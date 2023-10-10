Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.4 комментария
Байден решил запросить у Конгресса средства на помощь Израилю
Байден: Администрация США запросит у Конгресса средства на экстренную помощь Израилю
Президент США Джо Байден заявил, что вашингтонская администрация намерена запросить у Конгресса средства на экстренную помощь Израилю, и пообещал предоставить стране все необходимое для ответа на нападение ХАМАС.
Выступая в Белом доме с речью, посвященной палестино-израильскому конфликту, Байден сообщил о наращивании дополнительной военной помощи Израилю, включая боеприпасы и ракеты для системы ПВО «Железный купол», передает ТАСС.
Он добавил, что администрация США попросит у Конгресса «принять срочные меры по выделению средств на нужды наших критически важных партнеров в сфере национальной безопасности».
Американский лидер подчеркнул, что США гарантируют, что у Израиля будет все необходимое для ответа на нападение ХАМАС, и заявил о готовности перебросить на Ближний Восток дополнительные военные силы.
Ранее в США заявили, что поддержка Израиля не скажется на помощи Украине.