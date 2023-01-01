Стало известно о разногласиях между Нетаньяху и Зеленским

Axios: Зеленский не поддержал Израиль в ООН из-за отказа поставок ПВО на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проголосовать против резолюции в ООН об оккупации палестинских территорий, из-за отказа поставок израильских ПВО Украине, сообщает портал Axios.

Издание пишет, что телефонный разговор Нетаньяху и Зеленского состоялся в пятницу вечером. Премьер-министр Израиля просил, чтобы Украина выступила против резолюции, призывающей международный суд вынести юридическое заключение о последствиях оккупации палестинских территорий, передает РИА «Новости».

Источник на Украине сообщил, что Зеленский в обмен на поддержку попросил у Нетаньяху предоставить системы защиты от российских атак с использованием баллистических ракет и беспилотников.

Премьер Израиля якобы заявил, что разговор о ПВО требует обсуждения в будущем, но Зеленскому не понравился ответ, и он указал послу не присутствовать на голосовании, чем был разочарован Тель-Авив.

В итоге Генассамблея ООН одобрила резолюцию: 87 стран проголосовали за, 24 – против и 53 – воздержались.

Ранее сообщалось, что в Израиле опасаются передавать Украине «Железный купол» из-за того, что Россия может перехватить и изучить эту самую передовую ПВО.