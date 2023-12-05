Конфликт на Ближнем Востоке показывает Москву в выгодном свете

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Очередное обострение палестино-израильского конфликта оказалось одним из самых масштабных с точки зрения нанесенного ущерба. Речь не только о гибели людей (он уже унес жизни более тысячи израильтян и более 15 тысяч жителей Газы) и не только о материальном вреде (десятки тысяч домов уничтожены или стали непригодными для проживания), но и об ущербе для политической репутации целых стран.



Так, израильтяне своими методами борьбы с террористами ХАМАС обнулили многолетнюю политику по нормализации отношений с арабскими странами. А американцы категорической поддержкой Тель-Авива испортили отношения со странами Глобального Юга, особенно мусульманскими.

«США, сразу встав на сторону Израиля, не ограничивая Израиль изначально, не оговорив условия своей поддержки, распространили на себя последствия израильской политики в Газе. Продемонстрировали всем вопиющие двойные стандарты и настроили против себя мировое большинство», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. А ведь это те самые страны, поддержки которых в противостоянии с Россией Вашингтон так долго и безуспешно добивался.

Неудивительно, что американские дипломаты уже пишут коллективные письма с осуждением одностороннего подхода нынешней администрации Белого дома. Почти сотня сотрудников, например, подписались под меморандумом, где президент США обвиняется в «дезинформации» относительно конфликта, в потворствовании Израилю и в односторонней политике, которая вредит американским национальным интересам и отношениям с другими странами.

«Государства Азии, Африки, Ближнего Востока разочарованы тем, как США ведут себя по вопросу Газы. Многие страны Глобального Юга восприняли происходящее как признак провальной политики США в регионе и ослабления их в качестве сверхдержавы», – отмечает эксперт РСМД Елена Супонина.

Репутационный ущерб понесли и европейские государства, которые в случае с Газой просто забыли о своей якобы демократично-правозащитной линии. Оказались в проигрыше и арабские страны. Население ждало от них действенной поддержки собратьев в Газе, однако лидеры арабского мира (а также Турция) ограничились лишь риторическим осуждением действий Израиля. Даже санкции не ввели – ни против Тель-Авива, ни против Вашингтона.

Арабо-израильский конфликт в силу своей истории традиционно обладает ярко выраженным поляризующим свойством. Он обостряет любые скрытые противоречия как на международной арене, так и внутри государств. Доказательством тому в последнее время стала не только внешнеполитическая риторика повышенного накала, но и многочисленные митинги в поддержку Палестины на Западе, и всплеск антисемитизма в Европе и США. Ряд стран – в Африке и Южной Америке – вводят санкции против Израиля, отзывают послов из Тель-Авива. Другие заверяют в полной и безоговорочной поддержке действий Израиля и клеймят ХАМАС как террористическую организацию.

Россия не предприняла ни одного резкого движения, дающего возможность обвинить ее в какой-либо предвзятости.

Москва заняла очень тонкую и сбалансированную позицию. Эта позиция основывается на международном праве, а также гуманитарных аспектах.

«Москва, с одной стороны, осудила варварскую атаку ХАМАС, но в то же время сразу сказала, что первопричиной конфликта является тот факт, что палестинское государство до сих пор не создано. Выступила за прекращение огня и перемирие, осуждая непропорциональное применение силы Израилем», – поясняет Суслов.

Да, Израиль был не совсем доволен такой позицией. Отдельные израильские политики угрожали Москве карами небесными. Но в условиях глобального осуждения действий Израиля за такую взвешенную позицию официальный Тель-Авив может быть даже благодарен Москве. Поэтому, например, Биньямин Нетаньяху (прямо обвиняющий президента Турции Реджепа Эрдогана в поддержке терроризма) и не позволяет подобных пассажей в адрес российских властей.

«Мы сохраняем хорошие отношения с палестинцами и арабо-мусульманским миром, который нам в нынешнем контексте гораздо важнее и ближе, чем Запад. С другой стороны, мы не позволяем себе никакого антисемитизма или того, что наши недруги могли бы интерпретировать как антисемитизм. Сейчас ни одна из сторон не может сказать, что Москва делает что-то неправильно или играет на чьей-то стороне», – объясняет журналист-международник Аббас Джума.

Такая позиция позволяет Москве не только сохранять отношения со всеми участниками конфликта, но и в будущем сыграть роль посредника. А значит, заработать дополнительный авторитет на международной арене.

«Москва находится сейчас в уникальном положении – она на Ближнем Востоке может говорить со всеми.

И если в Вашингтоне и Брюсселе появится искреннее желание найти решение ближневосточной проблемы, то неизбежно появится необходимость координации с Москвой», – говорит Супонина. «Мы выступаем за мир и прекращение конфликта, являясь, по сути, единственной вменяемой площадкой для переговоров», – подтверждает Джума.

Как же получилось, что США в результате обострения арабо-израильского конфликта потеряли, а Москва приобрела? Америка в своей абсолютно произраильской позиции руководствовалась внутриполитическими мотивами – и демократы, и республиканцы по своим причинам вынуждены полностью поддерживать Израиль. Россия же действовала согласно международному праву. «Москва основывает свою позицию на резолюциях ООН. И эта позиция сейчас наиболее объективная», – считает Супонина.

Еще одно последствие для Вашингтона – полная дискредитация обвинительных тезисов США по поводу российской спецоперации на Украине. «Запад сам себя выставил моральным банкротом, реагируя на действия Израиля так, как он реагирует: пассивно, практически не замечая военных преступлений. Еще вчера они кричали про Бучу и про «преступления РФ». И тут в морально-имиджевом свете мы выигрываем. У нас появляются сильные козыри, как бы цинично это ни звучало», – говорит Джума. Происходящее в Израиле помогло обнажить западную политику двойных стандартов.

Еще одной из ошибок Вашингтона называют переоценку своих возможностей. Однозначно поддержав Израиль и вписавшись в конфликт, он вынужден отвлекаться от войны против России руками киевского режима. «Дав Израилю индульгенцию на дальнейшие действия, США подорвали свой моральный авторитет, а также ослабили свои возможности в реализации других приоритетов. Например, в области поддержки Украины. Они ослабили свои возможности по привлечению мирового большинства на свою сторону против России в украинском конфликте. Кроме того, США вынуждены сейчас оказывать Израилю военную поддержку, что помимо морального и политического ущерба уменьшает их возможность оказывать помощь Украине», – говорит Суслов.

«Каждый доллар и каждая пуля, которую Соединенные Штаты направляют Израилю для войны в секторе Газа, – это доллар и каждая пуля, которые не направляются Украине», – пишет South China Morning Post. И США, как передает издание Axios, уже отправили Израилю десятки тысяч снарядов, которые предназначались киевскому режиму.

Сейчас Штаты демонстрируют желание как-то исправить эту ошибку. Вашингтон оказывал на Тель-Авив давление, убеждая его расширить гуманитарные паузы или пойти на перемирие. Однако руководство Израиля под угрозой потери лица на полпути в этом конфликте остановиться уже не может. Это значит, что конфликт будет продолжаться, внешнеполитическая репутация Вашингтона на этом фоне и далее будет ухудшаться, а репутация российской внешней политики, демонстрирующей взвешенность и баланс, расти.