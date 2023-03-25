Сирия напомнила США о продолжении войны

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25 марта, суббота  |  Последнее обновление — 19:50  |  vz.ru
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Россия подрывает главенство доллара в мировой торговле

Рубль помогает доллару слабеть Станислав Красильников/ТАСС
Россия продолжает работу по ослаблению долларовой экономической системы. В планах Москвы продолжить наращивать торговлю в национальных валютах как в рамках ЕАЭС, так и с Китаем, который уже стал главным торговым партнером. Попытки подвинуть доллар в глобальной торговле раньше предпринимали японская йена, потом евро. Теперь наступило время новой альтернативной валюты. Однако США так просто не отдадут свое место под солнцем.  Подробности...
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Россия и Китай начали второй этап создания многополярного мира

Создание контуров нового мира – общая цель России и ее партнеров Донат Сорокин/ТАСС
Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина стал «оплеухой американцам» и обозначил новый этап формирования многополярного мира. США понимают, что эра их гегемонии проходит, но будут всячески этому сопротивляться. К такому выводу пришли политологи в ходе дискуссии о роли России в будущем многополярном мире.  Подробности...
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Россия предъявила Украине и Западу мощный бронетанковый кулак

В России с советских времен сохранилось несколько танковых заводов, в том числе и знаменитый УВЗ Марина Молдавская/ТАСС
Отечественный ВПК «раскочегарился», большинство заводов трудится в три смены, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В результате, по его словам, Россия в этом году выпустит полторы тысячи танков. У нашей армии появится самый мощный бронетанковый кулак во всей Евразии. Перевес сил на украинском поле боя станет бесспорным. За счет каких ресурсов будет достигнут рекордный темп выпуска бронетехники? Подробности...
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Как ненависть украинцев к полякам перековали в любовь

Волынская резня – массовое убийство поляков членами ОУН – до сих пор бередит историческую память EPA/ТАСС
Самый близкий к украинцам народ не русские, а поляки, такое мнение, как утверждают местные социологи, сегодня наиболее популярно в украинском обществе. Неужели украинцы забыли многолетнюю вражду с поляками, Волынскую резню и претензии Варшавы на Львов? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Для Киева и Варшавы команда «Голос» звучит на английском

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польское телевидение за свои деньги снимет сезон украинского шоу «Голос країни». Но это не «украинизация Польши» или «полонизация Украины», а попытка создать гибридную польско-украинскую нацию. Подробности...

Милитаризация Польши принципиально опасна для Европы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Предположим, что планы польских реваншистов станут реальностью. Мир получит Польшу с территорией, расширенной за счет Галиции, с армией, вооруженной до зубов и получившей боевой опыт. Кому будет угрожать такая Польша, только ли России и Белоруссии? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как русские взяли мощнейшую крепость, дважды уступая числом

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 марта 1915 года русским сдалась большая и хорошо укрепленная австро-венгерская крепость Перемышль. Гарнизон состоял из качественных войск и в два раза превосходил по численности осаждавших. Но противника это не спасло. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Двуличие Европы и лично Макрона

Почему Си не звонит Зеленскому

Румыния хочет кусок Украины

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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    Сирия напомнила США о продолжении войны

    Военные риски для США в Сирии начали резко увеличиваться
    		  
    25 марта 2023, 19:20
    Фото: Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    Президент США Джо Байден пообещал ответить на серию ракетных атак на военные базы Пентагона в Сирии и гибель американского военнослужащего. Америка обвиняет в этом проиранские силы, значительно активизировавшиеся в последнее время. Ближний Восток напоминает США, что война с ними продолжается и что американские войска должны окончательно покинуть Сирию.

    Президент США Джо Байден заявил о готовности ответить на атаки проиранских группировок на американские военные базы у сирийских месторождениях. При этом он оговорился, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, а на вопрос, должен ли Тегеран «заплатить более высокую цену», ответил: «Мы не собираемся останавливаться».

    По словам хозяина Белого дома, прошлой ночью летчики США нанесли в Сирии несколько «точечных» авиаударов, якобы по тем, кто несет ответственность за нападение на американских военных. Самолеты F-15 атаковали как минимум два объекта, которые использовались группами, обвиняемыми американцами ы сотрудничестве с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

    В четверг проиранская военизированная группировка нанесла с помощью беспилотника удар по одному из американских объектов. В результате один американец погиб и несколько получили ранения. Сирийская «обсерватория по правам человека», которая следит за ходом войны в САР, заявила о гибели восьми проиранских комбатантов. По данным же иранского государственного телевидения, никто не погиб, а целью авианалета был не военный пост, а центр развития сельских районов рядом с военным аэропортом.

    Кроме того, базирующийся в Ливане телеканал «Аль-Маядин» сообщил о ракетном обстреле военных баз США на территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор – на газовом месторождении «Конико» и на нефтяном месторождении «Аль-Омар». После атаки в воздух были подняты военные вертолеты.

    Наконец, в пятницу обстрелу подверглась база США в районе Грин-Виллидж на северо-востоке Сирии.

    Силы США в САР и раньше подвергались атакам с использованием дронов и ракет(всего, по данным Пентагона, 78 раз с начала 2021 года), но случаи гибели людей при этом были довольно редки.

    Сирийские проиранские силы заявляют, что у них есть «длинная рука», чтобы ответить на дальнейшие удары США по их позициям.

    Напомним, что вооруженные силы США впервые были развернуты в Сирии во время кампании администрации Барака Обамы против «Исламского государства*» и в партнерстве с возглавляемой курдами группировкой «Сирийские демократические силы». Сейчас в Сирии находится около 900 американских военнослужащих, большинство из них - на востоке, где продолжается зачистка территорий от боевиков ИГ. Как считают западные аналитики, «спящие» ячейки террористов по-прежнему совершают нападения в пустынных районах, где ни коалиция во главе с США, ни сирийская армия не имеют полного контроля за ситуацией.

    Политолог Маис Курбанов считает, что череда ракетных обстрелов и удар беспилотника – это цена за безответные атаки США по позициям иранских и проправительственных сил на территории Сирии. «Удары последних дней – это ответ на американскую агрессию. Американцев никто не приглашал в Сирию, они находятся на чужой земле и не несут никакой ответственности за то, что делают там.

    США впервые получили такой серьезный ответ и естественно, что они находятся в шоке от происходящего. Они явно не ожидали такого серьезного сопротивления.

    Для них это напоминание о проигрыше в Афганистане. По имиджу США снова нанесен серьезный удар», – уверен Курбанов.

    По мнению эксперта, противостояние на сирийской территории будет продолжаться, а зачистка остатков ИГ* – лишь предлог, потому что базы США находятся вблизи нефтяных месторождений.

    «Иранские базы на территории Сирии хорошо укреплены. Раз были атакованы американские военные объекты, то организаторы атак понимали, на что идут. И это только начало. Американцы будут вынуждены уйти из Сирии, как они сделали это в Ираке и Афганистане», – подчеркнул политолог.

    Эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов уверен, что ситуация в регионе более взрывоопасная, чем в недавнем прошлом. «Эскалация происходит на фоне спецоперации, практически противостояния России и Запада.

    В Сирии неподалеку от иранских баз и проиранских формирований находятся также российские военные.

    Ситуация в районе, примыкающего к реке Евфрат, всегда была напряженной – достаточно одной искры, чтобы там все вспыхнуло. Тем не менее эскалация еще не дошла до того уровня, после которого последуют более масштабные шаги», – считает он.

    По оценке эксперта, в дальнейшем американцы могут наносить массированные авиаудары благодаря своей катарской авиабазе Аль-Удейд. «Основой элемент сдерживания американцев – это именно база Аль-Удейд. Оттуда оперативно прилетают самолеты и наносят удары по указанным целям», – отмечает он.

    Главная задача США в Сирии, уверен эксперт, заключается в защите на севере и востоке страны автономной администрации, созданной курдскими левыми формированиями, от любых атак со стороны Турции и Башара Асада. Проиранские силы тоже заметно укрепились, и контролируют на территории Сирии целый район между городами Меядин и Абу-Камаль, где проходит так называемый «шиитский коридор».

    «Одна из причин нахождения американцев в Сирии – это контроль над этим коридором, который идет по сухопутному пути из Ирана в Ливан через Ирак и Сирию. Проиранские группировки, в том числе иракские, пока что его удерживают. Из-за этого элемент эскалации всегда будет оставаться», – резюмировал Семенов. 

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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