешном будущем этих отношений в формирующемся многополярном мире», – отметил президент России.

    Ранее Путин заявил, что Россия выделит Африке около 90 млн долларов.

    Также президент России Путин заявил, что Россия поставит в ближайшие три-четыре месяца по 25-50 тыс. тонн зерна шести африканским странам безвозмездно.

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    28 июля 2023, 13:05
    Президент ЦАР отметил роль России в сохранении мира и демократии

    Президент ЦАР Туадера: Россия помогла Центрально-Африканской Республике спасти демократию и избежать гражданской войны

    Tекст: Антон Никитин

    Поддержка России помогла спасти демократию в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и избежать в стране новой гражданской войны, заявил лидер республики Фостен-Арканж Туадера на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

    Туадера заявил, что Россия, не опасаясь никаких геополитических проблем, оказывает помощь Центрально-Африканской Республике и ее вооруженным силам, органам безопасности в борьбе с террористическими организациями. По словам лидера ЦАР, между Россией и Центрально-Африканской Республикой установились взаимоотношения, которые помогли спасти в ЦАР демократию через проведение свободных демократических выборов и избежать новой гражданской войны, последствия которой были бы катастрофическими, передает ТАСС.

    Туадера отметил, что отношения России и ЦАР находятся на высочайшем уровне, а также поблагодарил Россию за решимость поддержать борьбу Африки за суверенитет и права, описанные в Уставе ООН

    В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что уровень сотрудничества с ЦАР будет, безусловно, сохранен по всем наиболее чувствительным направлениям взаимодействия, «но сделать мы должны, конечно, еще больше, у нас много возможностей». Он отметил, что Россия и ЦАР будут двигаться в направлении укрепления сотрудничества.

    Ранее власти ЦАР опровергли уход российских инструкторов из страны после попытки военного мятежа в России.

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    28 июля 2023, 14:08
    Путин поддержал идею о стратегическом партнерстве России и Африки

    Путин поддержал предложение главы Эритреи о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин поддержал предложение главы Эритреи Исайяса Афеворки о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки, а также возможность подключения к нему стран Латинской Америки и Азии.

    «Полностью согласен: если не думать о ближайшей, среднесрочной перспективе, то и на сегодня трудно будет добиваться каких-то положительных, нужных результатов, поэтому создание такого механизма стратегического партнерства – очень важное дело. Это как маяк, который показывает нам путь, направление движения», – приводит ТАСС слова президента, сказанные им на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

    «Безусловно, это сложная работа. Если вы предлагаете сопоставить ее с возможностями партнеров и друзей из других регионов, Латинской Америки, Азии, то, конечно, лучшая площадка для создания такого инструмента – консультация с нашими партнерами по БРИКС», – добавил российский лидер.

    Путин добавил, что Россия и ЮАР постараются вместе продвинуть предложение президента Эритреи по линии БРИКС. «Нужно подумать над этим. Это сложно, особенно по отраслям сложная работа, но если мы хотим добиваться конкретных результатов, то думать об этом нужно прямо сейчас, согласен», – подчеркнул глава Российского государства.

    Ранее Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка отметил роль Москвы в сохранении мира и демократии. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что Россия готова предложить Африке.

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