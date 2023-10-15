Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Белый дом заявил о риске ухудшения конфликта Израиля и Палестины
Существует риск усиления конфликта на северной границе Израиля, всем государствам необходимо воздерживаться от вмешательства, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Ни одно государство или группа государств не должны пользоваться ситуацией для «извлечения собственной выгоды», фиксируется серьезный риск усиления эскалации, сказал Салливан в интервью ABC, передает ТАСС.
В воскресенье израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что израильская армия уничтожит палестинское движение ХАМАС, а министр обороны Йоав Галант пообещал перекрыть все тоннели в секторе Газа.