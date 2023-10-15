Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Израиль решил уничтожить все тоннели в секторе Газа и всех военных ХАМАС
Израильская армия займется уничтожением тоннелей ХАМАС в секторе Газа, и всех боевиков движения, заявил глава минобороны Израиля Йоав Галант.
Военная операция продлится до тех пор, пока не будут уничтожены все тоннели ХАМАС и все боевики движения, сказал Галант, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.
Между тем мэр израильского города Сдерот Алон Давиди сообщил Jerusalem Post, что эвакуация жителей населенного пункта подходит к концу, государство оплатит пребывание граждан в гостиницах как минимум всю следующую неделю.
В городе проживает 30 тыс. человек.
Ранее в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия уничтожит палестинское движение ХАМАС.