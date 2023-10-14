  • Новость часаВ МИД России заявили о необходимости Москвы учитывать ядерный арсенал Запада
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    Почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке
    Эксперт: Советы евреям не носить иудейские символы в Мюнхене – это очень страшный звоночек
    В США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    ВСУ пожаловались на отсутствие снарядов к британским гаубицам
    Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток
    Путин: Израиль подвергся беспрецедентной атаке, которой не было в истории
    Небензя: Украинское контрнаступление можно считать законченным
    Захарова и Эрдоган осудили Блинкена за национальную предвзятость к ситуации в Израиле
    Угрозы от Катара устроить дефицит газа распространял фейковый аккаунт
    Мнения
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Куда заведет Россию новая приватизация

    Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

    9 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Польша останется «бастионом» против России при любой власти

    Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.

    11 комментариев
    14 октября 2023, 03:45

    Армия Израиля нанесла удары по объекту «Хезболлах» на юге Ливана

    Tекст: Кристина Цыцура

    ЦАХАЛ нанес несколько ударов по объекту движения «Хезболлах» на юге Ливана после проникновения в Израиль неопознанного объекта.

    Также удары были нанесены в ответ на обстрел беспилотника ЦАХАЛ, передает РИА «Новости».

    Ранее ЦАХАЛ смог перехватить проникший воздушный объект и огонь по беспилотнику. В пятницу армия Израиля начала атаки на объекты ХАМАС в Газе.

    13 октября 2023, 14:52
    Израильский эксперт оценил позицию Москвы по ближневосточному конфликту

    Яков Кедми: России стоит признать ХАМАС террористической организацией

    Израильский эксперт оценил позицию Москвы по ближневосточному конфликту
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Что касается позиции Москвы по отношению к конфликту Израиля и ХАМАС, то ее действительно можно назвать сбалансированной. Но, с моей личной точки зрения, вряд ли правильной, сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

    «Израиль наносит удары по Сирии, чтобы не дать самолетам из Ирана доставить оружие «Хезболле». В условиях, когда эта организация представляет нам угрозу, мы не можем допустить, чтобы она вооружалась современным оружием», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Израиль ничего не имеет против Сирии и не атакует ее армию. Но если через территорию арабской республики будут продолжаться поставки оружия для «Хезболлы», то силы ЦАХАЛ будут вынуждены пресекать их. Усиление шиитской организации представляет серьезную угрозу безопасности Тель-Авива», – отмечает собеседник.

    «И мы тем более не предпринимаем каких-либо действий против Москвы. Израиль воспринимает Россию как важный элемент безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Наша страна поддерживает связи с Кремлем и прилагает все усилия, чтобы российский контингент в арабской республике оставался в безопасности», – пояснил он.

    «Что касается позиции Москвы по отношению к конфликту Израиля и ХАМАС, то ее действительно можно назвать сбалансированной. Но, с моей личной точки зрения, вряд ли правильной. Россия может поддерживать законные власти Палестины, но группировку, которая захватила власть в секторе Газа и теперь убивает мирных жителей, стоило бы признать террористической. Это было бы справедливо», – резюмировал Кедми.

    Ранее в МИД России предупредили Израиль о последствиях ударов по аэропортам Сирии. В ведомстве отметили, что такие действия представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права, поскольку целями атаки оказались гражданские объекты.

    В дипведомстве также подчеркнули, что подобные акции Израиля в условиях палестино-израильского обострения могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона, чего ни в коем случае нельзя допустить.

    В свою очередь министерство иностранных дел Сирии обвинило Израиль в стремлении добиться обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС. «Это агрессивное нападение укладывается в контекст непрекращающихся попыток оккупационных властей, направленных на распространение кризисных явлений, обострение ситуации в регионе и отвлечение внимания от военных преступлений и преступлений против человечности, а также массовых убийств, совершаемых ими против невинных палестинцев в секторе Газа», – отмечают в сирийском дипведомстве.

    Напомним, ранее Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо в Сирии. В результате воздушные гавани городов получили повреждения взлетно-посадочных полос.

    Позже, в пятницу, президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. По его словам, Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

    Коментарии (107)
    13 октября 2023, 06:54
    Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки

    Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны переместиться на юг сектора Газа за сутки

    Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки
    @ Alaa Qraiqea/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники ООН были проинформированы Израилем о том, что около 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

    Дюжаррик сообщил, что информация поступила «незадолго до полуночи». Как заявили «связные офицеры в израильских вооруженных силах» руководителям групп Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Департамента охраны и безопасности в Газе, «все население Газы к северу от Вади Газа должно перебраться на юг Газы», передает РИА «Новости».

    Такие же указания касаются «всех сотрудников ООН» и лиц, находящихся в «учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники». ООН полагает, что подобное перемещение «невозможно без разрушительных гуманитарных последствий», и призывает «отменить такой приказ, если он будет подтвержден». В противном случае, сказал Дюжаррик, «то, что уже является трагедией» станет «катастрофической ситуацией».

    Напомним, Тель-Авив подтвердил переход к «полноценному наступлению» на позиции ХАМАС в секторе Газа. Глава Минобороны страны Йоав Галант заявил, что снял все действовавшие ограничения.

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    13 октября 2023, 12:57
    Путин предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа

    Путин предупредил Израиль о последствиях в случае наземной операции в секторе Газа

    Путин предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проведение наземной операции Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон, потери мирного населения будут неприемлемые, заявил президент Владимир Путин на саммите глав государств СНГ.

    «Мы слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Мы с вами понимаем, что совсем уже, если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах – сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Президент также предупредил, что уровень потерь среди мирного населения в случае проведения Израилем наземной операции в секторе Газа будет неприемлемым, использование тяжелой техники в жилых районах чревато серьезными последствиями для всех сторон.

    «Сейчас главное остановить кровопролитие», – подчеркнул президент.

    Напомним, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки. ООН призывает «отменить такой приказ».

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    13 октября 2023, 16:20
    Посол Израиля объяснил порядок призыва в армию репатриантов из РФ

    Посол Израиля: Репатрианты из России могут призываться в армию Израиля на общих основаниях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне, которые переехали в Израиль и получили гражданство, могут быть сейчас призваны в армию еврейского государства на общих основаниях, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви в интервью RTVI.

    По его словам, репатриантов из России могут призывать, если это граждане Израиля, так как каждый гражданин обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет, причем это и мужчины, и женщины, передает ТАСС.

    «Статистики по репатриантам из России у нас не делают. Это не имеет смысла. Гражданин Израиля – он гражданин Израиля, неважно, откуда он приехал – из России, из Америки, из Франции, из Новой Зеландии», – сказал дипломат.

    Посол отметил, что не располагает данными о том, сколько репатриантов из России могли получить повестки о призыве на военную службу.

    Ранее артист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) сообщил, что в настоящее время вместе с семьей находится в Израиле и никуда не собирается уезжать из этой страны, несмотря на боевые действия. Он объяснил также, почему не идет на фронт.

    Коментарии (20)
    13 октября 2023, 04:54
    Еврокомиссия призвала Турцию выбрать между НАТО и Россией с ХАМАС

    Tекст: Антон Антонов

    Турция должна выбрать, находится ли она на стороне Евросоюза и НАТО или же на стороне России, Ирана, палестинского движения ХАМАС, заявил замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

    Схинас заявил, что после эскалации палестино-израильского конфликта страны ЕС «единогласно признали право Израиля на самооборону», а также «осудили террористическую атаку», передает ТАСС со ссылкой на Naftemporiki.

    «Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами – с Европейским союзом, НАТО, нашими ценностями, моралью Запада – или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и «Хезболлой», – заявил Схинас.

    По его словам, «ответ должен быть совершенно ясным». Он также подверг Турцию критике за отказ ввести санкции против России. При этом он подчеркнул, что Турция остается ключевым партнером для стабильности в Европе и регионе Восточного Средиземноморья в сферах иммиграции и торговли.

    Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали Израиль и Палестину незамедлительно прекратить огонь. Эрдоган считает, что против сектора Газа идет непропорциональное применение силы, на Ближнем Востоке происходит не война, а массовое убийство.

    Коментарии (15)
    13 октября 2023, 17:35
    Путин: Израиль подвергся беспрецедентной атаке, которой не было в истории
    Путин: Израиль подвергся беспрецедентной атаке, которой не было в истории
    @ lia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль был беспрецедентно атакован, но отвечает достаточно жестокими методами, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

    «Израиль столкнулся, конечно, с такой беспрецедентной атакой, которой в истории не было – не только по масштабу, но и по характеру исполнения, – что там говорить, надо вещи называть своими именами. Израиль отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами», – сказал глава Российского государства, передает ТАСС.

    В первую очередь, подчеркнул Путин, необходимо думать о гражданском населении в ситуации вокруг палестино-израильского конфликта. «Конечно, мы понимаем логику событий. Но несмотря на все ужесточение с обеих сторон, все-таки я полагаю, что, конечно, нужно думать о гражданском населении», – сказал он.

    Напомним, в результате атак ХАМАС погибли не менее 1,2 тыс. израильтян. При ударе Израиля по сектору Газа погибли не менее 950 человек.

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    13 октября 2023, 10:56
    Израиль предостерег евреев по всему миру об угрозе ХАМАС устроить «день гнева»
    Израиль предостерег евреев по всему миру об угрозе ХАМАС устроить «день гнева»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильским гражданам, проживающим за границей, в пятницу, 13 октября, следует проявить особую осторожность из-за угроз палестинского движения ХАМАС устроить «день гнева» против евреев по всему миру, говорится в заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) и МИД Израиля.

    В сообщении говорится, что на фоне израильской операции в секторе Газа «Железные мечи» движение ХАМАС призвало сторонников по всему миру «провести «день гнева» и атаковать израильтян и евреев». Израиль считает, что в пятницу пройдут протестные акции, которые могут обернуться насилием, пишет «Коммерсант».

    СНБ и МИД Израиля посоветовали гражданам за границей «быть бдительными, держаться подальше от демонстраций и протестов». Ведомства заверили, что намерены проводить работу по всему миру, чтобы гарантировать безопасность своих граждан.

    Прошлой ночью принадлежащие Армии обороны Израиля истребители нанесли удары по 750 объектам движения ХАМАС на севере сектора Газа.

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    13 октября 2023, 13:40
    В Мраморном море столкнулись сухогрузы из России и с Украины

    Сухогруз с зерном с Украины столкнулся в Мраморном море с судном, шедшим из России

    Tекст: Ольга Никитина

    В Мраморном море в Турции произошло столкновение двух сухогрузов с зерном, сообщили в генеральном управлении береговой охраны страны.

    Как уточнил источник РИА «Новости», одним из судов был 122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH, перевозивший пшеницу. Он шел из украинского порта Измаил в Валенсию. Вторым был сухогруз ASOMATOS длиной в 169 метров, который с зерном на борту шел из порта Кавказ в России в израильский Ашдод.

    Первое судно ходит под флагом Коморских островов, второе – под флагом Панамы.

    По данным источника, в результате происшествия судна получили материальный ущерб, однако никто не пострадал. Также не зафиксировано экологического ущерба.

    Как сообщили в Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков, ASOMATOS перевозил 25 тыс. тонн зерна. На судне находился 21 член экипажа, россиян среди них нет. Большинство – индонезийцы (14 человек), пятеро являются гражданами Египта, двое – Румынии, один грек.

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    13 октября 2023, 13:11
    Путин назвал безальтернативное решение конфликта Израиля и Палестины

    Путин: Израиль имеет право на защиту, но нужно создание независимой Палестины

    Путин назвал безальтернативное решение конфликта Израиля и Палестины
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров, заявил президент Владимир Путин на саммите СНГ. Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил российский лидер.

    Целью мирных переговоров, по словам Путина, «должна стать реализация ооновской формулы «двух государств», предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем». Израиль, как отметил президент, «подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование». Глава государства добавил, что «нужно озаботиться решением этого вопроса мирными средствами», передает ТАСС.

    «В данной ситуации, в данном месте, мне кажется, альтернативы [двум независимым государствам] просто не существует», – добавил российский лидер.

    Беспрецедентное обострение палестино-израильского конфликта стало масштабной трагедией для израильтян и палестинцев, сказал Путин. «То, что случилось, та масштабная трагедия, которую сейчас переживают израильтяне и палестинцы, стала прямым результатом провальной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке», – подчеркнул глава государства.

    Путин также заявил, что проведение наземной операции Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон, потери мирного населения будут неприемлемые.

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    13 октября 2023, 13:04
    Сенатор: Израильтяне и палестинцы понимают ложь Запада о позиции России

    Сенатор Долгов: Запад ставит Россию в один ряд с ХАМАС, чтобы переложить вину за конфликт

    Сенатор: Израильтяне и палестинцы понимают ложь Запада о позиции России
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Позиция России по палестино-израильскому конфликту довольно однозначна. Однако Запад, ставя Москву в один ряд с ХАМАС, пытается ее исказить. Но многие палестинцы и израильтяне не верят этой лжи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в ЕС призвали Турцию сделать выбор между НАТО и Россией с ХАМАС.

    «Заявление замглавы Еврокомиссии о том, что Турция должна сделать выбор между НАТО и Россией с ХАМАС направлено на решение нескольких задач. Во-первых, эти слова призваны разрушить связи между Москвой и Анкарой. Эрдоган, несмотря на наличие некоторых разногласий с Россией, стремится развивать с нами взаимовыгодные отношения. Это не нравится США и ЕС», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Вторая задача – искажение позиции Москвы по палестино-израильскому конфликту. Западные страны пытаются переложить вину за эскалацию на Россию. Однако именно Европа бесконтрольно посылала деньги палестинским организациям. Не исключено, что часть этих средств уходила экстремистам», – отмечает собеседник.

    «Россия выступает за мир на Ближнем Востоке. Безусловно, мы осуждаем терроризм, но считаем, что отвечать на него масштабными бомбардировками сектора Газа – не выход. Это будет только множить круг ненависти между сторонами конфликта. Поэтому необходимо политическое урегулирование ситуации», – подчеркивает он.

    «Россия может и должна сыграть важную роль в урегулировании конфликта. Также в ситуацию необходимо вмешаться ООН. США и Европа также могли бы поучаствовать в мирном процессе, но пока не хотят этого делать. Вместо этого они искажают нашу позицию. Но у них ничего не выйдет. Среди палестинцев и израильтян много здравомыслящих людей, которые видят реальную точку зрения Москвы», – резюмировал Долгов.

    Ранее замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что Турция должна выбрать, находится ли она на стороне ЕС и НАТО или же на стороне России, Ирана и палестинского движения ХАМАС.

    Он сказал, что после эскалации палестино-израильского конфликта страны ЕС «единогласно признали право Израиля на самооборону», а также «осудили террористическую атаку». Поэтому Турция должна выбрать на какой стороне истории она хочет быть. «С нами – с Европейским союзом, НАТО, нашими ценностями, моралью Запада – или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и «Хезболлой», – отмечает Схинас.

    По его словам, «ответ должен быть совершенно ясным». Он также подверг Турцию критике за отказ ввести санкции против России. При этом он подчеркнул, что Турция остается ключевым партнером для стабильности в Европе и регионе Восточного Средиземноморья в сферах иммиграции и торговли.

    Напомним, ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подчеркнули, что Израиль и Палестина должны незамедлительно прекратить огонь. Кроме того, страны готовы содействовать возобновлению мирных переговоров сторонами конфликта.

    Позже турецкий лидер отмечал, что против сектора Газа идет непропорциональное применение силы, лишенное какого-либо морального обоснования. Такие действия, по словам Эрдогана, могут привести Израиль в совершенно нежелательное для него место на мировой арене.

    Президент Турции заявил, что конфликт ведется постыдными методами и больше напоминает не войну, а массовое убийство. Анкара считает неправильными какие-либо действия против гражданского населения. «Мы считаем, у войны также есть мораль, и стороны должны ее соблюдать. К сожалению, этот принцип грубо нарушается в конфликтах в Израиле и секторе Газа», – подчеркнул Эрдоган.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил позицию России в палестино-израильском конфликте. Он отметил, что Москва придерживается сбалансированного подхода и сохраняет равную дистанцию к обеим сторонам. По его словам, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но также нельзя забывать, что является предтечей сложившейся ситуации.

    Песков также напомнил, что у России есть давние исторические связи и с палестинцами, и с израильтянами. С Израилем Россию объединяют миллионы соотечественников, которые переехали в эту страну, и забота о безопасности этих людей.

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    13 октября 2023, 08:29
    Трамп заявил сторонникам о желании отставки Нетаньяху
    Трамп заявил сторонникам о желании отставки Нетаньяху
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что желает отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает журнал The Rolling Stone со ссылкой на два осведомленных источника.

    По их данным, в последние дни Трамп провел телефонные переговоры с произраильскими союзниками Республиканской партии и спонсорами, желающими знать, как Трамп в случае переизбрания будет решать израильско-палестинские вопросы, передает «Интерфакс».

    Как пишет журнал, Трамп предложил прекратить помогать палестинцам, а также захватить деятелей ХАМАС.

    The Rolling Stone указывает: экс-президент США выразил желание, чтобы Нетаньяху ушел к тому времени, когда Трамп в 2025 году потенциально вернется к власти.

    По их словам, Трамп считает, что израильский парламент должен объявить Нетаньяху «импичмент». Кроме того, он спросил нескольких давних советников, стоит ли ему публично призвать Нетаньяху уйти с поста премьер-министра, однако они рекомендовали ему не делать этого.

    Как пишет издание, своими заявлениями «Трамп мстит Нетаньяху, который не поддержал его после выборов президента в 2020 году».

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в адрес экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и заявил, что не общался с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост лидера Соединенных Штатов.

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    13 октября 2023, 15:07
    Посольство России заявило о пропавших без вести в Израиле 12 россиянах
    Посольство России заявило о пропавших без вести в Израиле 12 россиянах
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В списках пропавших без вести в результате обострения вооруженного конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС числятся 12 российских граждан, сообщили в посольстве России.

    В посольстве заявили, что число погибших граждан Российской Федерации продолжает расти, по состоянию на 14:00 13 октября в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся 12 российских граждан, передает ТАСС.

    Посольство России в Израиле отметило, что получает сведения, связанные с проверкой заявлений в отношении граждан России в оперативном режиме благодаря налаженному прямому контакту взаимодействия между главным штабом полиции Израиля и МВД России.

    Ранее стало известно, что уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, который служил в израильской армии, погиб в ходе боев в Израиле. До этого сообщалось о четырех погибших россиянах в результате нападения ХАМАС на Израиль.

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    13 октября 2023, 12:19
    Al Jazeera: Израильские танки наносят удары по Газе
    Al Jazeera: Израильские танки наносят удары по Газе
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильские танки в пятницу наносят удары по восточным районам города Газа, сообщили СМИ.

    Под огонь, по данным вещающего из Катара канала Al Jazeera, попал район Эш-Шуджаия, передает ТАСС.

    Сообщений о пострадавших нет. Других подробностей не приводится.

    Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что боевики палестинского движения ХАМАС укрылись в городе Газа в тоннелях под жилыми домами мирных жителей.

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    13 октября 2023, 10:07
    На Западе объяснили появление Зеленского на встрече, которая ему «не по рангу»

    El Mundo: Зеленский испугался, что США переключатся на помощь Израилю

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение Владимира Зеленского лично посетить заседание министров обороны стран – членов НАТО, в котором должны принимать участие те, кто ниже его по рангу, объясняется страхом президента Украины, что США переключат свое внимание на Израиль, пишут западные СМИ.

    «Странность заключается в том, что он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) покинул страну ради того, что, как правило, делают те, кто ниже его по рангу», – передает канал «360» сообщение испанского издания El Mundo.

    Киев в последнее время охвачен беспокойством, что в центре внимания всего мира, в том числе США, окажется не Украина, а Израиль и надвигающаяся война на Ближнем Востоке, пишет газета.

    Газета Politico назвала ранее приезд Зеленского на встречу глав Минобороны стран НАТО «отчаянным шагом».

    Коментарии (2)
    13 октября 2023, 20:28
    В Мюнхене евреям посоветовали не носить иудейские символы
    В Мюнхене евреям посоветовали не носить иудейские символы
    @ Michael Reichel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евреям необходимо вести себя незаметно, не носить иудейские символы и избегать пропалестинских демонстраций, сообщили в еврейской общине Мюнхена «Israelitische Kultusgemeinde» (IKG).

    Как пишет Bild со ссылкой на рассылку еврейской общины, евреям нужно быть внимательнее и вести себя неприметно, а также следует избегать пропалестинских демонстраций и не носить открыто израильские или еврейские символы, передает РИА «Новости».

    Ранее СНБ и МИД Израиля призвали израильских граждан, проживающих за границей, проявить особую осторожность из-за угроз палестинского движения ХАМАС устроить «день гнева» против евреев по всему миру. В ведомствах посоветовали гражданам за границей «быть бдительными, держаться подальше от демонстраций и протестов».

    Напомним, что после атаки ХАМАС на Израиль в Берлине прошло несколько демонстраций в поддержку боевиков радикального палестинского движения. В среду суд немецкой столицы запретил проведение в городе пропалестинских демонстраций.

    Канцлер Германии Олаф Шольц осудил пропалестинские демонстрации в Германии, на которых звучали антисемитские призывы, и пообещал, что власти будут жестко пресекать любые правонарушения.

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