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ЦАХАЛ заявил о нанесении ответных ударов по Ливану
ЦАХАЛ заявил об обстреле Ливана в ответ на удар по северу Израиля
Военные Израиля наносят удары по территории Ливана в ответ на обстрел израильского населенного пункта Штула, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Как указали в пресс-службе, после поступившей информации об обстреле населенного пункта Штула, Израиль на данный момент наносит удары по источнику огня в Ливане, передает РИА «Новости».
Ранее Jerusalem Post со ссылкой на армию Израиля сообщила, что после прилета противотанковой ракеты по населенному пункту Штула у границы Израиля с Ливаном были ранены пять израильтян.
Ранее ЦАХАЛ сообщил, что группа вооруженных людей пыталась проникнуть в Израиль из Ливана, израильский беспилотник нанес по ним удар.
Накануне израильские военные нанесли удары в ответ на обстрелы со стороны Ливана.