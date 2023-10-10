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В Белом доме назвали цель отправки авианосца США к берегам Израиля
Салливан: Отправленный на Ближний Восток авианосец США должен сдержать эскалацию вокруг Израиля
Отправка авианосца США нацелена на то, чтобы удержать третьи страны от расширения эскалации вокруг Израиля, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, США отправили авианосец не ради ХАМАС, а для того, чтобы сдержать третьи страны или негосударственных акторов от эскалации конфликта, передает РИА «Новости».
Салливан также добавил, что США не планируют отправлять военных в Израиль, но туда поедут эксперты по развединформации, а также люди, которые будут планировать, координировать с израильским правительством.
Ранее газета The Wall Street Journal написала, что США могут отправить второй авианосец к побережью Израиля на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
Между тем, президент США Джо Байден заявил, что вашингтонская администрация намерена запросить у Конгресса средства на экстренную помощь Израилю, и пообещал предоставить стране все необходимое для ответа на нападение ХАМАС.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вмешательство в конфликт Израиля и Палестины американского авианосца «Джеральд Форд» приведет к гибели множества людей в секторе Газа.