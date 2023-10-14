Бойцы «Хезболлах» заявили об атаке позиций армии Израиля

Tекст: Валерия Городецкая

Бойцы группировки атаковали управляемыми ракетами радиолокационные станции и командные пункты на высотах Рувейсат-эль-Алям, Эс-Самака, Зыбдин и Рамта, говорится в заявлении, переданном телеканалом Al Manar, передает ТАСС. Утверждается, что Израиль «понес потери в живой силе и технике».

Ранее в Израиле посоветовали «Хезболле» не вмешиваться в конфликт.