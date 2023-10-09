Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.9 комментариев
«Хезболла» поставила условие ненападения на Израиль
«Хезболла» пообещала не вступать в бои между израильтянами и ХАМАС, пока Израиль не действует против Ливана
Шиитское движение «Хезболла» заверило власти Ливана, что не станет присоединяться к боевым действиям против Израиля при условии, что израильтяне не предпримут действий против Ливана, пишут израильские СМИ.
О соответствующих гарантиях со стороны «Хезболлы» сообщил глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Times of Israel.
Ранее посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что между ливанской шиитской группировкой «Хезболла» и Израилем в воскресенье состоялся обмен ударами на юге Ливана.