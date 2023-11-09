Нелегальные военные базы втягивают Америку в новую войну

Присутствие американских военных на Ближнем Востоке накаляет обстановку в регионе

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

В четверг сирийские военные вступили в перестрелку с солдатами США. По данным телеканала Al Mayadeen, бои и «ожесточенные столкновения» начались после того, как ВВС США атаковали восточные кварталы Дейр-эз-Зора, одного из важных провинциальных центров. На стороне американцев также выступают курдские «Силы демократической Сирии». При этом основные силы США располагаются к востоку от Евфрата, а представители Дамаска – к западу от реки.

Обострение произошло в связи с атакой Штатов на склады с оружием на востоке Сирии. При ударе погибли девять человек. Израильская авиация также обстреляла некоторые объекты на юге страны. На этом фоне американские базы вновь подверглись обстрелам. Так, Associated Press пишет об атаке с помощью беспилотника на базу США Айн-аль-Асад в Ираке.

По данным Пентагона, на территории этой базы пострадало 13 военнослужащих, четверо из которых получили ранение головы. Еще 32 человека пострадали при налете на гарнизон Эт-Танф на юго-востоке Сирии. Под удар попали и другие территории, находящиеся под контролем американцев: Грин-Вилладж, газовое месторождение Коноко и Аль-Шадади.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что действия Штатов были продиктованы необходимостью «самообороны». Как сообщает ресурс NBC News, так военное ведомство ответило на серию нападений на персонал США в странах Ближневосточного региона. По словам Остина, Вашингтон продемонстрировал готовность «защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы».

Действия США вызывают серьезную напряженность во всем Ближневосточном регионе. У побережья Йемена хуситами был сбит американский беспилотник-разведчик MQ-9 Reaper. Как сообщил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа, БПЛА «осуществлял враждебные разведывательные действия» над территориальными водами страны для «поддержки израильского режима».

Пентагон признал потерю дрона. В настоящий момент Центральное командование американских вооруженных сил, в зону которого входит Ближний Восток, проводит расследование обстоятельств инцидента.

Сложившаяся ситуация приводит к тому, что Штаты начинают опасаться быть втянутыми в мощный региональный конфликт. По сообщению портала Axios, участившиеся нападения на американские базы и другие объекты в арабских государствах могут «свести на нет усилия последних лет по сокращению присутствия США на Ближнем Востоке».

Сейчас нестабильность на столь важных территориях вынуждает Вашингтон перебрасывать в регион гораздо больше солдат и техники. И необходимость развертывания на Ближнем Востоке большого контингента может нарушить планы Вашингтона нарастить военное присутствие совершенно в другой части планеты – в зоне Тихого океана, полагают аналитики.

В российской экспертной среде связывают очередной виток напряженности с событиями вокруг сектора Газа. «В регионе располагается много американских баз. И в последнее время увеличивается количество случаев нападения на военных. Допускаю, что это может быть связано с поддержкой Вашингтоном Израиля», – считает Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

В ответ Пентагон, вероятно, решил атаковать объекты Ирана на территории Сирии, предположил спикер. «Остин назвал удары «самообороной». С одной стороны, с ним сложно не согласиться – пострадали американцы, исполнявшие свои воинские обязанности, поэтому власти хотят их защитить. Но если смотреть на ситуацию глазами стран Ближнего Востока, то нахождение американских сил на этой территории в принципе неприемлемо. И тогда американские обстрелы выглядят как высшее проявление несправедливости, которое нельзя оставлять без внимания», – полагает Семенов.

«Более того, в данной ситуации Дамаск выглядит более уязвимой стороной. США обладают колоссальными авиационными возможностями в этом регионе, что позволит им достаточно быстро подавить силы САР. Тем не менее сам факт столь мощного обострения рискует обернуться для региона крайне негативными последствиями. Эскалация продолжит набирать обороты, и текущие атаки точно не станут последними», – считает востоковед.

«Причина конфликта между американскими и сирийскими войсками в Арабской республике заключается в том, что армия США находится там нелегально.

Их никто туда не звал, никаких договоренностей не было. Само нахождение иностранных сил на этой территории провоцирует такие столкновения», – добавляет Александр Вавилов, профессор Дипломатической академии МИД России, эксперт по Ближнему Востоку.

«В данном случае сирийцы правы, что обороняют свою территорию и защищают свой суверенитет. Бои около Дейр-эз-Зора ведутся из-за того, что в этом районе располагаются американские опорные пункты и военные базы. Это создает почву для возможных столкновений», – отмечает собеседник.

Семенов полагает, что на Ближнем Востоке произойдут кардинальные преобразования, а «история подошла к моменту трансформации геополитической арены». «Предугадать исход конфронтации практически невозможно. Ближневосточные события отличаются особой запутанностью. Сложно оценить даже баланс сил в регионе, поскольку важных игроков чрезвычайно много. Кроме того, противоборствующие стороны зачастую прибегают к помощи более мелких групп, которые тоже могут серьезно поменять ход событий», – акцентирует собеседник.

По мнению Вавилова, американцы вскоре убедятся в бесперспективности нелегального нахождения на территории Сирии, потому что баланс сил складывается в пользу сирийцев – они у себя дома и имеют достаточно большое число войск. «Американцы же имеют ограниченный контингент и способны вести только оборонительные действия», – подчеркивает он.