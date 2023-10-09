Израиль подготовил двойную блокаду Газы

Эксперты оценили вероятность полной блокады Израилем сектора Газа и ее последствий

Tекст: Алёна Задорожная

Израиль приступил к полной блокаде сектора Газа. Соответствующее распоряжение дал министр обороны страны Йоав Галант. Он подчеркнул, что в регион не будут поставляться продовольствие, топливо и электричество. «Мы боремся с человеческими животными и действуем соответственно», – подчеркнул глава военного ведомства.

В понедельник министр энергетики страны Исраэль Кац сообщил, что передача ресурсов в сектор Газа была успешно приостановлена. На соответствующие меры руководство государства подтолкнуло обострение, начавшееся между Тель-Авивом и группировкой ХАМАС утром в субботу с обстрела юга Израиля тысячами ракет.

В ходе атаки в приграничные районы проникли сотни боевиков террористического движения. Число военных и гражданских, погибших после столкновений с интервентами из числа радикального формирования к вечеру 9 октября, составило порядка 800 человек, сообщил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, одобрено и начало крупных боевых операций.

Сам премьер в разговоре с президентом США Джо Байденом выразил уверенность в том, что Израиль не может вести переговоры и армии нужно войти в сектор Газа. По данным портала Axios, Нетаньяху утверждал, что Тель-Авив может ответить только силой, так как проявление им слабости на Ближнем Востоке недопустимо. При этом американский лидер не пытался отговорить израильского премьера.

Кроме того, 16 израильских депутатов от правящей коалиции потребовали занять весь сектор Газа. Они подписали соответствующее обращение к премьер-министру и правительству страны. Также парламентарии требуют обезвредить всех боевиков ХАМАС и открыть пограничный переход из сектора Газа в Египет.

Напомним, сектор Газа представляет собой небольшую территорию площадью 360 квадратных км и населением 3 млн человек. Де-юре это один из двух регионов частично признанного государства Палестина, граничащий на востоке и севере с Израилем. В то же время на юге эти земли соприкасаются с Египтом, однако сухопутный переход прегражден бетонной стеной.

Второй частью страны является территория Западного берега реки Иордан. Эти территории фактически не имеют единого правительства и контролируются различными объединениями. Так, Алия Зарипова, пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) подчеркивает, что в секторе Газа контроль над регионом поддерживает группировка ХАМАС с 2007 года, передает ТАСС.

«На Западном берегу Иордании власть де-факто принадлежит движению ФАТХ, членами которого являются большинство представителей руководства Палестины», – отмечает она. Зарипова подчеркнула важность разделения двух этих сил в регионе, добавив, что между ними «имеются давние разногласия».

При этом региональных сил, пытающихся реально поддержать действия ХАМАС, практически нет. Шиитское движение «Хезболла» заверило власти Ливана, что не станет присоединяться к конфликту до тех пор, пока Израиль не предпримет действий против Бейрута. О соответствующих гарантиях сообщил глава МИД страны Абдалла Бухабиб.

В этой связи в статье журнала Politico отмечается, что в регионе «каждое правительство или группа имеют стимулы избегать участия в драке» в связи с «нежеланием ставить под угрозу связи с Вашингтоном или неготовностью проливать кровь в войне, исход которой остается неясным». Таким образом, ХАМАС уже сейчас оказался не только в ресурсной, но и политической блокаде, которую готовят израильские дипломаты и военные.

«Учитывая то, в какой ситуации сейчас находится Израиль, нас мало интересует международное мнение по поводу блокады сектора Газа. Стране в первую очередь необходимо остановить эскалацию текущего конфликта. В результате это пойдет во благо как простых палестинцев, так и израильтян», – заверил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«Я скажу банальность. Если Израиль может отключить поставки воды, газа и света для сектора Газа, значит ранее мы все эти ресурсы предоставляли региону. И тогда возникает логичный вопрос, зачем там укусили руку, которая их кормила?» – риторически спросил он.

«Блокада нужна для того, чтобы в случае начала Израилем полномасштабной военной операции противник был максимально ослаблен. Конечно, мера будет носить временный характер, только на первые дни или даже часы боевых действий»,

– пояснил эксперт. «Не сомневаюсь, что Израиль в случае таких мер снабдит гуманитарной помощью палестинский народ, поскольку Тель-Авив не стремится воевать с мирными людьми в секторе Газа. Задача одна – ликвидировать группировку ХАМАС и боевиков, в нее входящих. В связи с этим Израиль будет предпринимать все действия для минимизации жертв среди обычных граждан и максимизации потерь в рядах противника», – указывает собеседник.

«На мой взгляд, у нас не должно возникнуть проблем с блокадой Газы, даже несмотря на то, что территория имеет выход к морю и частично граничит с Египтом. Дело в том, что тут речь идет о Синайском полуострове, который плохо контролируется Каиром и местными службами безопасности», – объясняет Ципис.

«На этом полуострове орудуют банды кочевников, которые в разные периоды своей истории присягали различным террористическим группировкам. Так что они не позволят официальному Египту оказать помощь сектору Газа. Более того, страна просто не располагает инфраструктурой, которая позволила бы подключить регион к энергоресурсам в короткие сроки», – убежден политолог.

«Единственная потенциальная проблема – беженцы, которые могут хлынуть из сектора Газа в сторону Египта. Но тогда вопрос придется решать Каиру самостоятельно»,

– считает он. «Также обращу внимание на то, что ни «Хезболла», ни президент Палестинской автономии и лидер ФАТХ Махмуд Аббас не выразили готовность поддержать ХАМАС. Аббас, например, просто не мог этого сделать, поскольку боевики считаются его лютыми врагами. Они даже несколько раз пытались его ликвидировать. Что касается «Хезболлы», Израиль не собирается идти на эскалацию еще и с этой группировкой», – говорит спикер.

«ХАМАС фактически уже сейчас оказался еще и в политической блокаде. Более того, если будет достигнут мир между Саудовской Аравией и Израилем, это станет полных крахом для ХАМАС как организации. То есть они просто окажутся отрезаны от любой помощи, в том числе Катара», – уверен собеседник.

«Все эти факторы складываются таким образом, что сухопутная операция Израиля состоится практически со стопроцентной вероятностью. Уже двое суток наш генштаб занимается ее планированием. И блокада сектора Газа – это часть подготовительных мероприятий для ее реализации», – акцентирует Ципис. Несколько иного мнения придерживается востоковед Евгений Сатановский.

«Я не знаю, смогут ли израильтяне довести до конца операцию. Еще ни разу американцы не дали им этого сделать. Ну а обещания официального Тель-Авива – пока только слова.

Исходя из всего, что нам говорит мировой опыт, Газу надо блокировать», – пояснил он. «Регион необходимо брать под контроль, причем до последнего сантиметра. Затем выгонять оттуда всех, кто пытается там командовать и рулить, в том числе турок и ООНовцев. И только после этого можно заниматься зачисткой сектора от боевиков, разоружением и налаживанием нормальной жизни», – полагает эксперт.

Сатановский также отметил, что нынешние действия Израиля в отношении Газы не оставит без внимания ни одно государство мира. И в первую очередь речь пойдет именно о недопустимости блокады региона. «Нет ничего удивительного и в том, что «Хезболла» решила дистанцироваться от поддержки ХАМАС. Тут имеет место бесконечное противостояние шиитов против суннитов. Что же касается Палестинской национальной администрации (ПНА), она висит на волоске», – уверен востоковед.

«ПНА, если бы Израиль не обеспечивал ее безопасность, уже давным-давно вылетела бы в трубу и на ее месте сидел бы ХАМАС. Давайте не будем забывать о том, что группировка захватила сектор Газа, уничтожив там ФАТХ в буквальном смысле»,

– напоминает собеседник. «Но вернусь к «Хезболле». Мы не знаем, поступит ли ей приказ от Тегерана атаковать Израиль. Но все ракетные обстрелы Израиля из Газы, и я в этом убежден, организованы иранцами. Иран давно использует суннитские подразделения против израильтян», – говорит эксперт.

«Это не значит, что у них дружеские отношения с «Хезболлой». Но у Тегерана масса инструментов, которые помогают иранскому руководству использовать суннитских радикалов. И если мы увидим, что «Хезболла» ударит по Израилю, это будет означать генеральную репетицию уничтожения Израиля Ираном. Сейчас же все ждут, пока Тель-Авив погрязнет в Газе», – считает он.

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«Скорее всего, удар со стороны Ливана будет нанесен, но после того, как израильтяне всерьез сконцентрируются на противостоянии группировке ХАМАС. Есть, конечно, некоторый шанс, что этого не произойдет, но он крайне мал», – заключил Сатановский.