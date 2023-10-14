Израиль подготовился к наступлению «с воздуха, моря и земли»

ХАМАС отреагировал на позицию Путина по палестино-израильскому конфликту

Tекст: Кристина Цыцура

В сообщении говорится, что движение ХАМАС высоко оценивает позицию главы РФ в отношении конфликта с Израилем, блокады Газа и ударов по гражданскому населению, передает РИА «Новости».

ХАМАС добавил, что приветствует усилия Москвы по «прекращению израильских ударов по сектору Газа».

Ранее Путин призвал участников конфликта на Ближнем Востоке думать о гражданском населении.

