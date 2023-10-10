Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.3 комментария
Эрдоган назвал последствия появления авианосца США у берегов Израиля
Эрдоган предсказал массовую гибель людей при вмешательстве США в палестино-израильский конфликт
Вмешательство в конфликт Израиля и Палестины американского авианосца «Джеральд Форд» приведет к гибели множества людей в секторе Газа, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.
Авианосец США планирует запустить все свои самолеты, катера, окружить Газу и бить по ней, предположил Эрдоган, передает ТАСС. Это приведет к массовым жертвам среди мирных жителей, подчеркнул он.
«Какие дела у авианосца США в Израиле? Зачем он идет туда?» – сказал он на пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре.
Турция также опасается, что конфликт Палестины и Израиля может разрастись в регионе и не закончиться быстро.
Во вторник ХАМАС объявил о ракетных ударах по израильским городам Тель-Авив, Герцлия, Беэр-Шева и Ашкелон. Напомним, что США завили о намерении направить в регион авианосец «Джеральд Форд».