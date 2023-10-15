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    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

    30 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    30 комментариев
    15 октября 2023, 17:20

    Белый дом не исключил применения ВС США в секторе Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские военные могут зайти в сектор Газа для освобождения граждан США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби, отвечая на вопрос в интервью Fox News о том, исключено ли задействование американских войск в секторе Газа, сказал, что не станет исключать ничего, когда речь идет об освобождении американцев, передает ТАСС.

    Он добавил, что американская администрация пока не имеет планов или намерений отправлять ВС США для участия в конфликте Палестины и Израиля.

    Ранее глава минобороны Израиля заявил, что израильские военные планируют провести в секторе Газа «мощную и смертоносную войну» против ХАМАС. До этого в воскресенье премьер страны Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить это палестинское движение.

    14 октября 2023, 20:14
    Израиль подготовился к наступлению «с воздуха, моря и земли»

    Израиль анонсировал наступление «с воздуха, моря и земли» в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернуты по всей стране и готовы повысить уровень готовности войск к следующим этапам войны с упором на значительную наземную операцию, пишет Haaretz.

    ЦАХАЛ готовится к наступлению, которое включает, среди прочего, комплексное и скоординированное нападение «с воздуха, моря и земли», армия развернута по всей стране, передает ТАСС.

    О подготовке к следующему этапу операции в секторе Газа сообщил в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. До этого он говорил, что действия страны в ответ на атаки палестинского движения ХАМАС только начинаются.

    Ранее Израиль начал наносить масштабные удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.

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    14 октября 2023, 21:33
    Движение ХАМАС заявило о ракетном обстреле Тель-Авива

    Боевое крыло палестинского движения ХАМАС заявило об ответном ударе по Тель-Авиву

    Tекст: Вера Басилая

    Сторонники «Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама» обстреляли ракетами Тель-Авив в ответ на совершенные Израилем удары по сектору Газа, сообщилодвижение ХАМАС.

    В тексте заявления группировки  указывается, что Тель-Авив был атакован «в ответ на преступления, совершаемые оккупационными [израильскими] силами в отношении гражданского населения [Газы]», передает ТАСС.

    Между тем, в Тель-Авиве и в центральной части Израиля в третий раз за день прозвучали сигналы тревоги. Воздушная тревога продолжает звучать в населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа, а также в Ашкелоне.

    Напомним, что Израиль начал наносить масштабные удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.

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    15 октября 2023, 15:46
    Иран посоветовал Израилю прекратить удары по сектору Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильской стороне необходимо перестать бить по сектору Газа, соответствующее послание передано Израилю через его союзников, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

    Если израильские «преступления в секторе Газа» не прекратятся, то «завтра будет поздно», такое послание Тегеран передал Иерусалиму, сказал Абдоллахиян в интервью Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что израильские военные уничтожат палестинское движение ХАМАС.

    Коментарии (3)
    14 октября 2023, 18:58
    Израиль начал наносить масштабные удары по ХАМАС в секторе Газа
    Израиль начал наносить масштабные удары по ХАМАС в секторе Газа
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля начала массированные бомбардировки по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

    В заявлении Армии обороны Израиля отмечается, что ЦАХАЛ наносит широкомасштабные удары по «террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа», передает ТАСС.

    Ранее Израиль дал дополнительно шесть часов жителям Газы для переезда на юг.

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    15 октября 2023, 17:01
    Израиль заявил о проведении «смертоносной войны» в секторе Газа
    Израиль заявил о проведении «смертоносной войны» в секторе Газа
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военные Израиля планируют провести в секторе Газа «мощную и смертоносную войну» в рамках операции против организации ХАМАС, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

    Галант подчеркнул, что «это будет мощная, смертоносная и точная война. По его словам, эта война изменит ситуацию навсегда, передает ТАСС со ссылкой на The Times of Israel.

    Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия уничтожит все тоннели ХАМАС в секторе Газа и всех боевиков движения.

    Напомним, в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить палестинское движение ХАМАС.

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    15 октября 2023, 10:50
    ЦАХАЛ заявил о нанесении ответных ударов по Ливану

    ЦАХАЛ заявил об обстреле Ливана в ответ на удар по северу Израиля

    ЦАХАЛ заявил о нанесении ответных ударов по Ливану
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военные Израиля наносят удары по территории Ливана в ответ на обстрел израильского населенного пункта Штула, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Как указали в пресс-службе, после поступившей информации об обстреле населенного пункта Штула, Израиль на данный момент наносит удары по источнику огня в Ливане, передает РИА «Новости».

    Ранее Jerusalem Post со ссылкой на армию Израиля сообщила, что после прилета противотанковой ракеты по населенному пункту Штула у границы Израиля с Ливаном были ранены пять израильтян.

    Ранее ЦАХАЛ сообщил, что группа вооруженных людей пыталась проникнуть в Израиль из Ливана, израильский беспилотник нанес по ним удар.

    Накануне израильские военные нанесли удары в ответ на обстрелы со стороны Ливана.

    Коментарии (5)
    15 октября 2023, 15:28
    Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные уничтожат палестинское движение ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье.

    «ХАМАС думало, что мы распадемся. Мы уничтожим ХАМАС», – заявил Нетаньяху в ходе первого заседания нового правительства чрезвычайного времени, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Израиля.

    Ранее израильские СМИ сообщали, что армия страны развернута по всей стране и готова к крупной наземной операции.

    До этого Израиль начал наносить масштабные удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.

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    15 октября 2023, 01:18
    Иран пригрозил последствиями, если Израиль «не прекратит геноцид»

    Tекст: Ольга Иванова

    Миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля», об этом она сообщила в своем аккаунте в социальной сети X.

    В комментарии говорится, что ответственность за эти последствия ляжет на ООН, Совет Безопасности и государствах, которые заводят Совет в тупик, передает РИА «Новости».

    Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда боевики радикального палестинского движения ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

    Как сообщала ранее газета The Times of Israel, израильские спецслужбы получили сведения о подготовке ХАМАС к военным действиям в секторе Газа, но ошибочно приняли ее за учения и не стали поднимать тревогу.

    Коментарии (2)
    15 октября 2023, 02:13
    Россия попросила провести голосование по резолюции по Газе в понедельник

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия запросила проведение голосования по своему проекту резолюции об урегулировании в зоне палестино-израильского конфликта в понедельник, написал в своем аккаунте в соцсети X первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Россия ожидает, что Бразилия, председательствующая в Совете, вскоре подтвердит проведение, уточнил Полянский, сообщает РИА «Новости».

    Напомним, ответственность за обострение палестино-израильского конфликта в большей степени лежит на США, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    Коментарии (0)
    14 октября 2023, 19:27
    Появились кадры «обстрела колонны» уезжающих на юг жителей сектора Газа

    Опубликованы кадры предположительно обстрела колонны уезжающих на юг жителей сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети опубликованы кадры, предположительно, обстрела армией обороны Израиля колонны жителей сектора Газа, которые перемещаются на юг анклава.

    В соцсетях пишут, что на кадрах – удары Израиля по уезжающим в эвакуацию жителей сектора Газа, которых ранее они просили переместиться на юг анклава, передает RT.

    Ранее ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля об эвакуации.

    Между тем, Израиль начал наносить масштабные удары по ХАМАС в секторе Газа.

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    15 октября 2023, 05:47
    Херш: Израиль планирует атаку Газы авиабомбами JDAM

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль планирует атаку Газы авиационными бомбами JDAM, заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники.

    По его словам, если такая атака будет одобрена, она проведется в воскресенье или понедельник, «с учетом эффективности принудительного изгнания из города Газы и юга, с немедленным последующим наземным вторжением», передает РИА «Новости».

    Херш предупредил, что атака такими авиабомбами полностью уничтожит Газу.

    Ранее ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля об эвакуации.

    Между тем, Израиль начал наносить масштабные удары по ХАМАС в секторе Газа.

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    14 октября 2023, 21:24
    Многотысячная акция в поддержку Палестины началась в Лондоне

    Tекст: Вера Басилая

    В Лондоне собрались несколько тысяч людей на акцию в поддержку Палестины, несмотря на угрозы властей, сообщил Sky News.

    Протестующие маршем прошли по центру британской столицы мимо Даунинг-стрит, где находится канцелярия премьер-министра Риши Сунака., размахивая баннерами и флагами Палестины, скандируя лозунги в поддержку ее независимости. Протестующие также выкрикивали неодобрительные высказывания в адрес премьер-министра Великобритании, передает РИА «Новости».

    Для обеспечения безопасности лондонская полиция задействовала тысячи правоохранителей.

    Между тем, пропалестинские акции прошли также в других городах Великобритании, в том числе в Манчестере и Эдинбурге.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как поддержка палестинцев вызвала раскол среди либералов Запада.

    Коментарии (6)
    14 октября 2023, 23:46
    Лидер Палестины заявил о «полном отказе» от перемещения палестинцев из Газы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора с лидером США Джо Байденом заявил о «полном отказе» от перемещения палестинцев с территории сектора Газа, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление офиса Аббаса.

    В сообщении указывается, что Аббас довел до Байдена отказ от перемещения палестинцев из Газы, передает РИА «Новости».

    Ранее ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля об эвакуации.

    Коментарии (0)
    14 октября 2023, 20:47
    FT: Иностранцев в Газе не пропустили на КПП на границе с Египтом

    FT: Иностранцам не разрешили уехать из сектора Газа через КПП «Рафах»

    Tекст: Вера Басилая

    Ни одному иностранному гражданину пока не разрешили покинуть Газу через КПП «Рафах» на границе с Египтом, сообщает газета Financial Times.

    Один из дипломатов сообщил, что люди вблизи КПП перемещаются «туда и обратно», но ни один из иностранцев не проехал в Египет, передает РИА «Новости».

    Телеканал Al-Qahera News сообщил, что египетские власти отказались пропускать граждан США через КПП «Рафах», расположенный на границе Египта и сектора Газа.

    Ранее США призвали американцев в Газе переместиться к КПП «Рафах» на границе с Египтом.

    Между тем, Израиль подготовился к масштабному наступлению «с воздуха, моря и земли».

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    14 октября 2023, 20:22
    Лидер ХАМАС заявил, что жители сектора Газа не покинут анклав

    Лидер ХАМАС Хания: Жители сектора Газа не покинут анклав

    Tекст: Вера Басилая

    Жители сектора Газа не покинут анклав во время боевых действий и не станут укрываться в Египте, заявил глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.

    Он заявил, что палестинский народ имеет право жить на своей земле, и не будет бежать из Газы, с Западного берега реки Иордан в Египет, передает ТАСС.

    Хания озвучил решение «братьям в Египте», что палестинцы решили остаться на родной земле и противостоять «сионистскому плану, поддержанному американской администрацией».

    Ранее ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля об эвакуации.

    Между тем, Израиль начал наносить масштабные удары по ХАМАС в секторе Газа.

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