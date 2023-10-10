В Израиле заявили о переходе к «полноценному наступлению» на сектор Газа

Tекст: Ольга Иванова

Он рассказал, что снял все ограничения, армия восстановила контроль над районом вторжения боевиков и переходит к полноценному наступлению, передает РИА «Новости». Галант заявил, что ХАМАС «пожалеет» о нападении, а сектор Газа больше не будет прежним.

Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, одобрено и начало крупных боевых операций.

Сам премьер в разговоре с президентом США Джо Байденом выразил уверенность в том, что Израиль не может вести переговоры и армии нужно войти в сектор Газа. По данным портала Axios, Нетаньяху утверждал, что Тель-Авив может ответить только силой, так как проявление им слабости на Ближнем Востоке недопустимо. Кроме того, 16 израильских депутатов от правящей коалиции потребовали занять весь сектор Газа.