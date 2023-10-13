Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.3 комментария
ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля об эвакуации
Политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС призвало жителей сектора Газа игнорировать израильские рекомендации эвакуироваться в южные районы анклава, говорится в заявлении ХАМАС.
В ХАМАС заявили, что перемещения и депортации не будет. Палестинский народ отвергает угрозы «лидеров оккупированных территорий» и призывы к жителям Газы покинуть дома и уехать в южные районы или Египет, передает ТАСС.
Там добавили, что «оккупанты заблуждаются, полагая, что развязанная ими психологическая война может повлиять на принимаемые народом Палестины решения».
Напомним, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки. ООН призывает «отменить такой приказ».