Сирия напомнила США о продолжении войны

Президент США Джо Байден пообещал ответить на серию ракетных атак на военные базы Пентагона в Сирии и гибель американского военнослужащего. Америка обвиняет в этом проиранские силы, значительно активизировавшиеся в последнее время. Ближний Восток напоминает США, что война с ними продолжается и что американские войска должны окончательно покинуть Сирию.

Президент США Джо Байден заявил о готовности ответить на атаки проиранских группировок на американские военные базы у сирийских месторождениях. При этом он оговорился, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, а на вопрос, должен ли Тегеран «заплатить более высокую цену», ответил: «Мы не собираемся останавливаться».

По словам хозяина Белого дома, прошлой ночью летчики США нанесли в Сирии несколько «точечных» авиаударов, якобы по тем, кто несет ответственность за нападение на американских военных. Самолеты F-15 атаковали как минимум два объекта, которые использовались группами, обвиняемыми американцами ы сотрудничестве с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

В четверг проиранская военизированная группировка нанесла с помощью беспилотника удар по одному из американских объектов. В результате один американец погиб и несколько получили ранения. Сирийская «обсерватория по правам человека», которая следит за ходом войны в САР, заявила о гибели восьми проиранских комбатантов. По данным же иранского государственного телевидения, никто не погиб, а целью авианалета был не военный пост, а центр развития сельских районов рядом с военным аэропортом.

Кроме того, базирующийся в Ливане телеканал «Аль-Маядин» сообщил о ракетном обстреле военных баз США на территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор – на газовом месторождении «Конико» и на нефтяном месторождении «Аль-Омар». После атаки в воздух были подняты военные вертолеты.

Наконец, в пятницу обстрелу подверглась база США в районе Грин-Виллидж на северо-востоке Сирии.

Силы США в САР и раньше подвергались атакам с использованием дронов и ракет(всего, по данным Пентагона, 78 раз с начала 2021 года), но случаи гибели людей при этом были довольно редки.

Сирийские проиранские силы заявляют, что у них есть «длинная рука», чтобы ответить на дальнейшие удары США по их позициям.

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Напомним, что вооруженные силы США впервые были развернуты в Сирии во время кампании администрации Барака Обамы против «Исламского государства*» и в партнерстве с возглавляемой курдами группировкой «Сирийские демократические силы». Сейчас в Сирии находится около 900 американских военнослужащих, большинство из них - на востоке, где продолжается зачистка территорий от боевиков ИГ. Как считают западные аналитики, «спящие» ячейки террористов по-прежнему совершают нападения в пустынных районах, где ни коалиция во главе с США, ни сирийская армия не имеют полного контроля за ситуацией.

Политолог Маис Курбанов считает, что череда ракетных обстрелов и удар беспилотника – это цена за безответные атаки США по позициям иранских и проправительственных сил на территории Сирии. «Удары последних дней – это ответ на американскую агрессию. Американцев никто не приглашал в Сирию, они находятся на чужой земле и не несут никакой ответственности за то, что делают там.

США впервые получили такой серьезный ответ и естественно, что они находятся в шоке от происходящего. Они явно не ожидали такого серьезного сопротивления.

Для них это напоминание о проигрыше в Афганистане. По имиджу США снова нанесен серьезный удар», – уверен Курбанов.

По мнению эксперта, противостояние на сирийской территории будет продолжаться, а зачистка остатков ИГ* – лишь предлог, потому что базы США находятся вблизи нефтяных месторождений.

«Иранские базы на территории Сирии хорошо укреплены. Раз были атакованы американские военные объекты, то организаторы атак понимали, на что идут. И это только начало. Американцы будут вынуждены уйти из Сирии, как они сделали это в Ираке и Афганистане», – подчеркнул политолог.

Эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов уверен, что ситуация в регионе более взрывоопасная, чем в недавнем прошлом. «Эскалация происходит на фоне спецоперации, практически противостояния России и Запада.

В Сирии неподалеку от иранских баз и проиранских формирований находятся также российские военные.

Ситуация в районе, примыкающего к реке Евфрат, всегда была напряженной – достаточно одной искры, чтобы там все вспыхнуло. Тем не менее эскалация еще не дошла до того уровня, после которого последуют более масштабные шаги», – считает он.

По оценке эксперта, в дальнейшем американцы могут наносить массированные авиаудары благодаря своей катарской авиабазе Аль-Удейд. «Основой элемент сдерживания американцев – это именно база Аль-Удейд. Оттуда оперативно прилетают самолеты и наносят удары по указанным целям», – отмечает он.

Главная задача США в Сирии, уверен эксперт, заключается в защите на севере и востоке страны автономной администрации, созданной курдскими левыми формированиями, от любых атак со стороны Турции и Башара Асада. Проиранские силы тоже заметно укрепились, и контролируют на территории Сирии целый район между городами Меядин и Абу-Камаль, где проходит так называемый «шиитский коридор».

«Одна из причин нахождения американцев в Сирии – это контроль над этим коридором, который идет по сухопутному пути из Ирана в Ливан через Ирак и Сирию. Проиранские группировки, в том числе иракские, пока что его удерживают. Из-за этого элемент эскалации всегда будет оставаться», – резюмировал Семенов.

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