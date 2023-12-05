  • Новость часаВоенный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Явлинский предложил способ помирить россиян и украинцев
    В Белом доме признались, что ждали взятия Россией Киева в начале СВО
    Эксперт: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»
    Украинский снаряд попал в школу и детсад Донецка
    Стало известно об изменении ВСУ тактики применения танков Leopard
    Захарова раскрыла, кому Лавров адресовал просьбу оставить его в покое
    Переговоры в Сенате США о помощи Украине провалились
    Ростех повысил эффективность работы «Панцирей»
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

    Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Казахстан боится мощи России

    Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

    19 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    6 комментариев
    5 декабря 2023, 13:30

    Конфликт на Ближнем Востоке показывает Москву в выгодном свете

    Правда и победа
    Конфликт на Ближнем Востоке показывает Москву в выгодном свете

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Москва находится сейчас в уникальном положении». Такими словами эксперты описывают ситуацию, сложившуюся на международной арене в результате арабо-израильского конфликта. В то время как ряд ключевых игроков несут ощутимые потери, российская дипломатия заняла позицию, приносящую нашей стране серьезные внешнеполитические дивиденды.

    Очередное обострение палестино-израильского конфликта оказалось одним из самых масштабных с точки зрения нанесенного ущерба. Речь не только о гибели людей (он уже унес жизни более тысячи израильтян и более 15 тысяч жителей Газы) и не только о материальном вреде (десятки тысяч домов уничтожены или стали непригодными для проживания), но и об ущербе для политической репутации целых стран.

    Так, израильтяне своими методами борьбы с террористами ХАМАС обнулили многолетнюю политику по нормализации отношений с арабскими странами. А американцы категорической поддержкой Тель-Авива испортили отношения со странами Глобального Юга, особенно мусульманскими.

    «США, сразу встав на сторону Израиля, не ограничивая Израиль изначально, не оговорив условия своей поддержки, распространили на себя последствия израильской политики в Газе. Продемонстрировали всем вопиющие двойные стандарты и настроили против себя мировое большинство», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. А ведь это те самые страны, поддержки которых в противостоянии с Россией Вашингтон так долго и безуспешно добивался.

    Неудивительно, что американские дипломаты уже пишут коллективные письма с осуждением одностороннего подхода нынешней администрации Белого дома. Почти сотня сотрудников, например, подписались под меморандумом, где президент США обвиняется в «дезинформации» относительно конфликта, в потворствовании Израилю и в односторонней политике, которая вредит американским национальным интересам и отношениям с другими странами.

    «Государства Азии, Африки, Ближнего Востока разочарованы тем, как США ведут себя по вопросу Газы. Многие страны Глобального Юга восприняли происходящее как признак провальной политики США в регионе и ослабления их в качестве сверхдержавы», – отмечает эксперт РСМД Елена Супонина.

    Репутационный ущерб понесли и европейские государства, которые в случае с Газой просто забыли о своей якобы демократично-правозащитной линии. Оказались в проигрыше и арабские страны. Население ждало от них действенной поддержки собратьев в Газе, однако лидеры арабского мира (а также Турция) ограничились лишь риторическим осуждением действий Израиля. Даже санкции не ввели – ни против Тель-Авива, ни против Вашингтона.

    Арабо-израильский конфликт в силу своей истории традиционно обладает ярко выраженным поляризующим свойством. Он обостряет любые скрытые противоречия как на международной арене, так и внутри государств. Доказательством тому в последнее время стала не только внешнеполитическая риторика повышенного накала, но и многочисленные митинги в поддержку Палестины на Западе, и всплеск антисемитизма в Европе и США. Ряд стран – в Африке и Южной Америке – вводят санкции против Израиля, отзывают послов из Тель-Авива. Другие заверяют в полной и безоговорочной поддержке действий Израиля и клеймят ХАМАС как террористическую организацию.

    Россия не предприняла ни одного резкого движения, дающего возможность обвинить ее в какой-либо предвзятости.

    Москва заняла очень тонкую и сбалансированную позицию. Эта позиция основывается на международном праве, а также гуманитарных аспектах.

    «Москва, с одной стороны, осудила варварскую атаку ХАМАС, но в то же время сразу сказала, что первопричиной конфликта является тот факт, что палестинское государство до сих пор не создано. Выступила за прекращение огня и перемирие, осуждая непропорциональное применение силы Израилем», – поясняет Суслов.

    Да, Израиль был не совсем доволен такой позицией. Отдельные израильские политики угрожали Москве карами небесными. Но в условиях глобального осуждения действий Израиля за такую взвешенную позицию официальный Тель-Авив может быть даже благодарен Москве. Поэтому, например, Биньямин Нетаньяху (прямо обвиняющий президента Турции Реджепа Эрдогана в поддержке терроризма) и не позволяет подобных пассажей в адрес российских властей.

    «Мы сохраняем хорошие отношения с палестинцами и арабо-мусульманским миром, который нам в нынешнем контексте гораздо важнее и ближе, чем Запад. С другой стороны, мы не позволяем себе никакого антисемитизма или того, что наши недруги могли бы интерпретировать как антисемитизм. Сейчас ни одна из сторон не может сказать, что Москва делает что-то неправильно или играет на чьей-то стороне», – объясняет журналист-международник Аббас Джума.

    Такая позиция позволяет Москве не только сохранять отношения со всеми участниками конфликта, но и в будущем сыграть роль посредника. А значит, заработать дополнительный авторитет на международной арене.

    «Москва находится сейчас в уникальном положении – она на Ближнем Востоке может говорить со всеми.

    И если в Вашингтоне и Брюсселе появится искреннее желание найти решение ближневосточной проблемы, то неизбежно появится необходимость координации с Москвой», – говорит Супонина. «Мы выступаем за мир и прекращение конфликта, являясь, по сути, единственной вменяемой площадкой для переговоров», – подтверждает Джума.

    Как же получилось, что США в результате обострения арабо-израильского конфликта потеряли, а Москва приобрела? Америка в своей абсолютно произраильской позиции руководствовалась внутриполитическими мотивами – и демократы, и республиканцы по своим причинам вынуждены полностью поддерживать Израиль. Россия же действовала согласно международному праву. «Москва основывает свою позицию на резолюциях ООН. И эта позиция сейчас наиболее объективная», – считает Супонина.

    Еще одно последствие для Вашингтона – полная дискредитация обвинительных тезисов США по поводу российской спецоперации на Украине. «Запад сам себя выставил моральным банкротом, реагируя на действия Израиля так, как он реагирует: пассивно, практически не замечая военных преступлений. Еще вчера они кричали про Бучу и про «преступления РФ». И тут в морально-имиджевом свете мы выигрываем. У нас появляются сильные козыри, как бы цинично это ни звучало», – говорит Джума. Происходящее в Израиле помогло обнажить западную политику двойных стандартов.

    Еще одной из ошибок Вашингтона называют переоценку своих возможностей. Однозначно поддержав Израиль и вписавшись в конфликт, он вынужден отвлекаться от войны против России руками киевского режима. «Дав Израилю индульгенцию на дальнейшие действия, США подорвали свой моральный авторитет, а также ослабили свои возможности в реализации других приоритетов. Например, в области поддержки Украины. Они ослабили свои возможности по привлечению мирового большинства на свою сторону против России в украинском конфликте. Кроме того, США вынуждены сейчас оказывать Израилю военную поддержку, что помимо морального и политического ущерба уменьшает их возможность оказывать помощь Украине», – говорит Суслов.

    «Каждый доллар и каждая пуля, которую Соединенные Штаты направляют Израилю для войны в секторе Газа, – это доллар и каждая пуля, которые не направляются Украине», – пишет South China Morning Post. И США, как передает издание Axios, уже отправили Израилю десятки тысяч снарядов, которые предназначались киевскому режиму.

    Сейчас Штаты демонстрируют желание как-то исправить эту ошибку. Вашингтон оказывал на Тель-Авив давление, убеждая его расширить гуманитарные паузы или пойти на перемирие. Однако руководство Израиля под угрозой потери лица на полпути в этом конфликте остановиться уже не может. Это значит, что конфликт будет продолжаться, внешнеполитическая репутация Вашингтона на этом фоне и далее будет ухудшаться, а репутация российской внешней политики, демонстрирующей взвешенность и баланс, расти.

    Главное
    ВСУ нанесли удар по захотевшим сдаться в плен 25 украинским военным
    Политолог: Поддержка Украины лишила Байдена шансов на второй срок
    Финляндия анонсировала производство боеприпасов для Украины
    Глава ЕП назвала поддержку Украины финансовым вызовом для Европы
    В США установлен рекорд по числу случаев массовых убийств
    Арестован подозреваемый в убийстве подростка на остановке в Иркутске
    В Госдуме попросили СК и Роскомнадзор проверить сериал «Слово пацана»

    Почему золото и биткойны оказались на пике популярности

    Золото поставило новый исторический рекорд, который не могло побить четыре года. Одновременно выстрелил и биткойн. Уже звучат самые оптимистичные прогнозы, что золото движется к 2300 долларам за унцию, а биткойн и вовсе к 100 тыс. долларов. Почему все кинулись скупать эти два актива? Подробности

    Перейти в раздел

    Власти Украины нашли способ озолотиться на провале контрнаступления

    На Украине признали факт перехода к обороне. Теперь руководство страны намеревается возвести фортификационные сооружения почти по всей линии соприкосновения. Все это происходит на фоне масштабных скандалов о коррупции в военных кругах. Для чего на самом деле офису Зеленского понадобилась данная инициатива и как эти изменения отразятся на ходе конфликта? Подробности

    Перейти в раздел

    «Отменяем Третью мировую». За что воюют в Донбассе

    Агрессивное желание нынешних украинских властей ущемить права русских, расистские рассуждения европейского начальства на тему садов и джунглей, чествование пожилого эсэсовца в парламенте по ту сторону океана. Все это и многое другое ставит вопрос: какой войне наследует СВО – Великой Отечественной или же Второй мировой? За ответом спецкор газеты ВЗГЛЯД отправился к хранителям основных мемориалов народных республик Донбасса – в места, где бои идут уже почти десять лет. Подробности

    Перейти в раздел

    Конфликт на Ближнем Востоке показывает Москву в выгодном свете

    «Москва находится сейчас в уникальном положении». Такими словами эксперты описывают ситуацию, сложившуюся на международной арене в результате арабо-израильского конфликта. В то время как ряд ключевых игроков несут ощутимые потери, российская дипломатия заняла позицию, приносящую нашей стране серьезные внешнеполитические дивиденды. Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    • Александр Тимохин Александр Тимохин
      Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

      Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

      5 комментариев
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Казахстан боится мощи России

      Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

      19 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа влево не вырулит

      Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

      6 комментариев
    Перейти в раздел

    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

    • Возвращение британской фурии

      Чтобы переубедить консерваторов в Конгрессе США, которые отказываются выделять средства на Украину, в Вашингтон отправилась внушительная делегация британцев с бывшим премьером Лиз Трасс во главе. Ранее эта русофобка не сдюжила противостояния с Россией. Сможет ли навредить нам теперь?

    • Еще одна война? Теперь в Америке

      В Венесуэле проходит референдум, предложенный президентом Николасом Мадуро. Нет никаких сомнений в том, что венесуэльцы проголосуют за присоединение спорных территорий в бассейне реки Эссекибо, где нашли нефть. Сейчас это территория Гайаны, спор идет уже 200 лет, а теперь он рискует привести к войне.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............