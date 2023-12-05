Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.9 комментариев
AFP: Россия может усилить позиции в странах Сахеля после ухода Франции
Агентство France-Press: Россия может усилить свои позиции в странах Сахеля после ухода Франции из региона
Россия находится в благоприятном положении для усиления позиций в Нигере и других странах Сахеля из-за ухудшения отношений новых властей государств региона с Францией, отметило AFP по итогам поездки замминистра обороны России генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова в Буркина-Фасо, Мали и Нигер.
Как отмечает агентство, российская дипломатия находится «в более выигрышной позиции» по сравнению с Францией, которая стала «мишенью» новых властей Нигера – те разорвали соглашение о военном сотрудничестве и выслали из страны французский контингент, передает ТАСС.
4 декабря министр обороны африканской страны генерал Салифу Моди и заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров подписали документ о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в сфере обороны, сообщил ТАСС со ссылкой на нигерское государственное агентство ANP.
Помимо этого, Россия собирается развивать в регионе проекты в сфере возобновляемой энергии, горной добычи, авиационного и наземного транспорта, а также содействовать укреплению продовольственной безопасности.
ТАСС напоминает, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали в сентябре 2023 года хартию о создании Альянса государств Сахеля.
Перед этим, в конце июля, в Нигерии группа военных из президентской гвардии отстранила от власти президента Мохамеда Базума и создала Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.
Новые власти отменили соглашение с Францией о размещении в Нигере воинского контингента, в соответствии с котором в стране до 10 октября находились 1,4 тыс. французских военных. 4 декабря Нигер аннулировал военное сотрудничество с Евросоюзом, отозвав свое разрешение на развертывание миссии сообщества в Ниамее.
Ранее сообщалось, что министр обороны Нигера принял в Ниамее российскую делегацию во главе с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым.