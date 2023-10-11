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    11 октября 2023, 19:01

    С чем столкнется армия Израиля в секторе Газа

    Эксперты оценили возможности Израиля провести наступательную операцию в секторе Газа

    С чем столкнется армия Израиля в секторе Газа
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов,
    Евгений Поздняков

    Тель-Авив подтвердил переход к «полноценному наступлению» на позиции ХАМАС в секторе Газа. В ночь с 10 на 11 октября армия Израиля нанесла серию ударов по военным объектам своих противников. Удастся ли Тель-Авиву полностью ликвидировать группировку и с какими сложностями столкнется ЦАХАЛ при захвате сектора Газа?

    В Израиле заявили о переходе к «полноценному наступлению» на сектор Газа. Об этом сообщил глава Минобороны страны Йоав Галант. Он подчеркнул, что снял все действовавшие ограничения. При этом армия, по его словам, уже восстановила контроль над районом вторжения боевиков и готова начать продвижение вглубь удерживаемых ими территорий.

    Галант также отметил, что ХАМАС «пожалеет» о совершенном нападении, а сектор Газа больше не будет прежним. Глава ведомства уточнил, что Тель-Авив отменил все правила ведения войны. В частности, израильские солдаты не будут нести ответственность за любые действия в рамках участия в операции.

    Тем временем боевые действия на территории сектора Газа продолжают набирать обороты. Так, за прошедшую ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 200 целям в Аль-Фуркане. Всего за три часа в течение суток в этом районе было уничтожено 450 объектов.

    Помимо этого, армия обороны Израиля атаковала дом командующего военной ячейкой ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Мухаммеда Ад-Дейфа в Хан-Юнисе. Об этом сообщает издание Haaretz. Кроме того, военные ЦАХАЛ нанесли серию ударов по военно-морским объектам боевиков. Армия страны также уничтожила 80 объектов в Бейт-Хануне. Среди ликвидированных зданий имеются два отделения банков, которые ХАМАС использовал для «финансирования терроризма».

    ЦАХАЛ также удалось ликвидировать оперативные командные центры боевиков и «продвинутую систему обнаружения самолетов», которую использовали палестинские формирования. В результате действий Тель-Авива, как сообщают местные СМИ, ХАМАС утратил способность «формировать точную картину неба».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны. Далее, соответственно, было одобрено начало крупных военных операций.

    В экспертном сообществе отмечают, что в рамках текущего конфликта наиболее вероятным исходом станет полное устранение палестинского формирования израильскими силами. Для этого ЦАХАЛ придется провести наземную операцию в секторе Газа. Эксперты допускают, что боевики постараются использовать гражданских в качестве живого щита, однако Тель-Авиву, как считают в Израиле, необходимо пойти на риски ради полного купирования проблемы в будущем.

    «Перед Израилем в ходе наступления на сектор Газа стоят две основные задачи. Первая цель – ликвидация ХАМАС. Вторая – это освобождение ранее захваченных боевиками заложников, а также возвращение тел погибших на родину. Операция может занять около года», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Критерий успеха наступления Израиля – это ликвидация ХАМАС. Кроме того, позитивным результатом будет взятие под контроль сектора Газа и установление на данной территории военной администрации. Это позволит сохранить порядок, а также не допустить гуманитарной катастрофы с помощью поставок продовольствия и медицинского оборудования», – считает собеседник.

    «Газа очень плотно застроена и заселена, но у ЦАХАЛ есть опыт боев в городских условиях.

    Израильская армия будет действовать малыми мобильными группами без использования бронетехники и артиллерии. ХАМАС использует для обороны все, что у него есть в наличии, в том числе смертников. Кроме того, следует ожидать, что боевики прикроются живым щитом из мирного населения», – подчеркивает эксперт.

    «Также армия Израиля имеет моральные ориентиры и не будет убивать мирных жителей и издеваться над ними, как это делает ХАМАС. Однако боевиков она будет уничтожать. Пленных ЦАХАЛ, скорее всего, брать не будет, так как среди них могут быть смертники. От палестинцев же следует ожидать казней и пыток гражданских заложников и попавших к ним солдат», – отмечает Ципис.

    «Израильское руководство еще не установило официальных целей в рамках текущей войны. В настоящий момент имеются два варианта. Первый – нанесение сильного удара по ХАМАС путем прорыва в Газу и последующее достижение договоренностей с группировкой путем переговоров. Подчеркну, что большинство населения страны против такого исхода», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Второй – достижение полной ликвидации террористической ячейки. Указанные цели являются кардинально противоположными, и методы, необходимые для их реализации, также будут существенно разниться. В любом случае боевые действия на территории сектора Газа окажутся достаточно сложным испытанием для Тель-Авива», – подчеркивает собеседник.

    «Регион представляет собой относительно небольшую территорию с плотной застройкой. Воевать на подобной местности всегда трудно, но армия Израиля сумеет выполнить любую поставленную задачу. Уже имеются некоторые планы, как лучше осуществлять заход в эти земли», – считает эксперт.

    «Разумеется, столкновений с ХАМАС в секторе Газа не избежать.

    Однако угрозу, исходящую от этой группировки, необходимо купировать. Их методы ведения войны можно описать исключительно как террористические. Они избегают столкновений с военными – показывают свою «силу» исключительно с гражданскими», – отмечает Кедми.

    «Поэтому при должном планировании со стороны ЦАХАЛ сопротивление в Газе будет ликвидировано достаточно быстро. Необходимо многое учесть: как правильно использовать городской рельеф, как организовать ротацию войск для непрерывного наступления. Важно продумать, как именно Израиль сумеет перерубить каналы логистики ХАМАС», – акцентирует собеседник.

    «При этом израильская армия не будет идти на ответные зверства во время наступательной операции. К сожалению, без жертв на любой войне не обойтись, но ЦАХАЛ никогда не стрелял по тем, кто собирался сдаться в плен. Мы не добиваем раненых и не издеваемся над гражданскими. В этом и заключается главное отличие наших бойцов от боевиков ХАМАС», – заключил Кедми.

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