Беспилотник ударил по пытавшимся проникнуть в Израиль из Ливана вооруженным людям

Tекст: Валерия Городецкая

В заявлении израильской армии говорится, что «параллельно с минометным обстрелом горы Хар-Дов ЦАХАЛ нанес удар по террористической ячейке, которая пыталась проникнуть на территорию Израиля», передает ТАСС.

«В ходе ударов была выявлена террористическая ячейка, подозреваемая в намерении выпустить противотанковые ракеты в сторону Израиля. Летательный аппарат ЦАХАЛ нанес удар по ячейке», – заявила армия Израиля.

Ранее ливанская шиитская группировка «Хезболлах» сообщила об атаке четырех позиций израильской армии.