Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.13 комментариев
Беспилотник ударил по пытавшимся проникнуть в Израиль из Ливана вооруженным людям
Группа вооруженных людей пыталась проникнуть в Израиль из Ливана, израильский беспилотный летательный аппарат нанес по ним удар, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В заявлении израильской армии говорится, что «параллельно с минометным обстрелом горы Хар-Дов ЦАХАЛ нанес удар по террористической ячейке, которая пыталась проникнуть на территорию Израиля», передает ТАСС.
«В ходе ударов была выявлена террористическая ячейка, подозреваемая в намерении выпустить противотанковые ракеты в сторону Израиля. Летательный аппарат ЦАХАЛ нанес удар по ячейке», – заявила армия Израиля.
Ранее ливанская шиитская группировка «Хезболлах» сообщила об атаке четырех позиций израильской армии.