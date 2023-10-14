Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.15 комментариев
Израиль начал наносить масштабные удары по ХАМАС в секторе Газа
Армия Израиля начала массированные бомбардировки по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
В заявлении Армии обороны Израиля отмечается, что ЦАХАЛ наносит широкомасштабные удары по «террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа», передает ТАСС.
Ранее Израиль дал дополнительно шесть часов жителям Газы для переезда на юг.