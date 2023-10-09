Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 430 человек

Ципис: Израиль «проспал» нападение ХАМАС из-за раскола в силовых ведомствах

Израильский политолог Ципис: ХАМАС удалось сыграть на расколе в силовом блоке Израиля

Tекст: Дарья Волкова

«Что касается актуальной ситуации, террористы ХАМАС захватили несколько израильских поселений. В данный момент идут бои по их освобождению. В ближайшие часы Совбез страны должен принять решение о начале военной операции, чтобы ввести войска в сектор Газа для ликвидации группировки ХАМАС», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«Помимо этого, есть вероятность открытия «второго фронта» на границе с Ливаном. Сегодня с самого утра там происходит вялотекущая стрельба. Важно отметить, что это война не с Ливаном, как с государством, а с находящейся на его территории группировкой «Хезболла». Группировка пыталась обстрелять израильскую военную заставу, в ответ был открыт огонь из артиллерии», – отметил он.

«Сейчас там относительная тишина. В настоящее время говорить о полномасштабной военной интервенции со стороны Ливана по территории Израиля не приходится. Поэтому мы надеемся на то, что «второго фронта» все-таки не будет», – рассуждает эксперт.

«У провала израильских спецслужб в этой ситуации много факторов. Действительно, политическая ситуация в стране, судебная реформа – все это могло сказаться на работе спецслужб. Кроме того, есть и кризис внутри правительства, правящая коалиция была на грани раскола», – добавил собеседник.

«Одновременно с этим информаторы израильской внутренней разведки ШАБАК очевидно ввели ее в заблуждение. Так, можно говорить, что все это было четко отработанной по всем фронтам операцией ХАМАС. Есть также предположение, что перед нападением на Израиль была совершена кибератака, поскольку многие датчики и системы были выведены из строя», – полагает Ципис.

«По моему мнению, основная причина произошедшего заключается в глубоком расколе внутри израильской армии и спецслужб. Атаке предшествовали большие разногласия в силовых и политических ведомствах», – заключил он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции против ХАМАС завершается. Он сообщил об уничтожении большей части сил противника на территории Израиля.

По его словам, «первый этап завершается в эти часы уничтожением большей части сил противника, проникших» в Израиль. При этом израильские силы «начали наступательные действия, которые будут продолжаться без оговорок и передышек до достижения поставленных целей».

Сообщается, что приняты решения, которые должны привести к уничтожению военного и политического потенциала ХАМАС и группировки «Исламский джихад». Израильские власти намерены «свести на нет способность и желание» противника «угрожать и причинять вред» Израилю и его гражданам «на протяжении многих лет». В частности, решено осуществить прекращение поставок электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.

В воскресенье утром стало известно, что артиллерия Израиля наносит удары по одному из районов Ливана, из которого велся обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба армии. В Израиле заявили, что заранее рассматривали возможность «таких событий». Как сообщает al-Mayadeen, артиллерия Израиля обстреляла деревню Кфар-Шуба на юге Ливана. Армия Израиля заявила о готовности «ко всем сценариям» и заверила, что продолжит «защищать безопасность жителей Государства Израиль».

Напомним, после начала эскалации палестино-израильского конфликта Нетаньяху обещал превратить места расположения палестинского движения ХАМАС в руины, он призвал жителей сектора Газа немедленно покинуть эту территорию.