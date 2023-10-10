Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.3 комментария
В Пентагоне хотят отправить второй авианосец к побережью Израиля
В Пентагоне сообщили о планах отправки второго авианосца к побережью Израиля
США могут отправить второй авианосец к побережью Израиля на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник в Пентагоне, США рассматривают возможность отправки авианосца «Дуайт Эйзенхауэр» и сопровождающих его судов к израильскому побережью, передает РИА «Новости». По данным источников, ожидается, что авианосец сможет оказаться в этом регионе примерно через две недели.
При этом, как заявляют источники газеты, Пентагон пока не решил, сменит ли «Дуайт Эйзенхауэр» корабль «Джеральд Р. Форд», отправленный США ранее, или же останутся дежурить оба.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган предсказал массовую гибель людей при вмешательстве США в палестино-израильский конфликт.