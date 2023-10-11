Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.2 комментария
Каир выступил против попыток переселить палестинцев в Египет
Глава МИД Египта Шукри выступил против попыток решить палестинскую проблему переселением жителей Газы в другую страну
Египет считает недопустимыми попытки ликвидировать «дело палестинцев» военным путем или переселением жителей сектора Газа в другие страны региона, заявил глава египетского МИДа Самех Шукри.
Шукри заверил, что его страна «несет ответственность перед арабскими» государствами, Египет приложит усилия «для достижения спокойствия». Он подчеркнул, что Египет уже столкнулся с серьезными тратами для поддержания «перспективы мира и его достижения» в регионе. Как подчеркнул Шукри, Израиль должен выполнять «свои обязательства как государства-оккупанта в соответствии с Женевскими конвенциями», передает ТАСС со ссылкой на Extra news.
Напомним, в СМИ появились сообщения о том, что израильские военные якобы посоветовали палестинцам покинуть сектор Газа и уйти в Египет. Президент России Владимир Путин заявил, что советы палестинцам выехать в Египет не способствуют миру. Израильские военные заверили, что призвали жителей Газы покинуть ряд зон, но не выезжать в Египет.