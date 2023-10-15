Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.20 комментариев
В НАТО подтвердили отправку группы с авианосцем «Эйзенхауэр» на восток Средиземного моря
Шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил отправку ударной группы с авианосцем «Эйзенхауэр» на восток Средиземного моря, следует из распространенного заявления Пентагона.
В заявлении отмечается, что распоряжение о движении отдал Остин, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что целью переброски является сдерживание враждебных действий против Израиля.
Ранее в восточную часть Средиземного моря прибыл американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой. Также сообщалось, что США могут отправить еще один авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» к побережью Израиля.