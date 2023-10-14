Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.8 комментариев
ЦАХАЛ заявил о нанесении ответных ударов по Ливану
Израильские военные нанесли удары в ответ на обстрелы со стороны Ливана, сообщила Армия обороны Израиля.
В сообщении ЦАХАЛ уточняется, что израильские солдаты наносят удары по источнику пусков снарядов, передает РИА «Новости».
Ранее армия обороны Израиля предотвратила попытку проникновения на территорию еврейского государства «террористической ячейки» из Ливана.
В ночь на субботу ЦАХАЛ нанес несколько ударов по объекту движения «Хезболлах» на юге Ливана после проникновения в Израиль неопознанного объекта.