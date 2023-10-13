Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки

Эксперты объяснили нежелание Египта принимать беженцев из сектора Газа

Востоковед Семенов: Принятие беженцев из сектора Газа создаст предпосылки к внутриполитической нестабильности в Египте

Tекст: Евгений Поздняков

«Египет не хочет принимать тысячи палестинцев, поскольку тогда придется решать вопросы расселения беженцев и оказания им материальной помощи. Все это создаст колоссальную нагрузку на экономику страны», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

«Кроме того, возникает серьезная угроза дестабилизации уже внутри самого Египта. Вполне вероятно, что вместе с гражданским населением границу пересекут и сторонники ХАМАС. В этом случае с территории страны могут начаться обстрелы Израиля, что еще больше усложнит политическую ситуацию в регионе», – подчеркивает собеседник.

«К сожалению, жители сектора Газа оказались в крайне затруднительной ситуации. Эти земли превратились в настоящую резервацию, из которой практически невозможно выйти», – акцентирует Семенов.

Схожей точки зрения придерживается и Андрей Чупрыгин, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ. «На территории сектора Газа проживают чуть больше двух миллионов людей. Население там достаточно бедное, поэтому их переселение создаст огромные проблемы для экономики Египта. К тому же среди беженцев может оказаться немало сторонников ХАМАС, что сильно обострит текущую ситуацию», – пояснил он.

«Каиру не нужны теракты. Поэтому возможность создания гуманитарного коридора для всех жителей Газы даже не рассматривается. Однако в настоящий момент США пытаются договориться с руководством Египта о разрешении въезда иностранным гражданам, оказавшимся запертыми в регионе», – уточняет собеседник.

«Но и эту инициативу будет трудно реализовать. Во-первых, после новостей о начале работы коридора у границы могут собраться палестинцы, которые потребуют разрешения покинуть сектор Газа вместе с иностранцами. Во-вторых, для организации эвакуации даже малого числа людей потребуется прекращение авиаударов, это тоже не выглядит реальным», – резюмирует Чупрыгин.

Ранее Египет выступил против попыток решить палестинскую проблему переселением жителей Газы на другую территорию. Об этом сообщил глава МИД государства Самех Шукри. По его словам, Каир «несет ответственность перед арабским» миром, в связи с чем страна приложит максимальные усилия «для достижения спокойствия».

Он отметил, что Египет уже столкнулся с серьезными тратами для поддержания «перспективы мира» в регионе. По мнению Шукри, Израиль должен выполнять «свои обязательства как государства-оккупанта в соответствии с Женевскими конвенциями». При этом дипломат назвал недопустимыми попытки ликвидировать «дело палестинцев» военным путем или переселением местных жителей.

При этом Египет отказался от любых предложений по созданию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters. По информации источников издания из служб безопасности страны, руководство государства отвергло имеющиеся предложения по открытию безопасных путей для беженцев, покидающих анклав.

Напомним, в СМИ появились сообщения о том, что израильские военные якобы посоветовали палестинцам покинуть сектор Газа и уйти в Египет. Президент России Владимир Путин заявил, что советы палестинцам выехать в Египет не способствуют миру. Израильские военные заверили, что призвали жителей Газы покинуть ряд зон, но не выезжать в Египет.