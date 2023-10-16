Конфликт Израиля и ХАМАС превращается в большую войну

Tекст: Алёна Задорожная

Египет решил созвать саммит по Палестине. Как сообщает канцелярия президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси, на встрече будут рассматриваться события последних дней, а также будущие палестинские проблемы. Примечательно, но перечень стран, которые планируется пригласить на саммит, пока не оглашается.

Вместе с тем сам палестино-израильский конфликт привлекает внимание все большего числа как региональных, так и мировых акторов. Так, глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян посоветовал Тель-Авиву перестать бить по сектору Газа. Если израильские «преступления в секторе Газа» не прекратятся, то «завтра будет поздно», сообщили в Тегеране.

При этом Иран также предостерегает Израиль от начала наземной операции в Газе. Как сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники, Тегеран хотел бы избежать разрастания конфликта на весь регион. Однако, отмечает СМИ, если это произойдет, иранцы будут вынуждены вмешаться в происходящее. Отмечается, что сделано это может быть «прямо или косвенно, например, через группировку боевиков в Сирии или поддержав любое решение «Хезболлы» полностью присоединиться к боевым действиям».

Кроме того, ранее ЦАХАЛ нанес ответный удар по Ливану. Как указали в пресс-службе израильской армии, реакция последовала после обстрела населенного пункта Штула. По данным местной прессы, в результате инцидента тогда были ранены пять израильтян. Также ЦАХАЛ сообщал, что группа вооруженных людей пыталась проникнуть в Израиль из Ливана, израильский беспилотник нанес по ним удар. Аналогичные ответные удары Израилем были нанесены и по Сирии.

С несколько другой риторикой выступает Египет, который граничит с сектором Газа. В Каире сообщают, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа открыт с египетской стороны, однако в результате бомбардировок дороги со стороны Газы были повреждены, передает РИА «Новости».

При этом ранее Египет выступил против попыток решить палестинскую проблему переселением жителей Газы на другую территорию. Об этом сообщал глава МИД государства Самех Шукри. По его словам, Каир «несет ответственность перед арабским миром», в связи с чем страна приложит максимальные усилия «для достижения спокойствия». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем связано нежелание Каира принимать беженцев.

На фоне этого в конфликт вовлекаются и США. Так, Белый дом заявляет о риске обострения ситуации на северной границе Израиля. По словам помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, ни одно государство или группа государств не должны пользоваться ситуацией для «извлечения собственной выгоды».

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби не стал исключать возможность вмешательства американских войск в конфликт в секторе Газа. В свою очередь Салливан допустил вероятность прямого участия Ирана в конфликте. Он также отметил, что нужно быть готовыми к любому возможному развитию событий.

Кроме того, шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил отправку ударной группы с авианосцем «Эйзенхауэр» на восток Средиземного моря. Также сообщается, что целью переброски является сдерживание враждебных действий против Израиля. Ранее в восточную часть Средиземного моря уже прибыл американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой.



Как бы то ни было, Израиль, вопреки угрозам ряда стран, судя по всему, всерьез намерен полностью выполнить поставленные цели. «ХАМАС думал, что мы распадемся. Мы уничтожим ХАМАС», – заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе первого заседания нового правительства чрезвычайного времени. А министр обороны еврейского государства Йоав Галант анонсировал «мощную и смертоносную войну» в рамках операции против организации ХАМАС. По его словам, операция изменит ситуацию навсегда.

Как отмечают эксперты, локальный палестино-израильский конфликт стремительно набирает обороты и уже охватывает весь регион. Однако это и не удивительно, учитывая, как долго между двумя государствами присутствуют разногласия. Кроме того, ряд крупных игроков имеют здесь свои интересы, говорят собеседники газеты ВЗГЛЯД.

«Когда локальный конфликт длится примерно пять тысяч лет и замешан на религиозной составляющей и святынях общемирового значения, он в любом случае становится центральным.

Именно поэтому мы видим, что нет другого противостояния в мире, которое вызывало бы такой эмоциональный накал», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

«Нынешняя проблема – это своего рода квинтэссенция всей политики XX века, результат тех масштабнейших сдвигов, которые происходили с распадом империй, их наследием и последующими решениями прежде всего европейских метрополий. И нет ничего удивительного, что все запылало. К сожалению, и для израильтян, и для палестинцев текущую ситуацию не удастся удержать в рамках локального конфликта», – считает эксперт.

«Мы видим реакцию ряда стран. Но тут надо понимать, что к конфликту можно подключаться добровольно, а можно быть втянутым в происходящее. Например, Ливан – для него ввязываться в противостояние подобно смерти, поскольку страна и так фактически находится на грани распада. Но он вынужден это делать, поскольку в регионе мы видим интересы Ирана. И тут речь идет о движении «Хезболла», – продолжает собеседник.

«Что касается крупных внешних сил, по традиции Соединенные Штаты должны демонстрировать поддержку Израиля. Что они уже и делают. Вопрос лишь в том, насколько далеко они готовы в этом зайти, учитывая, что объективно на следующие годы и десятилетия отношения с арабскими странами для них важнее», – рассуждает политолог.

«Есть в регионе, бесспорно, и российские интересы. Если говорить в самом узком тактическом понимании, то логика в том, чтобы западные страны перенаправили военную помощь, предназначавшуюся для ВСУ, на поддержку Израиля», – говорит политолог.

«Но при стратегическом анализе становится понятно, что России не стоит вмешиваться в это противостояние, это не наша игра. Но в то же время там решается вопрос дальнейшей расстановки сил в мире на ближайшие десятилетия. Так что это будет непростая дипломатическая задачка – какую позицию занять, чтобы соблюсти баланс, но при этом не связать себя с теми, кто исторически не имеет перспективы», – указывает Лукьянов. «У Ирана есть группировка, которая находится в Ливане.

Тегеран опасается, что если конфликт разрастется и начнутся прямые боестолкновения между «Хезболлой» и Израилем, то это будет означать полное уничтожение объединения.

И сделать это может Тель-Авив либо в одиночку, либо при содействии США, которые уже сейчас накапливают свое присутствие у берегов Израиля», – объясняет Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«У Сирии абсолютно те же интересы, что и у Ирана. По сути, Дамаск смог сохранить свой режим только благодаря «Хезболле». И если из этого уравнения убрать иранскую группировку, то Сирия будет серьезно ослаблена. Не стоит упускать из виду и опасения Асада о том, что он может быть свергнут в случае глобального регионального конфликта», – добавляет собеседник.

«Что касается Египта, у Тель-Авива с Каиром заключен мирный договор. В связи с этим я не вижу предпосылок для военного вмешательства египтян в происходящее. Вместе с тем там опасаются массового исхода беженцев из сектора Газа на Синайский полуостров», – замечает политолог.

«Если полномасштабная сухопутная операция Израиля будет продвигаться вглубь сектора, в его южные районы, у палестинцев просто не останется выбора, кроме как прорвать кордон и перейти на территорию Египта.

Тогда это станет головной болью Каира», – рассуждает эксперт. «Уверен, что государство будет всячески сдерживать натиск беженцев. Но возникает вопрос: не начнут ли египтяне оказывать поддержку ХАМАС, чтобы отсрочить или даже предотвратить переселение палестинцев. На этот вопрос пока нет ответа», – обращает внимание спикер.

«В палестино-израильском конфликте мы также видим интересы американцев. Вашингтон под предлогом защиты Израиля может вернуться на Ближний Восток. И тогда Штаты займутся решением сразу двух стратегических задач – отставка Башара Асада и свержение режима в Иране. То есть речь пойдет не столько о региональных вопросах, сколько о глобальных», – убежден он.

Также надо понимать, что в регионе есть и интересы России. Происходящее серьезно ослабит поддержку западными странами Украины. И это коснется как материальной, так и военной составляющей. Таким образом, казалось бы локальный конфликт на деле оказался точкой, в которой сходятся интересы целого ряда держав и крупных игроков», – заключил Ципис.