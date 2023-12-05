  • Новость часаЧасть стены рухнула на дорогу при сносе здания в Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Генерал армии США призывал ВСУ «резать глотки русским»
    Российский боец рассказал, как он уничтожил семь украинских дронов
    Saxo Bank дал «шокирующий прогноз» о конце капитализма в США
    Собянин назвал минимальный размер пенсий в Москве с 2024 года
    Ушаков назвал темы переговоров Путина в ходе зарубежного визита
    Президенту Грузии спрогнозировали досрочную отставку
    Депутат Рады призвала украинских женщин идти на фронт
    Минфин выступил за законодательное определение «наливаек»
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

    Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

    22 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Казахстан боится мощи России

    Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

    25 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    6 комментариев
    5 декабря 2023, 19:45

    Зачем России связь с «африканским НАТО»

    Зачем России связь с «африканским НАТО»
    @ lesahel.org

    Tекст: Евгений Крутиков

    Высокопоставленный представитель Минобороны России посетил целый ряд государств в Африке. С какими странами он ведет переговоры, по каким вопросам и чем российские силовые (и не только) структуры могли бы быть взаимовыгодно полезны африканским государствам?

    Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров 4 декабря впервые посетил Нигер, где встретился с министром обороны страны генералом Салифу Моди. Об этом (без указания повестки встречи) сообщил Национальный совет спасения Родины – военное правительство страны, пришедшее к власти после свержения президента Мохамеда Базума в июле. Это уже вторая встреча Евкурова с Моди, первая прошла 16 сентября в соседней Мали во время предыдущей поездки Евкурова по Африке.

    До Нигера Евкуров побывал в Мали и Буркина-Фасо, сообщает малийское гостелевидение ORTN. По данным Africa Intel, в Мали Евкуров обсуждал с местным руководством не только военно-техническое сотрудничество, но и кооперацию в области развития сети железных дорог, энергетики и добычи угля.

    В сентябре Евкуров в первый раз совершил поездку по маршруту Ливия – Мали – Буркина-Фасо – Нигер. Тогда его турне воспринимали исключительно в контексте военно-технического сотрудничества России с «новыми демократиями» стран Сахеля. Некоторые их руководители посетили Москву и Петербург в рамках Совета Россия – Африка, где вели переговоры об оказании помощи в борьбе с джихадистами и региональными сепаратистами.

    В круг вопросов, которые сейчас Евкуров обсуждает с руководством стран Сахеля, входят не только военно-технические аспекты, но и проекты по развитию инфраструктуры, железнодорожного транспорта, добывающей промышленности, развития «зеленой энергетики» и некоторые другие. По крайней мере, об этом пишет крайне заинтересованная (и, разумеется, предвзятая) французская пресса, в частности Le Monde.

    Возможно, со временем от Евкурова такие чисто экономические и отчасти политические аспекты сотрудничества РФ и стран Сахеля постепенно перейдут к более профильным российским структурам. Дело и в том, что, например, в ряде стран просто физически не существовало российских посольств, а другие формы сотрудничества с РФ были блокированы французами с их схемами коррупционного контроля за национальными элитами во франкофонных странах Африки. До конца текущего года будут открыты с нуля российские посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. В частности, об этом несколько месяцев назад заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.


    Евкуров же сейчас как раз тот человек, который разговаривает с новыми военными руководителями стран Сахеля на одном языке. Не в смысле французского, а в плане эмоциональном. Военно-техническая помощь странам Сахеля – сейчас в приоритете для нового руководства Мали и Нигера, поскольку боевые действия в этих странах не прекращаются ни на день. Это важно именно сегодня, и этот вопрос в компетенции непосредственно генерала Евкурова.

    О том, что именно Минобороны ведет активную работу по налаживанию контактов со странами Африки, не так давно заявлял еще один замглавы ведомства, Александр Фомин. По его словам, «как правило, заключаются соглашения в области военного сотрудничества и это соглашение живет не одно. Оно имеет параллельно еще ряд других соглашений на государственном или межведомственном уровнях, с помощью которых детализируется формат взаимодействия по тому или иному направлению... На сегодняшний день мы имеем соглашения с 30 государствами и на очереди еще шесть... Итого будет 36. Это практически охватывает большую часть Африканского континента».

    Армии Мали на прошлой неделе удалось окончательно отбить у повстанцев туарегов город Кидель – один из оплотов противников центрального правительства страны. В боях за Кидаль участвовали и российские добровольцы, остающиеся в Мали еще со времен частных военных компаний. Армии Мали удалось переманить на свою сторону одного из известных лидеров туарегов.

    Но одновременно джихадисты смогли нанести в Сахеле неприятное неожиданное поражение войскам Мали путем классического набега. Говорить о переломе в ходе борьбы с джихадизмом в Мали пока преждевременно.

    В первом турне Евкурова сопровождал генерал Андрей Аверьянов, руководитель 161-го учебного центра ГРУ, человек в определенных кругах знаменитый. Его биография секретна, но можем сказать, что он свободно говорит по-сербски, увлекается собирательством холодного оружия и перевел на русский с сербского обзорные каталоги старинных кинжалов Черногории и Албании. Он участник войн в Афганистане и в Чечне, у него три Ордена Мужества, звание Героя России (за Крым, 2014 год). Недоброжелатели тиражируют единственное фото Аверьянова (в смокинге и с бабочкой) со свадьбы его дочери, на которых засветились пресловутые Петров и Боширов в качестве гостей.

    На недавно прошедшем саммите Россия – Африке генерал Аверьянов был официальным участником переговоров с делегациями стран Сахеля. Причем в гражданском статусе. Он спецназовец и специалист по обучению и воспитанию бойцов спецназа.

    Также  в последнее время в иностранной прессе стали появляться сообщения о якобы начале формирования Россией называемого «Африканского корпуса», некоего ЧВК, предназначенного прежде всего для действий в Ливии. Издание Newsweek именно в этом контексте и упоминает прошлый визит Евкурова в Африку. Минобороны России никаких официальных комментариев на этот счет не давало.

    Возможно, в текущих политических реалиях создание такой военизированной структуры – которая занималась бы исключительно африканскими делами и представляло интересы России в Африке – могло бы действительно иметь смысл. Ибо африканская проблематика крайне обширна и специфична, в том числе с точки зрения вопросов безопасности. Кроме того, она тоже сильно разнится регионально – не может быть единого подхода, скажем, к Мозамбику, ЦАР или Сахелю.

    В любом случае, «Миссия Евкурова» обросла в западной, особенно франкоязычной печати мифологией именно из-за его статуса заместителя министра обороны РФ. Но Le Monde отчасти права в том, что круг обсуждаемых в Сахеле проблем уже вышел за пределы только военно-технического сотрудничества.

    В конце марта 2022 года Мали после начавшегося вывода французских военных получила из России два боевых вертолета Ми-35П, радиолокационное оборудование, вооружение и боеприпасы. А в начале августа 2022 г. – учебно-боевые реактивные самолеты L-39, штурмовики Су-25, ударные вертолеты Ми-24П и военно-транспортные Ми-8. Они требуют обученных экипажей. Число курсантов из стран Сахеля в российских военных учебных заведениях за последний год выросло в разы, но это кадры на будущее. Воевать должен кто-то прямо сейчас.

    После сентябрьских встреч Евкурова с Моди, временным военным президентом Мали Ассими Гойтой и лидером Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре эти три страны объявили о формировании военного союза «Альянс государств Сахеля». Целью союза объявлено «создание архитектуры коллективной обороны». А это уже военно-политический союз, который в западной прессе успели окрестить «африканским НАТО».

    При этом страны Сахеля заявили о коллективном выходе из всех иных военно-политических и экономических союзов, созданных ранее в Западной Африке под эгидой США и Франции. То есть, буквально за несколько месяцев изменилась политическая конфигурация целого региона, создался новый межгосударственный блок, объединенный общими целями и даже новой общей идеологией.

    А с такой структурой необходимо сотрудничать не только в вопросах безопасности. По мере разрешения текущих проблем на первые роли выйдут уже вопросы чисто политические и экономические, и даже идеологические. Иностранная пресса прямо пишет о том, что российская дипломатия находится «в более выигрышной позиции» в государствах Сахеля по сравнению с Францией. Таким образом, «миссия Евкурова» выглядит только  началом длительного процесса выстраивания нового этапа отношений России и Африки. Перспективным и взаимовыгодным.

    Главное
    СМИ: Банкам Кипра запретили проводить операции в рублях
    ЦБ поддержал повышение первоначального взноса по льготной ипотеке
    Рар: Россию и Украину не помирить по франко-немецкому сценарию
    Эксперт назвал наркопреступления, за которые можно наказывать мягче
    «Лукойл» заявил, что рассмотрит продажу активов в Болгарии
    В России разрешили дезинфицировать въезжающие машины
    Пугачевой стало плохо в бутике на Кипре

    Почему золото и биткойны оказались на пике популярности

    Золото поставило новый исторический рекорд, который не могло побить четыре года. Одновременно выстрелил и биткойн. Уже звучат самые оптимистичные прогнозы, что золото движется к 2300 долларам за унцию, а биткойн и вовсе к 100 тыс. долларов. Почему все кинулись скупать эти два актива? Подробности

    Перейти в раздел

    Власти Украины нашли способ озолотиться на провале контрнаступления

    На Украине признали факт перехода к обороне. Теперь руководство страны намеревается возвести фортификационные сооружения почти по всей линии соприкосновения. Все это происходит на фоне масштабных скандалов о коррупции в военных кругах. Для чего на самом деле офису Зеленского понадобилась данная инициатива и как эти изменения отразятся на ходе конфликта? Подробности

    Перейти в раздел

    «Отменяем Третью мировую». За что воюют в Донбассе

    Агрессивное желание нынешних украинских властей ущемить права русских, расистские рассуждения европейского начальства на тему садов и джунглей, чествование пожилого эсэсовца в парламенте по ту сторону океана. Все это и многое другое ставит вопрос: какой войне наследует СВО – Великой Отечественной или же Второй мировой? За ответом спецкор газеты ВЗГЛЯД отправился к хранителям основных мемориалов народных республик Донбасса – в места, где бои идут уже почти десять лет. Подробности

    Перейти в раздел

    Конфликт на Ближнем Востоке показывает Москву в выгодном свете

    «Москва находится сейчас в уникальном положении». Такими словами эксперты описывают ситуацию, сложившуюся на международной арене в результате арабо-израильского конфликта. В то время как ряд ключевых игроков несут ощутимые потери, российская дипломатия заняла позицию, приносящую нашей стране серьезные внешнеполитические дивиденды. Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    • Александр Тимохин Александр Тимохин
      Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

      Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

      22 комментария
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Казахстан боится мощи России

      Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

      25 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа влево не вырулит

      Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

      6 комментариев
    Перейти в раздел

    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

    • Возвращение британской фурии

      Чтобы переубедить консерваторов в Конгрессе США, которые отказываются выделять средства на Украину, в Вашингтон отправилась внушительная делегация британцев с бывшим премьером Лиз Трасс во главе. Ранее эта русофобка не сдюжила противостояния с Россией. Сможет ли навредить нам теперь?

    • Еще одна война? Теперь в Америке

      В Венесуэле проходит референдум, предложенный президентом Николасом Мадуро. Нет никаких сомнений в том, что венесуэльцы проголосуют за присоединение спорных территорий в бассейне реки Эссекибо, где нашли нефть. Сейчас это территория Гайаны, спор идет уже 200 лет, а теперь он рискует привести к войне.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............