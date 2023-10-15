Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Египет решил созвать саммит по Палестине
Египетская сторона считает возможным проведение международного саммита для обсуждения ситуации с Палестиной, сообщила канцелярия президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси.
По итогам заседания совета нацбезопасности Египта принято решение разослать приглашения на международный региональный саммит, сообщила канцелярия в Facebook* (запрещен в России, принадлежит экстремистской Meta*), передает ТАСС.
Отмечается, что на саммите планируется рассмотреть события последних дней и будущее палестинской проблемы.
Кого именно планируется пригласить на саммит, не сообщается.
ООН ранее сообщила, что Израиль приказал 1 млн палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки. Организация призвала «отменить такой приказ». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал требование Израиля к жителям Газы «абсолютно нереалистичным». ХАМАС призвало жителей сектора Газа игнорировать приказ.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ