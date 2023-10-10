Эрдоган назвал последствия появления авианосца США у берегов Израиля

Эрдоган предсказал массовую гибель людей при вмешательстве США в палестино-израильский конфликт

Tекст: Алексей Дегтярев

Авианосец США планирует запустить все свои самолеты, катера, окружить Газу и бить по ней, предположил Эрдоган, передает ТАСС. Это приведет к массовым жертвам среди мирных жителей, подчеркнул он.

«Какие дела у авианосца США в Израиле? Зачем он идет туда?» – сказал он на пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре.

Турция также опасается, что конфликт Палестины и Израиля может разрастись в регионе и не закончиться быстро.

Во вторник ХАМАС объявил о ракетных ударах по израильским городам Тель-Авив, Герцлия, Беэр-Шева и Ашкелон. Напомним, что США завили о намерении направить в регион авианосец «Джеральд Форд».