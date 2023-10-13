ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля об эвакуации

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ХАМАС заявили, что перемещения и депортации не будет. Палестинский народ отвергает угрозы «лидеров оккупированных территорий» и призывы к жителям Газы покинуть дома и уехать в южные районы или Египет, передает ТАСС.

Там добавили, что «оккупанты заблуждаются, полагая, что развязанная ими психологическая война может повлиять на принимаемые народом Палестины решения».

Напомним, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки. ООН призывает «отменить такой приказ».