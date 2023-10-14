Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.13 комментариев
Бойцы «Хезболлах» заявили об атаке позиций армии Израиля
Ливанская шиитская группировка «Хезболлах» сообщила об атаке четырех позиций израильской армии.
Бойцы группировки атаковали управляемыми ракетами радиолокационные станции и командные пункты на высотах Рувейсат-эль-Алям, Эс-Самака, Зыбдин и Рамта, говорится в заявлении, переданном телеканалом Al Manar, передает ТАСС. Утверждается, что Израиль «понес потери в живой силе и технике».
Ранее в Израиле посоветовали «Хезболле» не вмешиваться в конфликт.