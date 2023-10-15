Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС

Tекст: Алексей Дегтярев

«ХАМАС думало, что мы распадемся. Мы уничтожим ХАМАС», – заявил Нетаньяху в ходе первого заседания нового правительства чрезвычайного времени, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Израиля.

Ранее израильские СМИ сообщали, что армия страны развернута по всей стране и готова к крупной наземной операции.

До этого Израиль начал наносить масштабные удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.