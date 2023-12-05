Зачем России связь с «африканским НАТО»

Tекст: Евгений Крутиков

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров 4 декабря впервые посетил Нигер, где встретился с министром обороны страны генералом Салифу Моди. Об этом (без указания повестки встречи) сообщил Национальный совет спасения Родины – военное правительство страны, пришедшее к власти после свержения президента Мохамеда Базума в июле. Это уже вторая встреча Евкурова с Моди, первая прошла 16 сентября в соседней Мали во время предыдущей поездки Евкурова по Африке.



До Нигера Евкуров побывал в Мали и Буркина-Фасо, сообщает малийское гостелевидение ORTN. По данным Africa Intel, в Мали Евкуров обсуждал с местным руководством не только военно-техническое сотрудничество, но и кооперацию в области развития сети железных дорог, энергетики и добычи угля.

В сентябре Евкуров в первый раз совершил поездку по маршруту Ливия – Мали – Буркина-Фасо – Нигер. Тогда его турне воспринимали исключительно в контексте военно-технического сотрудничества России с «новыми демократиями» стран Сахеля. Некоторые их руководители посетили Москву и Петербург в рамках Совета Россия – Африка, где вели переговоры об оказании помощи в борьбе с джихадистами и региональными сепаратистами.

В круг вопросов, которые сейчас Евкуров обсуждает с руководством стран Сахеля, входят не только военно-технические аспекты, но и проекты по развитию инфраструктуры, железнодорожного транспорта, добывающей промышленности, развития «зеленой энергетики» и некоторые другие. По крайней мере, об этом пишет крайне заинтересованная (и, разумеется, предвзятая) французская пресса, в частности Le Monde.

Возможно, со временем от Евкурова такие чисто экономические и отчасти политические аспекты сотрудничества РФ и стран Сахеля постепенно перейдут к более профильным российским структурам. Дело и в том, что, например, в ряде стран просто физически не существовало российских посольств, а другие формы сотрудничества с РФ были блокированы французами с их схемами коррупционного контроля за национальными элитами во франкофонных странах Африки. До конца текущего года будут открыты с нуля российские посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. В частности, об этом несколько месяцев назад заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





Евкуров же сейчас как раз тот человек, который разговаривает с новыми военными руководителями стран Сахеля на одном языке. Не в смысле французского, а в плане эмоциональном. Военно-техническая помощь странам Сахеля – сейчас в приоритете для нового руководства Мали и Нигера, поскольку боевые действия в этих странах не прекращаются ни на день. Это важно именно сегодня, и этот вопрос в компетенции непосредственно генерала Евкурова.

О том, что именно Минобороны ведет активную работу по налаживанию контактов со странами Африки, не так давно заявлял еще один замглавы ведомства, Александр Фомин. По его словам, «как правило, заключаются соглашения в области военного сотрудничества и это соглашение живет не одно. Оно имеет параллельно еще ряд других соглашений на государственном или межведомственном уровнях, с помощью которых детализируется формат взаимодействия по тому или иному направлению... На сегодняшний день мы имеем соглашения с 30 государствами и на очереди еще шесть... Итого будет 36. Это практически охватывает большую часть Африканского континента».

Армии Мали на прошлой неделе удалось окончательно отбить у повстанцев туарегов город Кидель – один из оплотов противников центрального правительства страны. В боях за Кидаль участвовали и российские добровольцы, остающиеся в Мали еще со времен частных военных компаний. Армии Мали удалось переманить на свою сторону одного из известных лидеров туарегов.

Но одновременно джихадисты смогли нанести в Сахеле неприятное неожиданное поражение войскам Мали путем классического набега. Говорить о переломе в ходе борьбы с джихадизмом в Мали пока преждевременно.

В первом турне Евкурова сопровождал генерал Андрей Аверьянов, руководитель 161-го учебного центра ГРУ, человек в определенных кругах знаменитый. Его биография секретна, но можем сказать, что он свободно говорит по-сербски, увлекается собирательством холодного оружия и перевел на русский с сербского обзорные каталоги старинных кинжалов Черногории и Албании. Он участник войн в Афганистане и в Чечне, у него три Ордена Мужества, звание Героя России (за Крым, 2014 год). Недоброжелатели тиражируют единственное фото Аверьянова (в смокинге и с бабочкой) со свадьбы его дочери, на которых засветились пресловутые Петров и Боширов в качестве гостей.

На недавно прошедшем саммите Россия – Африке генерал Аверьянов был официальным участником переговоров с делегациями стран Сахеля. Причем в гражданском статусе. Он спецназовец и специалист по обучению и воспитанию бойцов спецназа.

Также в последнее время в иностранной прессе стали появляться сообщения о якобы начале формирования Россией называемого «Африканского корпуса», некоего ЧВК, предназначенного прежде всего для действий в Ливии. Издание Newsweek именно в этом контексте и упоминает прошлый визит Евкурова в Африку. Минобороны России никаких официальных комментариев на этот счет не давало.

Возможно, в текущих политических реалиях создание такой военизированной структуры – которая занималась бы исключительно африканскими делами и представляло интересы России в Африке – могло бы действительно иметь смысл. Ибо африканская проблематика крайне обширна и специфична, в том числе с точки зрения вопросов безопасности. Кроме того, она тоже сильно разнится регионально – не может быть единого подхода, скажем, к Мозамбику, ЦАР или Сахелю.

В любом случае, «Миссия Евкурова» обросла в западной, особенно франкоязычной печати мифологией именно из-за его статуса заместителя министра обороны РФ. Но Le Monde отчасти права в том, что круг обсуждаемых в Сахеле проблем уже вышел за пределы только военно-технического сотрудничества.

В конце марта 2022 года Мали после начавшегося вывода французских военных получила из России два боевых вертолета Ми-35П, радиолокационное оборудование, вооружение и боеприпасы. А в начале августа 2022 г. – учебно-боевые реактивные самолеты L-39, штурмовики Су-25, ударные вертолеты Ми-24П и военно-транспортные Ми-8. Они требуют обученных экипажей. Число курсантов из стран Сахеля в российских военных учебных заведениях за последний год выросло в разы, но это кадры на будущее. Воевать должен кто-то прямо сейчас.

После сентябрьских встреч Евкурова с Моди, временным военным президентом Мали Ассими Гойтой и лидером Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре эти три страны объявили о формировании военного союза «Альянс государств Сахеля». Целью союза объявлено «создание архитектуры коллективной обороны». А это уже военно-политический союз, который в западной прессе успели окрестить «африканским НАТО».

При этом страны Сахеля заявили о коллективном выходе из всех иных военно-политических и экономических союзов, созданных ранее в Западной Африке под эгидой США и Франции. То есть, буквально за несколько месяцев изменилась политическая конфигурация целого региона, создался новый межгосударственный блок, объединенный общими целями и даже новой общей идеологией.

А с такой структурой необходимо сотрудничать не только в вопросах безопасности. По мере разрешения текущих проблем на первые роли выйдут уже вопросы чисто политические и экономические, и даже идеологические. Иностранная пресса прямо пишет о том, что российская дипломатия находится «в более выигрышной позиции» в государствах Сахеля по сравнению с Францией. Таким образом, «миссия Евкурова» выглядит только началом длительного процесса выстраивания нового этапа отношений России и Африки. Перспективным и взаимовыгодным.