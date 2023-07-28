Путин: Россия продолжит безвозмездно поставлять продукты нуждающимся странам

Tекст: Вера Басилая

«Вы, дорогие друзья, можете быть уверены, что Россия всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров. Продолжим поддерживать наиболее нуждающиеся страны и регионы. Будем поставлять наше зерно и другое продовольствие в том числе на безвозмездной основе, а также в рамках продовольственной программы ООН», – цитирует ТАСС Путина.

«В целом Россия намерена и далее всемерно помогать развитию Африканского континента, предоставляя не только гуманитарную помощь, но и торговые преференции, поддержку в создании современных отраслей производства, аграрного сектора, содействие по линии профильных международных структур и агентств», – заверил президент России.

Он подчеркнул, что Россия на двусторонней основе провела 11 гуманитарных акций в десяти странах Африки за почти четыре года, Москва одной из первых пришла на помощь государствам континента в период пандемии коронавируса.

По словам президента, безвозмездно были поставлены миллионы тестовых систем, переданы мобильные медицинские лаборатории, оснащен оборудованием специальный центр изучения инфекции.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы искренне готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство. Ценим отношения с каждой африканской страной и с континентом в целом. И уверены в успешном будущем этих отношений в формирующемся многополярном мире», – отметил президент России.

Ранее Путин заявил, что Россия выделит Африке около 90 млн долларов.

Также президент России Путин заявил, что Россия поставит в ближайшие три-четыре месяца по 25-50 тыс. тонн зерна шести африканским странам безвозмездно.