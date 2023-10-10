Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.4 комментария
Авианосец ВМС США с ударной группой прибыл в Средиземное море
Авианосная ударная группа авианосца ВМС США «Джеральд Форд» прибыла в восточную часть Средиземного моря, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.
Генерал США Майкл Курилла отметил, что «Джеральд Форд» с ударной группой будет служить «мощным сигналом сдерживания», если кто-то враждебно настроенных по отношению к Израилю сторон попытается воспользоваться ситуацией, передает РИА «Новости».
В заявлении американских военных подчеркивается, что идет работа над оперативной переброской истребителей F-15, F-16, A-10 ВВС США.
Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отправка авианосца США нацелена на то, чтобы удержать третьи страны от расширения эскалации вокруг Израиля.