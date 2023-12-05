AFP: Россия может усилить позиции в странах Сахеля после ухода Франции

Агентство France-Press: Россия может усилить свои позиции в странах Сахеля после ухода Франции из региона

Как отмечает агентство, российская дипломатия находится «в более выигрышной позиции» по сравнению с Францией, которая стала «мишенью» новых властей Нигера – те разорвали соглашение о военном сотрудничестве и выслали из страны французский контингент, передает ТАСС.

4 декабря министр обороны африканской страны генерал Салифу Моди и заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров подписали документ о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в сфере обороны, сообщил ТАСС со ссылкой на нигерское государственное агентство ANP.

Помимо этого, Россия собирается развивать в регионе проекты в сфере возобновляемой энергии, горной добычи, авиационного и наземного транспорта, а также содействовать укреплению продовольственной безопасности.

ТАСС напоминает, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали в сентябре 2023 года хартию о создании Альянса государств Сахеля.

Перед этим, в конце июля, в Нигерии группа военных из президентской гвардии отстранила от власти президента Мохамеда Базума и создала Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.

Новые власти отменили соглашение с Францией о размещении в Нигере воинского контингента, в соответствии с котором в стране до 10 октября находились 1,4 тыс. французских военных. 4 декабря Нигер аннулировал военное сотрудничество с Евросоюзом, отозвав свое разрешение на развертывание миссии сообщества в Ниамее.

Ранее сообщалось, что министр обороны Нигера принял в Ниамее российскую делегацию во главе с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым.