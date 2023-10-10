В Белом доме назвали цель отправки авианосца США к берегам Израиля

Салливан: Отправленный на Ближний Восток авианосец США должен сдержать эскалацию вокруг Израиля

Tекст: Вера Басилая

По его словам, США отправили авианосец не ради ХАМАС, а для того, чтобы сдержать третьи страны или негосударственных акторов от эскалации конфликта, передает РИА «Новости».

Салливан также добавил, что США не планируют отправлять военных в Израиль, но туда поедут эксперты по развединформации, а также люди, которые будут планировать, координировать с израильским правительством.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что США могут отправить второй авианосец к побережью Израиля на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Между тем, президент США Джо Байден заявил, что вашингтонская администрация намерена запросить у Конгресса средства на экстренную помощь Израилю, и пообещал предоставить стране все необходимое для ответа на нападение ХАМАС.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вмешательство в конфликт Израиля и Палестины американского авианосца «Джеральд Форд» приведет к гибели множества людей в секторе Газа.