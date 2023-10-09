Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.0 комментариев
Число погибших палестинцев и израильтян с начала эскалации превысило 1300 человек
Число погибших палестинцев с начала эскалации с Израилем достигло 560
Число погибших при израильских ударах по палестинскому сектору Газа возросло до 560, сообщил Минздрав Палестины.
Также отмечается, что более 2900 ранены, передает ТАСС.
В то же время число погибших в Израиле составляет около 800 человек, порядка 150 человек в заложниках у ХАМАС, сообщил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. Он добавил, что более 2 тыс. человек ранены.
Ранее сообщалось, что в Израиле погибли свыше 700 человек, более 2,2 тыс. получили ранения. В секторе Газа погибли 436 палестинцев, пострадали 2,3 тыс. человек.