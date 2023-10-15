В НАТО подтвердили отправку группы с авианосцем «Эйзенхауэр» на восток Средиземного моря

MWM: Запад вынудит Зеленского сесть за стол переговоров в ближайшее время

MWM: Запад вынудит Зеленского пойти на переговоры с Москвой из-за необходимости помогать Израилю

Tекст: Вера Басилая

Автор публикации обратил внимание, что украинские флаги, демонстрируемые на всем Западе в знак солидарности, начали заменяться израильскими. Также отмечается, что нападение ХАМАС и снижение уровня поддержки Украины серьезно подорвет способность Киева вести боевые действия, передает РИА «Новости».

Издание пишет, что Израилю для заявленной им военной кампании потребуется помощь США, а переключение на Ближний Восток поможет Западу «сохранить лицо», и принудить Киев пойти на переговоры с Москвой.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на переговорах с Россией может отдать Одессу и Харьков России, а остальная часть Украины станет нейтральной.

До этого The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.