ЦАХАЛ заявил о нанесении ответных ударов по Ливану

ЦАХАЛ заявил об обстреле Ливана в ответ на удар по северу Израиля

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в пресс-службе, после поступившей информации об обстреле населенного пункта Штула, Израиль на данный момент наносит удары по источнику огня в Ливане, передает РИА «Новости».

Ранее Jerusalem Post со ссылкой на армию Израиля сообщила, что после прилета противотанковой ракеты по населенному пункту Штула у границы Израиля с Ливаном были ранены пять израильтян.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что группа вооруженных людей пыталась проникнуть в Израиль из Ливана, израильский беспилотник нанес по ним удар.

Накануне израильские военные нанесли удары в ответ на обстрелы со стороны Ливана.