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    11 октября 2023, 08:40

    США придется выбирать между Израилем и Украиной

    США придется выбирать между Израилем и Украиной
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Белый дом пытается увязать помощь Украине с помощью Израилю. На первом настаивают демократы, на втором – республиканцы. Однако далеко не все в Конгрессе солидарны с такой идеей. Хватит ли у Вашингтона потенциала на поддержку двух фронтов и как подобное развитие событий скажется на ВСУ?

    США рассматривают возможность связать поддержку Израиля и Украины, сообщает NBC. По замыслу Белого дома, инициатива позволит преодолеть критику со стороны республиканцев в американском Конгрессе и Сенате, выступающих против поддержки ВСУ.

    Подчеркивается, что до сих пор остается неясным, сколько потребуется времени на то, чтобы объединить оба потока финансирования. Митч Макконнелл, республиканец от штата Кентукки, в статье для The Wall Street Journal написал, что требования Тель-Авива «будут отличаться от потребностей ВСУ».

    Кроме того, он добавил: в Белом доме считают, что поддержка Израиля не повлияет на продолжение поставок Украине. Тем не менее действующей администрации придется серьезно «пополнить запасы всего, что будет отправлено Тель-Авиву в ближайшем будущем».

    О неготовности поддержать объединение средств сообщила Марджори Тейлор Грин, член Палаты представителей от Джорджии. «Это не должно быть связано друг с другом. Я не собираюсь голосовать за финансирование Украины», – цитирует ее CNN.

    Другой республиканец Марио Диас-Баларт считает, что у ВСУ «осталось немало денег». По его мнению, «ситуация в Израиле может стать гораздо более актуальной». Издание констатирует, что угроза начала «непредсказуемой гонки ораторов» внутри парламента вполне велика. При этом многие из них считают, что Тель-Авиву необходимо оказать максимальную помощь, однако связывать это с отправкой денег на Украину они не готовы.

    Ранее Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он также подчеркнул, что в ближайшее время будет объявлено о выделении дополнительной поддержки.

    По его словам, США намерены удовлетворить все нужды Израиля «наилучшим образом». Первая партия систем безопасности уже находится на пути к Тель-Авиву. При этом Вашингтон не планирует размещать войска на территории страны. Тем не менее в Штатах будут руководствоваться собственными интересами при рассмотрении данной возможности.

    Кирби отметил, что государство делает все возможное для защиты собственных интересов в сфере национальной безопасности и выполнения обязательств по всему миру. С этой целью Вашингтон и направил авианосную группу в восточную часть Средиземного моря.

    Отраслевой Telegram-канал «Россия в глобальной политике» называет сложившуюся ситуацию «ярким примером переплетения запутанной внутренней и большой мировой политики». Отмечается, что администрация Белого дома и демократы в Конгрессе пытаются придумать, как «увязать в один сноп» финансирование военной поддержки всех сразу – Израиля, Украины и Тайваня.

    «Задача понятна – не все направления одинаково популярны, хочется создать переплетающиеся обязательства. Но это все усложняет, поскольку каждая новая увязка может потянуть за собой следующие», – пишут авторы канала.

    В экспертном сообществе также подчеркивают, что США, скорее всего, не смогут поддерживать два воюющих государства на одном и том же уровне. Долгий период финансирования Украины привел к тому, что Вашингтон истратил значительную часть боеприпасов, которые могли бы отправиться на Ближний Восток. Между тем боевые трудности Тель-Авива вполне способны оставить пятно на репутации Белого дома, из-за чего пересмотр приоритетов неминуем.

    «Вероятность принятия единого пакета помощи для Израиля и Украины вполне реальна.

    Это стало бы своеобразным компромиссом между республиканцами и демократами, которые по-разному смотрят на возможность еще больших финансовых вливаний в ВСУ. Однако не исключаю, что договоренности будут достигнуты только на бумаге», – сказал американист Малек Дудаков.

    «В реальности работать и с Украиной, и с Израилем одновременно будет невероятно трудно. США рискуют столкнуться с ситуацией, когда им придется выбирать более приоритетное направление помощи. Напомню, что на поддержку офиса Зеленского уже ушла серьезная часть ракет и снарядов из запасов Вашингтона», – подчеркивает он.

    «К тому же обе страны отчаянно нуждаются в ракетах для систем ПВО. Это крайне важная статья помощи, в рамках которой не обойтись полумерами. Тель-Авив уже заявил о необходимости поставок боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны. Отказать ему будет трудно, и в этом случае поддержку недополучит Украина», – отмечает Дудаков.

    «Администрация Джо Байдена в тупике. Действующий президент США полностью увяз в потребности оказывать финансовую помощь Украине в тот период, когда боевые действия начались на территории ближайшего союзника Вашингтона на Ближнем Востоке – Израиля. Это настоящий цугцванг», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Чтобы хоть как-то продолжить выделять транши офису Зеленскому, Байден и решился на отчаянный ход – совместить финансирование двух проблемных участков. Это своеобразная попытка обойти недовольство республиканцев, которые не желают отправлять технику на Украину, но искренне хотят поддержать Израиль», – подчеркивает собеседник.

    «Но Байдену вряд ли удастся провернуть эту схему.

    Многие парламентарии будут критиковать данное решение. Кроме того, работать на два фронта с помощью единого денежного канала будет невероятно трудно. Во-первых, на ВСУ уже было израсходовано невероятное количество средств и техники», – отмечает эксперт.

    «Украина сумела поглотить большую часть американских запасов снарядов 155-мм калибра. А эти боеприпасы также играют колоссальную роль и для армии Израиля. Если операция израильтян затянется, то Тель-Авив по-настоящему рискует столкнуться с нехваткой вооружений, что станет огромным клеймом на репутации США», – акцентирует Дробницкий.

    «Во-вторых, защита союзника на Ближнем Востоке потребует от Вашингтона серьезных капиталовложений. Как минимум Белый дом будет вынужден направить в Израиль боеприпасы для самолетов F-35. Теоретически они могут осуществить и передачу ракет Tomahawk», – считает собеседник.

    «Однако столкновение Тель-Авива и ХАМАС не означает мгновенного прекращения финансирования Украины.

    Большинство программ поддержки уже одобрены – и выплаты осуществляются в оговоренные сроки. Однако в будущем, если конфликт в секторе Газа затянется, у Вашингтона могут возникнуть серьезные проблемы с выплатами на два фронта», – подчеркивает Дробницкий.

    Между тем обсуждения необходимости отправки помощи Тель-Авиву постепенно начинаются и в Европе. Так, председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая представляет Свободную демократическую партию, выступила против оказания Берлином военной помощи Израилю. Она заявила, что Израилю «не нужна военная поддержка» со стороны ФРГ. Однако он нуждается в солидарности международных организаций.

    Тем не менее германский политолог Александр Рар считает, что республика все же начнет помогать Тель-Авиву, если подобная просьба поступит из Вашингтона. «Кроме того, американцы обяжут ФРГ продолжить поддержку Украины. Тем более что военные расходы Германии не достигли требуемых в НАТО 2% ВВП, поэтому «резерв» на финансирование боевых действий у страны есть», – сказал он.

    «Но одновременная поддержка Израиля и Украины приведет к урезанию бюджета на социальные расходы в ФРГ.

    Такая мера спровоцирует недовольство граждан внутри Германии. Кроме того, усилятся голоса оппозиции, требующей прекращения военных поставок на Украину. Если через месяц контрнаступление ВСУ остановится, то канцлер Олаф Шольц может даже заговорить о необходимости дипломатического урегулирования конфликта», – отмечает эксперт.

    «Штрак-Циммерман – одна из самых громких противников Москвы в Германии, она считает, что Россия любой ценой должна проиграть на поле боя. Поэтому депутат Бундестага выступает против помощи Израилю. Вместе с тем она боится, что ФРГ будет поддерживать Тель-Авив в ущерб Украине», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, необходимо понимать, что в ФРГ достаточно большая доля исламского населения, которое поддерживает Палестину. Помощь Тель-Авиву вызовет уличные протесты или даже волнения внутри Германии. Аналогичная проблема сейчас стоит и перед Францией», – резюмирует Рар.

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