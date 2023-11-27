У Израиля худший в мире пиар

Арабо-израильский конфликт считается одним из самых сложных и трудноразрешимых в политической конфликтологии. Начиная с арабо-израильской войны 1948 года и до настоящего момента не было сформулировано ни одного сколь-либо реального плана урегулирования для региона. Соглашение в Осло, Кэмп-Дэвидские соглашения так и остались фантазиями миротворцев.

В рамках же академической науки считается, что подобные конфликты, где настолько плотно переплетаются религия, политика, экономика, геополитика, регионалистика, этнопсихология и т .д., могут быть разрешены только насилием. И похоже, что мы приближаемся к этому разрешению. Судя по всему, Израиль уже проиграл. Пусть пока и не на поле боя. Проиграл в борьбе за общественное мнение.

Худший пиар в мире

Во вторжении на территорию Израиля, начавшемся с запуска 2,5–5 тыс. самодельных неуправляемых ракет «Кассам», участвовало не менее 2,5 тыс. боевиков. Резня в приграничных кибуцах, массовые убийства гражданских лиц, включая сотни жертв музыкального фестиваля, изнасилования, мародерство, захваты заложников – все это не оставляет места для симпатии к палестинцам и вызывает осуждение. Но мир запомнит последние события в секторе Газа скорее как последующий за «наводнением Аль-Аксы» жестокий расстрел евреями арабских больниц. Хотя это на Израиль открыто и жестоко напали, а палестинские боевики, изучившие опыт современной войны, прямо говорят, что пришли убивать мирных израильтян и продолжат делать это дальше.

Так почему же мировые СМИ гудят о том, что Израиль убивает ни в чем не повинных палестинцев? Почему ХАМАС может десятилетиями закидывать Ашкелон и Ашдод самодельными неуправляемыми ракетами, сваренными из водопроводных труб, прятаться среди гражданского населения, разворачивать свои базы в жилых домах и больницах, но при этом выглядеть жертвой?

Израильтяне преуспели во многих отраслях. Считается, что даже собственное ядерное оружие создали. Но с чем они никогда не справлялись – так это с пиаром. Еще с 1920-х годов – в ходе еврейских погромов в Палестине во времена действия британского мандата – общественное мнение было скорее на стороне арабов. Ту же позицию пресса и общественность занимали и во время еврейских погромов в Европе. Еврейские лидеры не торопились заводить друзей, репутацию себе завоевывать тоже не спешили.

К периоду создания Израильского государства ситуация сильно не поменялась. Реальными хозяевами Палестины были англичане. В ходе геополитического столкновения XIX века, известного как Большая игра, британские геополитики натравливали арабов на турков, а затем, ликвидировав османское правление, заняли сперва южную, а затем и северную часть региона. К концу октября 1917 года англичане взяли Беэр-Шеву, Газу и Яффо. 11 декабря 1917 года войска генерала Алленби вступили в Иерусалим. К 1919 году Северная Палестина также вошла в состав подмандатной территории. Здесь было решено осуществить так называемую Декларацию Бальфура – основать еврейское национальное государство. Другими словами, именно англичане завоевали эту землю и по праву завоевателя распорядились ей так, как посчитали нужным, но общественное мнение считает оккупантами именно евреев, переселившихся в Палестину. У англичан с пиаром полный порядок, а евреи с тех пор принимают на себя основной репутационный удар.

Правила войны

Война ведется не только на поле боя. Она пронизывает все уровни человеческой практической деятельности – в экономике, в политике, в образовании, в историософии. Информационная же составляющая любой войны включает в себя как подготовку поля боя, так и информационно-психологические операции, которые на этом поле боя проводятся. Подготовка поля боя – это управление компромиссами. И здесь европейцы достигли впечатляющих результатов. Любой австриец скажет, ни секунды не колеблясь, что Моцарт – это величайший австрийский композитор, а Гитлер – это ужасный немецкий диктатор, хотя между местами их рождения всего 47 км, и оба они на территории Австрии.

Если эти компромиссы правильно сформулированы и индоктринированы в общественное сознание, на их фоне любая пропагандистская операция проходит успешно. Нам остается только удивляться, в какую только ерунду ни верит европейский обыватель. И наоборот, можно тратить огромные деньги на улучшение имиджа России за рубежом и покупать услуги лучших пиарщиков, но это не принесет никакого результата, так как эти операции будут проводиться на фоне негативных компромиссов, полностью нейтрализующих любую подобную кампанию. Кромвель, Борджиа и Леопольд II Бельгийский каждый по отдельности казнил и замучил в десятки или даже сотни раз больше людей, чем Иван Грозный, но именно последний считается величайшим деспотом Европы. И никакие рекламные кампании, никакие «Дни Ивана Грозного в Париже» не изменят этот глубоко внедренный компромисс.

В Палестине мы имеем похожую картину. Глубоко внедренные компромиссы утверждают, что главные злодеи вовсе не англичане, вбившие здоровенный израильский кол в самое сердце мусульманского мира – разделив страны Магриба (Северная Африка) и Машрика (Ближний Восток), а евреи, большинство из которых просто беженцы, которые приехали в поисках новой жизни в британскую колонию. И именно поэтому, когда Израиль будет особенно нуждаться в поддержке мировой общественности, в этот критический момент ему в ней откажут.

Главные злодеи

Если обывателя спросить, кто же на самом деле тайно правит миром, он скорее всего ответит: масоны. Тема тайных обществ всегда будоражила воображение и продолжает оставаться излюбленной в конспирологии, хотя в мире интернета, видеокамер и шаткой морали вряд ли могут существовать какие-то по-настоящему тайные общества. Если же спросить кто по национальности эти масоны, то собеседник ответит, заметно понизив голос: ну, конечно же, евреи! Это очень мало вяжется с тем, что центр мировой политики находится в Лондоне, Вашингтоне и Нью-Йорке, а вовсе не в Тель-Авиве с Иерусалимом. Или с тем, что мировой язык – английский, а вовсе не иврит. Мировую культуру также определяют тренды, рожденные на Туманном Альбионе, в Париже и Голливуде, а вовсе не в палестинских песках. Многие литературные художественные произведения, артефакты кинематографа – это фанфики на тему Библии, а вовсе не Торы и Танаха.

Если мы приглядимся к масонскому движению еще внимательнее, то увидим, что изначально это благотворительные организации, испугавшиеся Великой французской революции. По исследованиям ведущего специалиста Эрмитажа по масонству Михаила Мешалкина, их члены были патентованными англичанами и вступали в движение из-за страха за судьбу Англии и свою собственность, которую желали защитить от посягательств социальных низов. Расхожая молва утверждает, что масоны правят миром, но ведь эти люди правили своей долей мира еще до того, как стали масонами! Евреев в этом кругу не жаловали и к основным богатствам страны не допускали, так как считали их как раз подстрекателями революции. Сегодня, говоря о масонах, наоборот, всплывают фамилии Ротшильдов, Барухов, Рокфеллеров – лиц еврейской национальности или тех, кого к ним вопреки очевидным фактам причисляет молва.

Большинство из тех, кто обычно причисляется к масонам, не были сионистами, выступали против создания Израиля. В частности, практически все семейство Ротшильдов, за исключением Мориса и Эдмунда Ротшильдов. Но и здесь хорошо продуманная информационно-психологическая стратегия позволила склонить общественное мнение к абсурдной уверенности в существовании «жидомасонского заговора», обесценив все последующие попытки еврейских лидеров выправить свой имидж в первую очередь как народа, а во вторую – как страны. Как и в случае с Моцартом и Гитлером, глубоко укорененный компромисс утверждает, что Ротшильды тайно правят Англией и миром, хотя барон Ротшильд – просто банкир короля Великобритании, и тому ничего не стоит в какой-то момент элементарно отказаться от его услуг.





За последние 250 лет имидж евреев непрерывно ухудшался, и никто не предпринимал сколь-либо успешных попыток его улучшить. Это вылилось в такие знаковые события, как дело Дрейфуса, еврейские погромы, Холокост, породило целую субкультуру конспирологов-антисемитов. Создание Государства Израиль временно улучшило положение, но общая ухудшающаяся репутация мирового еврейства обесценит этот позитивный шаг. Провалы на глубоком уровне информационно-психологической стратегии – в деле строительства компромиссов – привели к тому, что ближайшие союзники израильтян – европейцы и в первую очередь англичане – списывают на евреев провалы своих колониальных политик. В свете этого, когда новый союз арабских государств против Израиля нанесет по Израилю очередной удар, у правительства в Тель-Авиве может просто не оказаться союзников.

Вор кричит – держите вора

Эта гуманитарная технология удивительным образом не теряет своей актуальности и в каждом последующем конфликте воспроизводит себя в практически неизменном виде. Фактические злодеи – колонизаторы – остаются за кадром, а номинальные каждый раз меняются, чтобы отвлечь внимание.

Китайцы-коммунисты, «не способные к демократии», по словам американского музыканта Эксла Роуза, угрожают «свободному и демократическому» Тайваню. Хотя именно бежавшие туда сторонники Гоминьдана вместе с «Зеленой бандой» и преступными синдикатами ответственны за Шанхайскую резню 1927 года, а их поддерживали в этом англичане и американцы. Израильтяне участвуют в геноциде палестинцев, хотя все это неизбежное следствие британской колониальной политики первой половины ХХ века. «Пакистанские фундаменталисты» угрожают «демократической Индии», так и не преодолевшей кастовую систему и чудовищную коррупцию на выборах. «Ужасная Россия» напала на «демократическую Украину, сделавшую свой исторический выбор». Хотя именно вооружение Украины и поддержка олигархического режима, практикующего геноцид, стали причиной СВО.

Еще Бзежинский призывал практиковать принцип международной политики, натравливая на регионального лидера второго по значимости. И мы ссоримся между собой, сохраняя надежду на сотрудничество с Западом, делаем оговорки, сохраняем торговые соглашения. Пока Россия выигрывает на поле боя, ситуация не выглядит опасной, но когда нам потребуется распорядиться плодами нашей победы, мы легко можем оказаться в поле плотного переплетения навязанных нам контекстов – в той же ситуации, в которой сейчас пребывает еврейский народ.