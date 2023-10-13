Израиль атаковал объекты ХАМАС в Газе

Израильский эксперт оценил позицию Москвы по ближневосточному конфликту

Яков Кедми: России стоит признать ХАМАС террористической организацией

Tекст: Илья Абрамов

«Израиль наносит удары по Сирии, чтобы не дать самолетам из Ирана доставить оружие «Хезболле». В условиях, когда эта организация представляет нам угрозу, мы не можем допустить, чтобы она вооружалась современным оружием», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

«Израиль ничего не имеет против Сирии и не атакует ее армию. Но если через территорию арабской республики будут продолжаться поставки оружия для «Хезболлы», то силы ЦАХАЛ будут вынуждены пресекать их. Усиление шиитской организации представляет серьезную угрозу безопасности Тель-Авива», – отмечает собеседник.

«И мы тем более не предпринимаем каких-либо действий против Москвы. Израиль воспринимает Россию как важный элемент безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Наша страна поддерживает связи с Кремлем и прилагает все усилия, чтобы российский контингент в арабской республике оставался в безопасности», – пояснил он.

«Что касается позиции Москвы по отношению к конфликту Израиля и ХАМАС, то ее действительно можно назвать сбалансированной. Но, с моей личной точки зрения, вряд ли правильной. Россия может поддерживать законные власти Палестины, но группировку, которая захватила власть в секторе Газа и теперь убивает мирных жителей, стоило бы признать террористической. Это было бы справедливо», – резюмировал Кедми.

Ранее в МИД России предупредили Израиль о последствиях ударов по аэропортам Сирии. В ведомстве отметили, что такие действия представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права, поскольку целями атаки оказались гражданские объекты.

В дипведомстве также подчеркнули, что подобные акции Израиля в условиях палестино-израильского обострения могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона, чего ни в коем случае нельзя допустить.

В свою очередь министерство иностранных дел Сирии обвинило Израиль в стремлении добиться обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС. «Это агрессивное нападение укладывается в контекст непрекращающихся попыток оккупационных властей, направленных на распространение кризисных явлений, обострение ситуации в регионе и отвлечение внимания от военных преступлений и преступлений против человечности, а также массовых убийств, совершаемых ими против невинных палестинцев в секторе Газа», – отмечают в сирийском дипведомстве.

Напомним, ранее Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо в Сирии. В результате воздушные гавани городов получили повреждения взлетно-посадочных полос.

Позже, в пятницу, президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. По его словам, Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.