Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Иран посоветовал Израилю прекратить удары по сектору Газа
Израильской стороне необходимо перестать бить по сектору Газа, соответствующее послание передано Израилю через его союзников, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.
Если израильские «преступления в секторе Газа» не прекратятся, то «завтра будет поздно», такое послание Тегеран передал Иерусалиму, сказал Абдоллахиян в интервью Al Jazeera, передает ТАСС.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что израильские военные уничтожат палестинское движение ХАМАС.