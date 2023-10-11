Haaretz: Израильские военные атаковали дом командира ХАМАС Ад-Дейфа

Haaretz: Израильские военные атаковали дом командующего военного крыла ХАМАС Ад-Дейфа

Tекст: Вера Басилая

В сообщении издания говорится, что ЦАХАЛ атаковал дом военного командира ХАМАС Мохаммеда Ад-Дейфа в Хан-Юнисе. В результате были убиты его отец, брат, дети и другие ближайшие родственники, о судьбе самого командующего не сообщается, передает РИА «Новости».

Мухаммед Ад-Дейфа считается среди израильтян одним из главных террористов, среди палестинцев он легендарный борец за свободу народа. По данным СМИ, израильские силовики пытались несколько раз его уничтожить, но безуспешно.

Ранее СМИ сообщили, что два члена политбюро палестинского движения ХАМАС погибли при ударе израильских ВВС по сектору Газа.

До этого стало известно, что высокопоставленный командир группировки «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов») Халед Мансур погиб в ходе израильского авиаудара по сектору Газа.