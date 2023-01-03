Ближний Восток стал опорой России в противостоянии с Западом

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3 января, вторник  |  Последнее обновление — 11:12  |  vz.ru
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Как Россия пошатнула могущество доллара

Россия заменяет доллары на юани и золото Алексей Сухоруков/РИА Новости
Россия полностью отказалась от вложений в доллар в своих резервах. Приняты новые правила сохранения денег в Фонде национального благосостояния. Теперь свои сбережения Россия будет хранить в юанях и золоте – и это стало важнейшим сигналом для многих других государств, а также повлияло на сам статус американской валюты. Подробности...
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Уехавшие из России делятся на две категории

Далеко не каждый уехавший является врагом Российского государства
В политических кругах вновь поднялась дискуссия о том, как относиться к тем, кто покинул Россию в 2022 году. Стоит ли подвергать их санкциям? Эксперты приходят к выводу, что главная задача России по отношению к этим людям вовсе не в том, чтобы их всех наказать или ограничить в правах. Хотя бы потому, что уехавшие делятся как минимум на две категории. Подробности...
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Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России

Дальняя авиация России угрожает самым защищенным и удаленным объектам на территории Украины Юрий Смитюк/ТАСС
В наступившем году российская стратегическая авиация нарастит участие в военной спецоперации. Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш анонсировал мощные удары по ВСУ высокоточным вооружением. Эксперты предупреждают, что потребуется дополнительная защита аэродромов стратегической авиации, вплоть до создания ложной сети ВПП с муляжами ракетоносцев. Какие цели на Украине будут в приоритете у российских «стратегов»? Подробности...
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Как воздушная разведка НАТО вредит России на Украине

Boeing E-3A Sentry – один из главных инструментов воздушной разведки НАТО nato.int
В 2022 году одной из главных примет идущей на Украине спецоперации стала активная работа западной военной разведки. Принято особенно выделять спутниковую разведку США и НАТО, но не менее, а может быть, и более важную роль играют специальные самолеты-разведчики. Какие именно аппараты использует НАТО в воздухе для помощи ВСУ, как они работают и что Россия может им противопоставить? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Уроки казахстанского взрыва год спустя

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие. Подробности...

Как поляки проспали мобилизацию в своей стране

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
В то время, как поляки злорадствовали по поводу частичной мобилизации в России, министерство обороны Польши само готовило мобилизацию – под видом вызова резервистов на длительные учения. Подробности...

Зачем нам нужен Новый год

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Жизнь людей, которые помогают другим, всегда меняется к лучшему; из нее уходит уныние и растерянность. Она наполняется смыслом – мы понимаем, что нужны другим людям, что на нас рассчитывают, что мы – опора для слабых и утешение для скорбящих. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Обсуждение: 4 комментария

Войны не будет, сербы расходятся

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Ближний Восток стал опорой России в противостоянии с Западом

    Ближний Восток стал опорой России в противостоянии с Западом
    Отношения между Москвой и Эр-Риядом вышли на новый уровень благодаря сделке ОПЕК+
    		   3 января 2023, 10:05
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    После начала СВО страны Запада решили изолировать Россию, введя против Москвы рекордный объем санкций. Однако страны Ближнего Востока, несмотря на внутренние противоречия и антагонизм, не только не присоединились к санкциям, но и стали активнее развивать отношения с Россией. Почему Ближний Восток пошел наперекор Западу?

    За последний год страны Ближнего Востока неоднократно давали понять, что не поддержат идею изоляции России. Это отображалось не только в интенсификации экономических, но и политических взаимоотношений. Среди прочего, тенденция прослеживалась в таком важном для Москвы и Запада вопросе, как голосование стран-участниц ГА ООН по российским и антироссийским резолюциям, тем самым делая «мировые замеры» общественных настроений.

    Развиваются контакты и на высшем уроне. Помимо серии встреч с лидерами региона в рамках саммита ШОС в Самарканде, Владимир Путин провел содержательные переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. В ответ на это в адрес арабов посыпались угрозы со стороны США. Звучали даже требования вывести американские системы ПВО из Эмиратов и Саудовской Аравии.

    Но Ближний Восток – это не только арабы и богатейшие монархии Залива. С Ираном отношения России носят стратегический характер, с Турцией происходит развитие во многих сферах экономики, с Израилем, несмотря на политический кризис в этой стране, получилось сохранить нейтральные отношения и сообща обходить санкции.

    «Стоит отметить заслугу внешней политики нашей страны в том, что Москве удалось сохранить взаимную заинтересованность и высокий уровень отношений с государствами этого региона», – считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

    Турция

    В контексте СВО президент Тайип Эрдоган демонстрирует максимальную гибкость. Турция не вводит санкции, зарабатывая на этом, и критикует Запад за попытки «отменить Россию». С другой стороны, Анкара поставляет оружие в интересах ВСУ и не соглашается с доводами Москвы относительно причин СВО.

    При этом в первые месяцы спецоперации Стамбул рассматривался как площадка для мирных переговоров между представителями России и Украины. Но, из-за позиции Британии и США, Киев провалил переговорный процесс. Параллельно с этим Турция становилась важным хабом (в том числе зерновым и энергетическим) для экспорта-импорта товаров в интересах России.

    «Турция действительно стала логистическим хабом для обхода антироссийских санкций. Текущие позитивные изменения выглядят особенно ярко на фоне отката в отношениях России со странами Европы. При этом Эрдоган идет на максимальное сотрудничество с Москвой, желая получить дивиденды для переизбрания на выборах. В первую очередь это касается скидок на газ, что позволит сдержать рост цен внутри страны», – поясняет Семенов. 

    «Важнейшее значение имеет и создание на территории Турции газового хаба.

    Что касается иных политических вопросов, которые не связаны с Украиной или Западом, то и здесь все развивается довольно продуктивно. В частности, Эрдоган хочет приурочить к выборам трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Башаром Асадом. Однако, пока есть только принципиальное согласие Анкары и нет ответа Дамаска. С другой стороны, в последнюю неделю 2022 года в Москве состоялась встреча министров обороны и глав разведок Сирии и Турции. Так что скорость проведения переговоров на уровне президентов будет зависеть от Сирии», – отметил Семенов.

    «Кроме того, у нас нет противоречий в решении Карабахского вопроса. Сейчас конфликт замкнут в треугольник Москва-Ереван-Баку. Турецкого угла там не видно. Даже в события вокруг Лачинского коридора Турция, скорее всего, не станет вмешиваться, поскольку Баку способен играть самостоятельную политическую роль в этих вопросах», – акцентировал политолог.

    «Однако есть перспективы новой военной операции Турции на севере Сирии. Но вряд ли она повлияет на динамику российско-турецких связей. Кроме того, Анкара наверняка будет консультироваться с Москвой, если пойдет на такой шаг. Поэтому в 2023 году мы увидим развитие тех же трендов, которые были заложены в 2022 году лидерами России и Турции», – полагает Семенов.

    Израиль

    Несмотря на давление Вашингтона, Израиль не стал озвучить четкую позицию по поводу СВО. Кроме того, все разговоры о поставках израильского оружия для ВСУ не нашли своего продолжения. Отношения Москвы с правительством Яира Лапида оставались сложными и могли бы ухудшаться. Однако подчеркнуто антиизраильская позиция Украины по палестинскому вопросу не позволила Тель-Авиву пойти на сотрудничество с Киевом.

    Теперь к власти в Израиле вновь пришел Биньямин Нетаньяху, который может похвастаться хорошими отношениями с Владимиром Путиным. Не так давно Нетаньяху удалось сформировать правительство, с чем российский лидер поздравил израильского коллегу. В ходе разговора премьер выразил надежду, что в скором времени «будет найден способ положить конец» конфликту на Украине. Он также подтвердил готовность к развитию отношений между Россией и Израилем в будущем.

    «Отношение Израиля к Украине может еще больше охладеть, поскольку для нашей страны ценно сохранение теплых отношений с Россией, даже в ущерб сотрудничеству с США. В случае конфликта между Израилем и другими государствами региона, американцы вряд ли будут нам серьезно помогать. Там, как ни странно, действует серьезное антиизраильское лобби», – говорит сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис

    «При этом Нетаньяху под силу еще больше охладить пыл сторонников поставок оружия для ВСУ, потому что между ним и Зеленским есть немало противоречий. Но если Россия будет расширять сотрудничество с Ираном в области вооружений, это соблазнит Израиль изменить свою точку зрения из-за желания сразиться с иранской техникой на поле боя. Хочется надеяться, что в 2023 году дело до этого не дойдет», – добавил Ципис.

    Иран

    Разговоры о развитии российско-иранских отношений в 2022 году стали мейнстримом в западной прессе и кабинетах высокого уровня. В последние месяцы в адрес России участились обвинения в якобы использовании иранских вооружений. С другой стороны, Тегеран также получает от Москвы новейшие технологии. Расширяется сотрудничество и в гражданских отраслях экономики.

    «Россия и Иран оказались в одной санкционной лодке. Если раньше политические отношения между государствами были лучше, чем экономические, то сейчас вторая часть сопоставима с первой. Однако в Москве всегда были политики, настроенные на сокращение отношений с Тегераном в обмен на расширение диалога с Западом, а также еще большее развитие отношений с Израилем. Тем не менее, России удается сохранять баланс в отношениях с иранцами, израильтянами и арабами», – считает востоковед Саид Гафуров.

    Ключевым достижением российско-иранских отношений последнего года стало развитие транспортного коридора «Север – Юг»,

    считает эксперт. «Технически еще многое предстоит решить, но главное – это принятые политические решения. Коридор станет кратчайшим путем из Европы в Индию, оказывая влияние в том числе на Азербайджан и Армению», – рассказал он.

    «Также у Ирана очень большой опыт жизни под санкциями, и он востребован Россией. Москва была готова к попытке Запада оказать экономическое и технологическое давление. Многое мы способны производить сами, но некоторые вещи закупаем у Ирана, в том числе товары химической промышленности», – отметил собеседник.

    «При этом не стоит ожидать, что иранцы будут помогать России по зову сердца. Они помнят о своих выгодах. Поэтому нам с Тегераном по-прежнему тяжело договариваться и достигать взаимовыгодных условий, в том числе по вопросам кредитно-денежной политики. Это наиболее сложный вопрос в 2023 году», – резюмировал Гафуров. 

    Монархии Персидского залива

    Страны арабского мира все чаще делают выбор в пользу стабильных и надежных партнеров. То есть тех, кто будет выстраивать отношения на равных, а не подходить к решению вопросов с позиции колонизатора. Кроме того, там ценят Россию за невмешательство во внутренние дела государств.

    За последний год значительно улучшились отношения между Москвой и монархиями Персидского залива. Особого внимания здесь заслуживает сделка России и ОПЕК+ на фоне безрезультатного турне президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку. Он пытался убедить местных экспортеров нефти увеличить добычу и ввести эмбарго на российские ресурсы, но страны-участницы этой организации, особенно ОАЭ и Саудовская Аравия, отвергли план Байдена.

    «Сделку с ОПЕК+ можно действительно назвать нашим главным успехом в регионе по итогам 2022 года.

    Это стало возможным благодаря уважительному выстраиванию отношений с Саудовской Аравией и странами Ближнего Востока в целом», – рассказал газете ВЗГЛЯД доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

    «Кроме того, саудовскому кронпринцу Мухаммеду бин Салману льстит то, что Владимир Путин особо отмечает его вклад в международные дела, включая допуск до посреднических ролей в украинском конфликте. Перед принцем сейчас стоят задачи укрепления своего влияние в мире, в том числе нивелирование эффекта от дела Джамаля Хашогги, поэтому он высоко оценивает помощь России», – убежден эксперт.

    «Вместе с тем, саудиты очень четко поняли – нефтяное эмбарго, которое Штаты захотели ввести против России, не в их интересах. Сегодня Вашингтон использует такой механизм против Москвы, а завтра захочет использовать против Эр-Рияда. Поэтому саудиты демонстративно солидаризировались с Россией», – считает собеседник.

    «По сути, этот результат является дивидендами от долгосрочных военно-политических инвестиций России в Ближний Восток. В отличии от США, Россия всегда настаивала на компромиссных решениях и диалоге между странами. Такая позиция нивелировала сказки западных партнеров о союзничестве России с Ираном в борьбе против суннитских монархий», – акцентировал он.

    «Штаты также совершили большую ошибку, отказавшись диверсифицировать свои отношения с ближневосточными странами. Вместо того, чтобы допустить наличие у Эр-Рияда других партнеров, понимая, что при правильном подходе США все равно останутся главными, они начали всячески этому сопротивляться. Тем самым они дали хорошие шансы тем, кто хочет развивать отношения с Саудовской Аравией – России и Китаю», – считает политолог.

    «Также на Ближнем Востоке у нас достаточно тесные отношения с Катаром и ОАЭ, но это все производные от отношений с Эр-Риядом. Для них Саудовская Аравия – это старший брат в регионе, даже не смотря на возникающие между ними конфликты. Поэтому развивать отношения с Ближним Востоком Москве, в первую очередь, нужно через поддержку уже сложившихся партнерских отношений с Эр-Риядом. При этом баланс в отношениях с другими игроками станет надежной опорой России в противостоянии со странами Запада», – заключил Мирзаян.

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