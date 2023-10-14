Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.18 комментариев
Израиль подготовился к наступлению «с воздуха, моря и земли»
Израиль анонсировал наступление «с воздуха, моря и земли» в секторе Газа
Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернуты по всей стране и готовы повысить уровень готовности войск к следующим этапам войны с упором на значительную наземную операцию, пишет Haaretz.
ЦАХАЛ готовится к наступлению, которое включает, среди прочего, комплексное и скоординированное нападение «с воздуха, моря и земли», армия развернута по всей стране, передает ТАСС.
О подготовке к следующему этапу операции в секторе Газа сообщил в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. До этого он говорил, что действия страны в ответ на атаки палестинского движения ХАМАС только начинаются.
Ранее Израиль начал наносить масштабные удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.