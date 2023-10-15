Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Белый дом не исключил применения ВС США в секторе Газа
Американские военные могут зайти в сектор Газа для освобождения граждан США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби, отвечая на вопрос в интервью Fox News о том, исключено ли задействование американских войск в секторе Газа, сказал, что не станет исключать ничего, когда речь идет об освобождении американцев, передает ТАСС.
Он добавил, что американская администрация пока не имеет планов или намерений отправлять ВС США для участия в конфликте Палестины и Израиля.
Ранее глава минобороны Израиля заявил, что израильские военные планируют провести в секторе Газа «мощную и смертоносную войну» против ХАМАС. До этого в воскресенье премьер страны Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить это палестинское движение.